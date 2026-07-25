Φωτιά στην Ισπανία: Ένας νεκρός στη Βαλένθια - Ο Σάντσεθ προειδοποιεί για «δύσκολες ώρες μπροστά»

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του το Σάββατο σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη χαράδρα Salt de l’Aigua, στην περιοχή Μανίσες της Βαλένθια. Τον θάνατο του άτυχου άνδρα επιβεβαίωσε ο Δήμος της περιοχής με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δυστυχώς, η πυρκαγιά στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Ο Δήμος Μανίσες κηρύσσει διήμερο επίσημο πένθος για την Κυριακή και τη Δευτέρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα, ένας ηλικιωμένος άνδρας, προσπάθησε να διασχίσει τη χαράδρα με το αυτοκίνητό του, το οποίο στη συνέχεια εντοπίστηκε καμένο. Η πυρκαγιά, που έκαψε κυρίως χαμηλή βλάστηση και θάμνους, δημιούργησε ένα πυκνό σύννεφο καπνού που ήταν ορατό ακόμη και από την πόλη της Βαλένθια (σε απόσταση 14 χιλιομέτρων), ενώ πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Πέντε τραυματίες στο νοσοκομείο

Όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Συντονισμού Εκτάκτων Αναγκών (CICU), πέντε άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο αντιμετωπίζοντας αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, καθώς και ελαφρά εγκαύματα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, που εκδηλώθηκε γύρω στις 12:45 το μεσημέρι σε θαμνώδη έκταση, κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βαλένθια. Στο σημείο επιχειρήσαν έξι οχήματα της πυροσβεστικής, ειδικές μονάδες δασοπυρόσβεσης, συντονιστικά στελέχη, καθώς και δύο εναέρια μέσα της Περιφέρειας. Παράλληλα, στο σημείο έσπευσαν συνολικά πέντε ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών.

Πού έχουν εξαπλωθεί οι πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία;

Η πυρκαγιά που καίει δυτικά της Μαδρίτης στην κεντρική Ισπανία έχει ήδη καλύψει μια μεγάλη περιοχή.

Στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν δύο μεγάλα τμήματα της ευρύτερης αυτόνομης περιοχής της πόλης και της γειτονικής περιοχής Άβιλα, να έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά.

Οι αρχές έχουν απομακρύνει περίπου 73.000 ανθρώπους από δεκάδες κοινότητες στις περιοχές.

Ο άνεμος καθιστά την πορεία των πυρκαγιών πολύ απρόβλεπτη

Το μόνο πράγμα που όλοι παρακολουθούν στην περιοχή είναι η κατεύθυνση του ανέμου, γεγονός που καθιστά την κατάσταση «πολύ απρόβλεπτη», καθώς θα μπορούσε να φυσήξει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, λέει.

Προς το παρόν πνέει δυτικός άνεμος, που σημαίνει ότι ωθεί την πυρκαγιά προς τα ανατολικά.

«Δεν υπάρχει καμία αίσθηση ότι αυτή η φωτιά βρίσκεται μόνο σε ένα μέρος. Εξαπλώνεται, κινείται και όταν κινείται, κινείται πολύ γρήγορα» λένε κάτοικοι.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός προειδοποιεί για «δύσκολες ώρες μπροστά»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξέδωσε νωρίτερα ενημέρωση σχετικά με την επείγουσα αντίδραση της χώρας στις πυρκαγιές.

«Θα αντιμετωπίσουμε μερικές δύσκολες ώρες μπροστά μας, επειδή ενώ οι θερμοκρασίες έχουν πέσει, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι», είπε.

Ο Σάντσες μίλησε επίσης για «ένα παράθυρο ευκαιρίας» αυτό το Σαββατοκύριακο για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

*Με πληροφορίες από El Pais

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