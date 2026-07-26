«Εντάξει, μικρό ζουμερό κ.....κι» - Τα σχόλια του Benny Blanco στις αναρτήσεις της Selena Gomez

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του και φλερτάρει διαδικτυακά

Δημήτρης Δρίζος

«Εντάξει, μικρό ζουμερό κ.....κι» - Τα σχόλια του Benny Blanco στις αναρτήσεις της Selena Gomez
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  • Η Selena Gomez δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία, εμφανιζόμενη με μπλε μπικίνι και λευκό ολόσωμο μαγιό.
  • Ο σύζυγός της, Benny Blanco, έκανε αναδημοσιεύσεις και άφησε σχόλια εκφράζοντας τον θαυμασμό και την αγάπη του γι' αυτήν.
  • Ο Blanco την αποκάλεσε «φωτιά» και εξέφρασε δημόσια την τρυφερότητά του μέσα από τα Instagram Stories και τις αναρτήσεις του.
  • Το ζευγάρι γιόρτασε τα γενέθλια της Gomez στην Τοσκάνη, σε κτήμα όπου μοιράστηκαν στιγμές μαγειρέματος και άλλες δραστηριότητες.
  • Η σχέση τους παρουσιάστηκε ως στενή και τρυφερή, με αμοιβαίες εκδηλώσεις αγάπης και θαυμασμού στα social media.
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Η Selena Gomez μοιράστηκε περισσότερες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία — και αυτή τη φορά η ηθοποιός έδειξε και το στυλ της στα μαγιό. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μπλε μπικίνι και ένα λευκό ολόσωμο μαγιό στη συλλογή φωτογραφιών που ανέβασε στο Instagram.

Στο καρουζέλ συμπεριέλαβε επίσης στιγμιότυπα από στιγμές της πάνω σε ένα γιοτ, την ώρα που περνούσε χρόνο με άλογα, αλλά και γενικότερα απολάμβανε τα τοπία της Τοσκάνης μαζί με τον σύζυγό της, Benny Blanco.

Η ανάρτηση τράβηξε την προσοχή του συζύγου της, ο οποίος αναδημοσίευσε αρκετές από τις φωτογραφίες στο Instagram Story του και άφησε δύο σχόλια κάτω από την ανάρτησή της.

«Εντάξει, μικρό ζουμερό κ.....κι», έγραψε στο ένα σχόλιο. Σε ένα δεύτερο πρόσθεσε: «Σε βλέπω».

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Ο Blanco φλέρταρε τη σύζυγό του μέσα από τα Instagram Stories του και δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την τύχη που έχει να είναι ο σύντροφός της. «Θεέ μου, η γυναίκα μου είναι φωτιά», έγραψε πάνω από μια φωτογραφία της όπου φορούσε μπικίνι.

Σε μια δεύτερη φωτογραφία της, στην οποία πόζαρε σε μια ιταλική πόλη, πρόσθεσε: «Βρες τα όνειρά σου να γίνονται πραγματικότητα».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Blanco άφησε αρκετά σχόλια στην ανάρτηση της Gomez για τα γενέθλιά της, γράφοντας: «περίμενε… εγώ τράβηξα αυτή τη φωτογραφία», «γεια σου, σε κοιτάζω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, μωρό μου» και «σ’ αγαπώ».

Αργότερα, δημοσίευσε τη δική του αφιέρωση για εκείνη με μια τρυφερή λεζάντα: «Η όμορφη σύζυγός μου… θα σε κουβαλάω όπου κι αν θέλεις να πας για πάντα… χρόνια πολλά, αγάπη μου».

https://www.instagram.com/p/DbGMYtiEWoO/

Η Gomez και ο Blanco γιόρτασαν τα γενέθλιά της στο Il Borro στην Τοσκάνη. Εκείνος μοιράστηκε ένα βίντεο όπου μαγείρευαν μαζί, ενώ το κτήμα αποκάλυψε και άλλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν.

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