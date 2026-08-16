Τρόμος πριν την πτήση στο Μιλάνο: Άρπαξαν φωτιά οι αποσκευές πριν φορτωθούν στο αεροσκάφος

Snapshot Στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, αποσκευές προοριζόμενες για πτήση της British Airways πήραν φωτιά πριν την αναχώρηση.

Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε σοβαρότερα περιστατικά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί σε πτήση.

Οι κύριες υποθέσεις για την πυρκαγιά είναι δυσλειτουργία μηχανημάτων διακίνησης αποσκευών ή αυτοανάφλεξη/υπερθέρμανση μπαταρίας λιθίου σε βαλίτσα.

Τα συστήματα πυρόσβεσης στους χώρους αποσκευών των αεροσκαφών επιβραδύνουν αλλά δεν σβήνουν τη φωτιά, και ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος κατά την πτήση.

Η δυσκολία πρόσβασης στον χώρο αποσκευών κατά την πτήση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, ειδικά σε υπερατλαντικά δρομολόγια. Snapshot powered by AI

Συναγερμός προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, όταν αποσκευές που επρόκειτο να φορτωθούν στο σε ένα Airbus A321neo της British Airways, πήραν φωτιά.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής στην πίστα ήταν έγκαιρη. Αν η φωτιά είχε ξεσπάσει σε μεγάλο υψόμετρο, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν πιο σοβαρές

Video of fire on baggage container with luggage to be loaded onto BA585 just now at Milan Malpensa. Smart move to get the other containers out of the way before fire spread. If cause was lithium battery glad fire was there and not on plane pic.twitter.com/hlcleDC0Ak — Jon Sopel (@jonsopel) August 16, 2026

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται ακόμη. Προς το παρόν, υπάρχουν δύο βασικές υποθέσεις. Μια να πρόκειται για δυσλειτουργία των μηχανημάτων διακίνησης αποσκευών, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, η άλλη η αυτοανάφλεξη μιας συσκευής λιθίου ή η έκρηξη ή η υπερθέρμανση μιας μπαταρίας που έχει μείνει απρόσεκτα μέσα σε μια από τις βαλίτσες.

Εάν η φωτιά είχε αναπτυχθεί όταν το αεροπλάνο ήταν ήδη σε πτήση, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν πολύ πιο σοβαρές.

Αν και τα περισσότερα εμπορικά αεροσκάφη είναι εξοπλισμένα με συστήματα πυρόσβεσης στος αποθηκευτικούς χώρους, αυτοί οι μηχανισμοί έχουν σχεδιαστεί μόνο για να επιβραδύνουν την εξάπλωση της φλόγας και να περιορίζουν τη φωτιά, όχι για να την σβήνουν.

Σε αντίθεση με την καμπίνα, όπου το πλήρωμα είναι εκπαιδευμένο να παρεμβαίνει άμεσα, ο χώρος αποσκευών δεν είναι προσβάσιμος κατά τη διάρκεια της πλοήγησης - ένας εξαιρετικά κρίσιμος παράγοντας κινδύνου, ειδικά σε υπερπόντια αεροπορικά δρομολόγια.