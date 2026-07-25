Τρόμος στον αέρα: Φιάλη υγραερίου εξερράγη δίπλα σε δημοσιογράφο στις φωτιές του Μπορντό (video)

Snapshot Φιάλη υγραερίου εξερράγη κοντά σε δημοσιογράφο του γαλλικού δικτύου M6 κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης στην περιοχή Καπ-Φερέ κοντά στο Μπορντό.

Η έκρηξη δημιούργησε πύρινη σφαίρα και ωστικό κύμα που συγκλόνισε το τηλεοπτικό συνεργείο, αναγκάζοντας τη διακοπή του σήματος για λόγους ασφαλείας.

Η πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία έχει καταστρέψει πάνω από 190.000 στρέμματα δασικής έκτασης και συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω ακραίων θερμοκρασιών, ενώ έχουν εκκενωθεί προληπτικά πάνω από 36.000 κάτοικοι και τουρίστες. Snapshot powered by AI

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησε τηλεοπτικό συνεργείο του γαλλικού δικτύου M6, όταν φιάλη υγραερίου εξερράγη σε απόσταση αναπνοής από τη δημοσιογράφο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ζωντανή σύνδεση.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καπ-Φερέ, κοντά στο Μπορντό, αποτυπώνοντας με τον πιο δραματικό τρόπο τους θανάσιμους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ανταποκριτές στην πρώτη γραμμή των πύρινων μετώπων.

Η έμπειρη ρεπόρτερ μετέδιδε την εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς που πλήττει την περιφέρεια της Ζιρόντ, όταν οι φλόγες έφτασαν σε σημείο όπου βρισκόταν εγκαταλελειμμένη φιάλη υγραερίου. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, μια τεράστια πύρινη σφαίρα υψώθηκε στον ουρανό, συνοδευόμενη από έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Το ωστικό κύμα συγκλόνισε το συνεργείο, με την κάμερα να καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της έκρηξης πριν το σήμα διακοπεί εσπευσμένα για την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Η πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία συνεχίζει να μαίνεται εκτός ελέγχου, έχοντας ήδη μετατρέψει σε στάχτη περισσότερα από 190.000 στρέμματα δασικής έκτασης.

Οι ακραίες θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο των 2.000 και πλέον πυροσβεστών, την ώρα που οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προληπτική εκκένωση οικισμών, απομακρύνοντας πάνω από 36.000 κατοίκους και τουρίστες από την ευρύτερη περιοχή.

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