Το ελληνικό νησί-φυλακή που έχει γίνει ορμητήριο για σπάνιες φώκιες

Snapshot Η Γυάρος, παλαιότερα στρατιωτική φυλακή και πεδίο βολής, έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για τη σπάνια και απειλούμενη μεσογειακή φώκια.

Το νησί χαρακτηρίστηκε Προστατευόμενη Θαλάσσια Περιοχή το 2019, με απαγόρευση αλιείας και αυστηρή επιτήρηση για την προστασία της θαλάσσιας ζωής.

Η απομόνωση και η απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας συνέβαλαν στην ανάπτυξη σημαντικής αποικίας φικιών και άλλων απειλούμενων ειδών, όπως οι μύχοι του Γιέλκουαν.

Παρά την προστασία, η παράνομη αλιεία και η παρουσία εισαγόμενων αρπακτικών απειλούν τη βιοποικιλότητα του νησιού, ενώ απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων φύλαξης.

Η Γυάρος αποτελεί παράδειγμα οικολογικής ανάκαμψης, αλλά η διατήρηση της θαλάσσιας ζωής απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και προστασία ευρύτερων περιοχών της Μεσογείου. Snapshot powered by AI

Για μισό αιώνα, η Γυάρος παρέμενε ένας τόπος «αόρατος» για τον έξω κόσμο, ένα στρατιωτικό πεδίο βολής και μια διαβόητη φυλακή. Μέχρι που μια αναπάντεχη φωτογραφία άλλαξε τα πάντα.

Μόλις μισή ώρα μακριά από τη Σύρο, το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς προσεγγίζοντας την ακατοίκητη Γυάρο με ταχύπλοο, είναι το ογκώδες κτίσμα από κόκκινο τούβλο, οι παλιές φυλακές για τις οποίες το νησί ονομάστηκε «Νησί του Διαβόλου».

Η αιτία κρύβεται σε μια ιδιαίτερα σκοτεινή και βίαιη περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Το νησί λειτούργησε ως στρατόπεδο εξορίας, κυρίως για κομμουνιστές κρατούμενους, μεταπολεμικά τις περιόδους 1947-1952, 1955-1961 και κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας 1967-1974.

Η φυλακή της Γυάρου INTIME NEWS

Ώσπου, το 2004, μια απρόσμενη φωτογραφία έστρεψε και πάλι τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σε αυτόν τον απομονωμένο βράχο. Αυτή τη φορά όμως για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Το «Νησί του Διαβόλου», όπως αποδείχθηκε, είχε μετατραπεί σε ένα ανέλπιστο καταφύγιο άγριας ζωής, φιλοξενώντας έναν από τους τελευταίους πληθυσμούς της σπάνιας και απειλούμενης με εξαφάνιση μεσογειακής φώκιας.

«Νησί του Διαβόλου»

Η απομόνωση, η βία και η τιμωρία χαρακτήριζαν τη Γυάρο, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την εξορία πολιτικών κρατουμένων ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή. Το πιο βάναυσο κεφάλαιό της, ωστόσο, ξεκίνησε το 1948, όταν το ελληνικό κράτος απαλλοτρίωσε την περιουσία των τελευταίων 31 κατοίκων της και τη μετέτρεψε σε νησί-φυλακή.

Ενώ τα κοντινά νησιά έχτισαν μπουτίκ ξενοδοχεία, η Γυάρος ήταν απομονωμένη από τον κόσμο. Μέσα από δύο κύματα πολιτικής καταστολής, περισσότεροι από 20.000 Έλληνες στάλθηκαν στο νησί, κυρίως κομμουνιστές, συγγραφείς, φοιτητές και καλλιτέχνες.

Μια μεσογειακή φώκια κοιτάζει τον φωτογράφο από τα νερά γύρω από τη Γυάρο WWF Greece

Στο αρχικό κύμα στα τέλη της δεκαετίας του 1940, μετά το τέλος του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, οι κρατούμενοι αναγκάστηκαν να ζουν σε σκηνές κατά τη διάρκεια των αποπνικτικών καλοκαιριών και των παγωμένων χειμώνων, μοχθώντας για να χτίσουν οι ίδιοι τη φυλακή όπου θα κρατούνταν.

Ένα δεύτερο κύμα φυλάκισης σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας από το 1967 έως το 1974. Επισήμως αναμορφωτήριο, όπου οι αντιφρονούντες θα μετατρέπονταν σε «πραγματικούς Έλληνες», η Γυάρος ήταν στην πραγματικότητα ένας τόπος καταναγκαστικής εργασίας και βασανιστηρίων, μακριά από τα επικριτικά βλέμματα. Μετά την πτώση της χούντας το 1974, το ναυτικό χρησιμοποίησε το νησί ως πεδίο βομβαρδισμού μέχρι το 2002.

Κρυψώνα φώκιας

Αφού το ναυτικό σταμάτησε τις δραστηριότητές του, οι ψαράδες άρχισαν να αναφέρουν την παρουσία μεσογειακής φώκιας γύρω από το νησί.

Έπειτα ήρθε μια φωτογραφία. Τραβηγμένη από έναν ερασιτέχνη ψαρά με ψαροντούφεκο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έδειχνε μια μητέρα φώκια και το κουτάβι της να χαλαρώνουν σε μια ανοιχτή παραλία στο φως της ημέρας, μια σκηνή που είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο.

«Προσωπικά, δεν την είχα ξαναδεί στην Ελλάδα», λέει στο BBC ο βιολόγος Πάνος Δενδρινός της Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη και Προστασία της Φώκιας Μονάχους. «Έμοιαζε με αρχαία εικόνα».

Αυτή η φωτογραφία, τραβηγμένη από έναν ψαρά με ψαροντούφεκο το 2004, με μεσογειακές φώκιες στη Γυάρο αποτέλεσε την αφετηρία για συστηματική έρευνα στο νησί MOm

Μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα, ο παγκόσμιος πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας είχε μειωθεί σε μόλις 350-450 φώκιες. Κυνηγημένες για αιώνες για τη γούνα, το κρέας και το λίπος τους, η παράκτια ανάπτυξη κατέστρεψε επίσης το βιότοπό τους, ενώ οι ψαράδες τις σκότωναν σε αντίποινα για τις επιδρομές στα δίχτυα τους.

Καταταγμένες ως κρισίμως απειλούμενες, οι επιζώντες έγιναν φαντάσματα, υποχωρώντας σε απομακρυσμένες θαλάσσιες σπηλιές για να μεγαλώσουν τα κουτάβια μακριά από τους ανθρώπους.

Η φωτογραφία του ψαρά ώθησε τις πρώτες επιστημονικές αποστολές στη Γυάρο, όπου βρέθηκε μια σημαντική αποικία περίπου 70 ενήλικων φωκιών, πιθανώς η μεγαλύτερη στη Μεσόγειο εκείνη την εποχή. Αλλά ήταν η συμπεριφορά των ζώων -φώκιες που θήλαζαν τα μικρά τους σε ανοιχτές παραλίες- που πραγματικά άφησε άναυδη τους ειδικούς.

«Αυτή ήταν η φυσική τους συμπεριφορά», λέει ο Σπύρος Κοτομάτας, βιολόγος και ανώτερος υπεύθυνος θαλάσσιας προστασίας στο WWF Ελλάς, ο οποίος εργαζόταν τότε για την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας. «Οι φώκιες αλλού ήταν σε εγρήγορση. Στη Γυάρο, ήταν χαλαρές».

Δεν είναι σαφές πόσο καιρό οι φώκιες βρίσκονταν στο νησί, αλλά ο Κοτομάτας πιστεύει ότι η μακρά απομόνωσή του δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες. Ενώ χιλιάδες κρατούμενοι περνούσαν από εκεί, το ανθρώπινο αποτύπωμα ήταν συγκεντρωμένο, λέει, με τα στρατόπεδα να καταλαμβάνουν μόνο ένα μικρό μέρος της ακτογραμμής. Ακόμα και κατά την εποχή των βομβαρδισμών, η όχληση ήταν σποραδική και επικεντρώθηκε κυρίως στα νοτιοανατολικά του νησιού, προσθέτει, μακριά από τις περιοχές όπου οι μεσογειακές φώκιες έβρισκαν καταφύγιο.

«Οι φώκιες είναι προσαρμόσιμες», λέει ο Κοτομάτας. «Έχω βρεθεί μέσα σε μια σπηλιά ενώ ένα ταχύπλοο περνούσε ακριβώς από εκεί. Δεν άκουγα από τον θόρυβο, αλλά η φώκια παρέμεινε κοιμισμένη».

Το πιο σημαντικό είναι ότι η παρουσία του ναυτικού σήμαινε ότι το ψάρεμα δεν επιτρεπόταν, δημιουργώντας ένα πλούσιο πεδίο τροφοδότησης. Η ανακάλυψη των φωκών οδήγησε σε αρκετές εξελίξεις στην προστασία του νησιού και το 2019 ανακηρύχθηκε Προστατευόμενη Θαλάσσια Περιοχή (ΘΠΠ).

Υποβρύχιο καταφύγιο

Ο Αντώνιος Μπουρίκας και ο Βεντούρης Μπουντούρης σαρώνουν το νερό. Ως αξιωματικοί της Υπηρεσίας Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας (Necca), η οποία ανέλαβε την επιτήρηση της Γυάρου από τη WWF το 2023, η δουλειά τους είναι να ελέγχουν αν κάποιος ψαρεύει στην προστατευόμενη ζώνη τριών ναυτικών μιλίων.

Σήμερα, τα νερά είναι ήσυχα. Μόνο δύο σκάφη αναψυχής είναι αγκυροβολημένα στον κόλπο κάτω από τη φυλακή. Οι αξιωματικοί ενημερώνουν ευγενικά τους καπετάνιους ότι το ψάρεμα δεν επιτρέπεται.

«Περισσότερο από τις ίδιες τις περιπολίες, είναι η ιδέα ότι κάνουμε περιπολίες που αποθαρρύνει τους ανθρώπους», λέει ο Μπουρίκας.

Η θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Γυάρο INTIME NEWS

Η θαλάσσια ζωή γύρω από τη Γυάρο είχε σοβαρά πλεονεκτήματα πολύ πριν κάποιος την προστατεύσει ενεργά. Η αλιεία απαγορεύτηκε για λόγους ασφαλείας από το ναυτικό και ποτέ δεν άνοιξε συστηματικά σε μεγάλης κλίμακας μηχανοποίηση.

Ωστόσο, το γεγονός ότι είναι απομακρυσμένη και τακτικά πλήττεται από ισχυρούς ανέμους, καθιστά δύσκολη την προστασία της από την παράνομη αλιεία. Καθώς το πεδίο βομβαρδισμού σίγησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, περισσότερα σκάφη μετακινήθηκαν για να εκμεταλλευτούν τα νερά για αλιεία.

Οι συνεχείς περιπολίες σκαφών για την αποτροπή αυτού ήταν απαγορευτικά ακριβές, οπότε το 2017 η WWF κατασκεύασε ένα σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης που μεταδίδει ζωντανές ροές δεδομένων στη Σύρο. Όταν ένα σκάφος εισέρχεται στην προστατευόμενη ζώνη, οι αξιωματικοί μπορούν να στείλουν μια στοχευμένη απάντηση.

«Είναι λίγο πολύ ο Μεγάλος Αδελφός», λέει ο Δημήτριος Δαμαλάς, ειδικός αλιείας στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Μεταξύ 2015 και 2023, τα περιστατικά παράνομης αλιείας που αφορούσαν ερασιτέχνες ψαράδες μειώθηκαν κατά 57%. Αυτά που αφορούσαν επαγγελματική αλιεία μειώθηκαν κατά 85%. Έρευνες με επικεφαλής τον Δαμαλά έχουν καταγράψει περισσότερα από 130 διαφορετικά είδη εντός των προστατευόμενων υδάτων, σε σύγκριση με 108 εκτός. Τα ψάρια είναι πιο πολυάριθμα και μεγαλύτερα.

Η Μαρία Σαλομίδη, θαλάσσια βιολόγος στο ΕΛΚΕΘΕ, η οποία μελετά τα θαλάσσια λιβάδια και τους υφάλους στη Γυάρο από το 2009, έβλεπε αστακούς σε απίστευτους αριθμούς, καθώς και γιγάντια σαλάχια, θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια, φάλαινες και φώκιες.

«Όταν βουτάμε αλλού, βγαίνουμε απογοητευμένοι», λέει. «Βλέπουμε την υποβάθμιση στη θάλασσα. Όχι στη Γυάρο... [Είναι] ένας από τους τελευταίους παραδείσους στη Γη, όπου μπορείς να ακούσεις τη σιωπή και να δεις τον νυχτερινό ουρανό».

Καταφύγιο για τους μύχους

Ψηλά στους γκρεμούς και σε λαγούμια σκαλισμένα σε βράχο, η Γυάρος κρύβει και ένα άλλο είδος που απειλείται από εξαφάνιση.

Ένα σμήνος από μύκητες Γιελκουάν πετούν κοντά στη Γυάρο Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Το 2015, ερευνητές της WWF άκουσαν μια ομάδα μύχων του Γιέλκουαν, τα οποία είναι ασπρόμαυρα θαλασσοπούλια. Προηγουμένως ήταν άγνωστο ότι βρίσκονταν καν εκεί: τα πουλιά θεωρούνταν πιθανό να περιορίζονται σε μικρότερα, απομονωμένα νησάκια. Μακρόβια και μονογαμικά, οι μύχοι επιστρέφουν στον ίδιο σύντροφο και στον τόπο ωοτοκίας χρόνο με το χρόνο.

«Ένα πουλί μπορεί να μείνει στο αυγό για μια εβδομάδα, εντελώς ακίνητο», λέει η Δανάη Πορτόλου της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, η οποία ηγείται των προσπαθειών για την παρακολούθηση των μύχων του Γιέλκουαν στο Αιγαίο Πέλαγος.

Η αποικία της Γυάρου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η δυσπρόσιτη θέση στις ρωγμές και τις σχισμές του νησιού είναι ακριβώς αυτό που τους επέτρεψε να ευδοκιμήσουν.

Ακόμα και εδώ, όμως, οι μύχοι αντιμετωπίζουν απειλές. Αρουραίοι τρώνε τα αυγά και τους νεοσσούς τους, με αποτέλεσμα έως και το ένα τρίτο των αυγών τους να χάνονται με αυτόν τον τρόπο.

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