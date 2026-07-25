Ισπανία: Από την Ελλάδα απογειώνονται 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα μεταγωγικό για να συνδράμουν

Snapshot Η Ελλάδα αποστέλλει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL–415 και ένα μεταγωγικό C–27J στην Ισπανία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης.

Τα ελληνικά εναέρια μέσα αναμένεται να φτάσουν σήμερα το απόγευμα στην αεροπορική βάση Τορεχόν για να ενταχθούν στις επιχειρήσεις.

Η αποστολή γίνεται μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας rescEU, που κινητοποιείται για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε αλληλεγγύη προς Ισπανία και Γαλλία και ενημέρωσε για την αποστολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης στις δύο χώρες.

Πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα έχουν ήδη σταλεί στη Γαλλία, ενώ τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη κατευθύνονται στην Ισπανία. Snapshot powered by AI

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία, η Ελλάδα συνδράμει μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, rescEU, αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL–415 της 113 Πτέρυγας Μάχης.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C–27J της 112 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο θα μεταφέρει το απαραίτητο προσωπικό και υλικά για την υποστήριξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης.

Τα ελληνικά εναέρια μέσα αναμένεται να φτάσουν σήμερα το απόγευμα στην αεροπορική βάση στην Τορεχόν της Ισπανίας, προκειμένου να ενταχθούν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των πύρινων μετώπων.

Μερικά λεπτά νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απέστειλε μήνυμα αλληλεγγύης προς τη Γαλλία και την Ισπανία, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη κινητοποιεί άμεσα τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας rescEU για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών.

«Ήδη έχουν αποσταλεί πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα στη Γαλλία, ενώ, τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη κατευθύνονται στην Ισπανία», όπως τόνισε σε σημερινή (25/07) ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται στους πυροσβέστες που δίνουν γενναία μάχη με τις φλόγες, καθώς και σε όλους όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», καταλήγει το μήνυμα της επικεφαλής της Κομισιόν.