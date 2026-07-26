H Ευρώπη στις φλόγες: Κερδίζει την μάχη της Μαδρίτης η Ισπανία - «Μη ευνοϊκή» η πυρκαγιά στο Μπορντό

Snapshot Η Ισπανία έχει θέσει υπό έλεγχο το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Μαδρίτη, με μικρές ενεργές εστίες να παραμένουν σε περιορισμό.

Από την αρχή του 2026 έχουν καεί 152.678 εκτάρια στην Ισπανία, σημαντικά περισσότερα από τα 24.133 εκτάρια του 2025, με 32 μεγάλες πυρκαγιές φέτος έναντι 7 πέρυσι.

Η κατάσταση στις δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία παραμένει κρίσιμη, με τη φωτιά στη Ζιρόντ να καίει 42.000 εκτάρια και να απαιτεί εκκένωση 55.000 κατοίκων.

Στη Γαλλία, 2.500 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικοί και 1.200 αστυνομικοί επιχειρούν στη Ζιρόντ, ενώ στη Λαντ και στη Βαρ έχουν επίσης εκκενωθεί χιλιάδες κάτοικοι και παραμένουν ενεργές πυρκαγιές.

Επιπλέον πυρκαγιές αντιμετωπίζονται σε άλλες περιοχές της Γαλλίας, όπως η Κορσική και οι Υψηλές Άλπεις, με ισχυρή κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Μεγάλες περιοχές της πυρκαγιάς στη Μαδρίτη έχουν πλέον τεθεί υπό έλεγχο σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών της Ισπανίας (UME).

Μιλώντας το πρωί στη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE, ο αντισυνταγματάρχης Αλφόνσο Αρίμπας δήλωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

«Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις εργασίες που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την περίμετρο της πυρκαγιάς», ανέφερε.

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι το σύνολο του κύριου μετώπου έχει ουσιαστικά τεθεί υπό έλεγχο. Υπάρχουν μόνο λίγες ενεργές εστίες στις οποίες συνεχίζονται οι επιχειρήσεις και ελπίζουμε ότι σήμερα οι συνθήκες θα μας επιτρέψουν να εργαστούμε και στις περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός ελέγχου. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μιλάμε για ολόκληρη την περίμετρο.»

Ο Αρίμπας περιέγραψε την περίμετρο της πυρκαγιάς ως εκτεταμένη και με διαφορετικά επίπεδα επικινδυνότητας.

«Υπάρχουν περιοχές που έχουν τεθεί υπό έλεγχο και έχουν ψυχθεί, άλλες όπου η φωτιά παραμένει ενεργή και άλλες με ανομοιόμορφη εικόνα», είπε, προσθέτοντας ότι δεν προγραμματίζονται νέες εκκενώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ισπανικού υπουργείου Περιβάλλοντος, από τις αρχές του έτους έχουν καεί 152.678 εκτάρια δασικών εκτάσεων, έναντι 24.133 εκταρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 32 μεγάλες δασικές πυρκαγιές το 2026, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχαν καταγραφεί μόλις επτά.

Η κατάσταση με τις δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία παραμένει «πολύ δυσμενής»

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νυνέζ, δήλωσε ότι η κατάσταση με τις δασικές πυρκαγιές σε ορισμένες περιοχές της χώρας ήταν «πολύ δυσμενής», μετά από άλλη μία «δύσκολη νύχτα» μάχης με τις φλόγες.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Νυνέζ έγραψε ότι η πυρκαγιά στην περιοχή Ζιρόντ (Gironde), στη νοτιοδυτική Γαλλία, έγινε «εξαιρετικά σφοδρή και απρόβλεπτη» στις αρχές της νύχτας, «δημιουργώντας τον δικό της άνεμο» και «εξαπλωνόμενη άτακτα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό».

Ανέφερε ότι, παρόλο που η φωτιά «υποχώρησε κάπως σε ένταση», προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με 42.000 εκτάρια να έχουν καεί, ενώ επιπλέον πέντε δήμοι χρειάστηκε να εκκενωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συνολικά, 2.500 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μια ελβετική ομάδα πυρόσβεσης, 1.500 στρατιωτικοί και περίπου 1.200 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη Ζιρόντ, δήλωσε ο υπουργός.

Περίπου 55.000 άνθρωποι από την περιοχή της Ζιρόντ έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους για λόγους ασφαλείας.

Στη νοτιοδυτική περιοχή Λαντ (Landes), όπου έχουν ήδη καταστραφεί από τη φωτιά 3.600 εκτάρια, ο Νυνέζ δήλωσε ότι «μια αναζωπύρωση στο μέτωπο αντιμετωπίστηκε χθες με τη χρήση εναέριων μέσων», επισημαίνοντας ότι «οι παρυφές της πυρκαγιάς παραμένουν ιδιαίτερα ενεργές».

Ανέφερε ότι σχεδόν 550 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί στην περιοχή, ενώ 36.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Παράλληλα, στην περιοχή Βαρ (Var), στη νοτιοανατολική Γαλλία, ο υπουργός δήλωσε ότι σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί ως «προληπτικό μέτρο», ενώ 1.100 πυροσβέστες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

«Την ίδια στιγμή, άλλες πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη αντιμετωπίζονται σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, όπως για παράδειγμα στην Κορσική και στις Υψηλές Άλπεις (Hautes-Alpes)», πρόσθεσε ο Νυνέζ.