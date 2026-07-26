Ιταλία: Μεγάλη φωτιά απειλεί παραλίες και ξενοδοχεία στο Πεσίκι – Απομακρύνθηκαν τουρίστες

Snapshot Μεγάλη πυρκαγιά απειλεί την περιοχή Πεσίκι στην Ιταλία, με περίπου 200 λουόμενους να απομακρύνονται από τις παραλίες με τη βοήθεια σκαφών.

Ο δήμαρχος Πεσίκι κατηγόρησε τον εμπρησμό ως αιτία της φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε πολλαπλά σημεία και επεκτάθηκε λόγω ισχυρών ανέμων.

Η παραλιακή οδός προς το Βιέστε έχει κλείσει και έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία κατοίκων και τουριστών χωρίς εκκενώσεις ξενοδοχείων.

Στην επαρχία Καμπομπάσο, μεγάλη πυρκαγιά έχει προκαλέσει διακοπή της σιδηροδρομικής σύνδεσης Μπάρι – Πεσκάρα και κλείσιμο εθνικής οδού λόγω πυκνού καπνού.

Στην Γκαλίπολι, μετά από πυρκαγιά που κατέκαψε πευκοδάσος και καταστήματα, οι αρχές ζητούν κήρυξη κατάστασης φυσικής καταστροφής για αποζημιώσεις και ενισχυμένους ελέγχους κατά των εμπρηστών. Snapshot powered by AI

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Πίλε Φραμπάλε, σε αγροτική και περιφερειακή ζώνη του δήμου Πεσίκι (Φότζια), κοντά στην περιοχή Ντιφέζα ντι Μανάκορα, στο Γκαργκάνο της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λουίτζι ντ’ Αρέντσο, στις φλόγες έχουν παραδοθεί μεγάλες εκτάσεις με μεσογειακή βλάστηση και πεύκα του Χαλεπίου.

Στο σημείο επιχειρούν υδροφόρες της Πυροσβεστικής, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας. Οι προσπάθειες των πυροσβεστών έχουν περιορίσει το μέτωπο, ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος, υπάρχει ανησυχία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να οδηγήσουν τις φλόγες προς την περιοχή Μπάια Τζαϊάνα.

Έχει ήδη ζητηθεί η συνδρομή εναέριου μέσου, ενώ το σύννεφο καπνού είναι ορατό από απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων.

Η παραλιακή οδός προς το Βιέστε έχει κλείσει, ενώ για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν τουρίστες από σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Ο μεγάλος φόβος είναι η αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου, που θα μπορούσε να μεταφέρει τη φωτιά προς τη ζώνη της Μπάια Τζαϊάνα, ξυπνώντας τις μνήμες από τη φονική πυρκαγιά του 2007, η οποία είχε προκαλέσει τρεις θανάτους και τεράστιες καταστροφές.

Δήμαρχος Πεσίκι: «Πρόκειται για εμπρησμό»

Ο δήμαρχος Πεσίκι, Λουίτζι ντ’ Αρέντσο, δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος πως η φωτιά προκλήθηκε από εμπρησμό.

«Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για εμπρηστικές ενέργειες, καθώς η φωτιά ξεκίνησε σε περισσότερα σημεία», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, όταν διαπίστωσε το πρωί ότι επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι, έδωσε εντολή στην τοπική αστυνομία να πραγματοποιήσει ελέγχους κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. Λίγο αργότερα ξέσπασε η πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα λόγω του ανέμου.

Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν η Πολιτική Προστασία του δήμου, δυνάμεις από τους γειτονικούς δήμους Βιέστε και Βίκο ντελ Γκαργκάνο, καθώς και πυροσβεστικά μέσα, μεταξύ των οποίων δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα έφτασαν στην περιοχή και δύο αεροσκάφη Canadair.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι περίπου 200 λουόμενοι εγκατέλειψαν μέχρι στιγμής τις παραλίες με τη βοήθεια σκαφών του Λιμενικού και τουριστικών πλοιαρίων.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι «κανένα τουριστικό χωριό ή ξενοδοχειακή μονάδα δεν έχει εκκενωθεί» και τόνισε πως οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αποτροπή σοβαρότερων συνεπειών.

Διακοπή σιδηροδρομικής σύνδεσης Μπάρι – Πεσκάρα

Την ίδια ώρα, ανεστάλη η κυκλοφορία των τρένων στη γραμμή της Αδριατικής μεταξύ Μπάρι και Πεσκάρα, εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί στο Καμπομάρινο Λίντο, στην επαρχία Καμπομπάσο.

Οι φλόγες εκδηλώθηκαν περίπου στις 11:00 σε πευκοδάσος μεταξύ των περιοχών Αρκόρα και Λαουρέτα και εξαπλώθηκαν γρήγορα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του ανέμου Γκαρμπίνο.

Η διακοπή της κυκλοφορίας προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα στους επιβάτες, επηρεάζοντας δρομολόγια υψηλής ταχύτητας, Intercity και περιφερειακά τρένα.

Περίπου στις 13:00 έκλεισε και η εθνική οδός SS16, στο τμήμα μεταξύ των χιλιομέτρων 551 και 553, καθώς ο πυκνός καπνός είχε περιορίσει δραστικά την ορατότητα.

Στην περιοχή επιχειρούν πυροσβέστες από το Τέρμολι, καραμπινιέροι, η δημοτική αστυνομία, δασικοί υπάλληλοι και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας.

Έχει επίσης κινητοποιηθεί ένα Canadair για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης.

Γκαλίπολι: Ζητά κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την καταστροφή

Στο μεταξύ, στην άλλη πλευρά της Απουλίας, στην Γκαλίπολι, οι αρχές μετρούν τις πληγές τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από δύο ημέρες στην περιοχή Ριβαμπέλα.

Η φωτιά κατέκαψε έξι εκτάρια πευκοδάσους και μεσογειακής βλάστησης, ενώ κατέστρεψε ολοσχερώς ένα παραθαλάσσιο κατάστημα.

«Η πρώτη μας σκέψη, γεμάτη αλληλεγγύη, είναι σε όσους έζησαν ώρες τρόμου, ιδιαίτερα στους κατοίκους της περιοχής Ντουνέ, στους τουρίστες που απομακρύνθηκαν και στους ιδιοκτήτες του Holiday Beach, που είδαν 44 χρόνια κόπων να γίνονται στάχτη», δήλωσε ο δήμαρχος της Γκαλίπολι, Φλάβιο Φαζάνο.

Ο δήμος ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει επίσημα από την Περιφέρεια Απουλίας και την κυβέρνηση την κήρυξη κατάστασης φυσικής καταστροφής, ώστε να ενεργοποιηθούν έκτακτα κονδύλια, αποζημιώσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους πληγέντες.

Ο δήμαρχος δεσμεύτηκε επίσης για ενισχυμένους ελέγχους, περισσότερη βιντεοεπιτήρηση και «μηδενική ανοχή» απέναντι στους εμπρηστές ή στην αμέλεια ιδιοκτητών εγκαταλελειμμένων οικοπέδων.

«Η Γκαλίπολι δεν θα επιτρέψει σε καμία φωτιά να σβήσει το μέλλον της», κατέληξε.

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