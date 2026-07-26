Ο χάρτης της νεκρής καύσιμης ύλης στη χώρα μας - Ο ρόλος των βροχοπτώσεων

Η άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξήσει εκ νέου τη ευφλεκτότητα της νεκρής καύσιμης ύλης

Δημήτρης Δρίζος

Ο χάρτης της νεκρής καύσιμης ύλης στη χώρα μας - Ο ρόλος των βροχοπτώσεων
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η υγρασία της νεκρής καύσιμης ύλης είναι κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την ένταση και συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα.
  • Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παράγει καθημερινούς χάρτες ευφλεκτότητας βασισμένους σε δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς και μοντέλα υπολογισμού υγρασίας.
  • Οι βροχοπτώσεις της 25ης Ιουλίου μείωσαν σημαντικά την ευφλεκτότητα της νεκρής καύσιμης ύλης σε σύγκριση με τις 18 Ιουλίου.
  • Η αναμενόμενη άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξήσει ξανά την ευφλεκτότητα της νεκρής καύσιμης ύλης.
Snapshot powered by AI

Τις τελευταίες δεκαετίες η χώρα μας δοκιμάζεται συνεχώς από μεγάλης έντασης και έκτασης δασικές πυρκαγιές, οι οποίες επιφέρουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες, με βασικότερες εξ αυτών τις ανθρώπινες απώλειες και τη διατάραξη των φυσικών οικοσυστημάτων.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση και τη συνολική συμπεριφορά της φωτιάς είναι η περιεχόμενη υγρασία στη νεκρή καύσιμη ύλη (π.χ. βελόνες, φύλλα, κλαδιά) που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως Dead Fuel Moisture Content (DFMC). Η γνώση του ποσοστού υγρασίας που περιέχεται στη συγκεκριμένη κατηγορία δασικής καύσιμης ύλης, επιτρέπει τον καθορισμό του βαθμού ευφλεκτότητας των δασών και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον αντιπυρικό σχεδιασμό και στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα από το πυκνό δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε συνδυασμό με εξελιγμένα μοντέλα υπολογισμού της υγρασίας, είμαστε σε θέση να παράγουμε χάρτες ευφλεκτότητας της νεκρής καύσιμης ύλης οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και ανανεώνονται σε ημερήσια βάση.

Το γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζει την υγρασία της νεκρής καύσιμης ύλης στις 18 Ιουλίου (αριστερά), καθώς και την υγρασία της νεκρής καύσιμης ύλης το Σάββατο 25 Ιουλίου (δεξιά). Ενώ στις 18 Ιουλίου η ευφλεκτότητα ήταν πολύ υψηλή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και την απουσία σημαντικών και εκτεταμένων βροχοπτώσεων, μια εβδομάδα μετά, λόγω των σημαντικών βροχοπτώσεων της Παρασκευής 25 Ιουλίου, η ευφλεκτότητα της νεκρής καύσιμης ύλης έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Η άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξήσει εκ νέου τη ευφλεκτότητα της νεκρής καύσιμης ύλης.

1785055243720-780321924-clipboard07-26-202601.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Είμαστε στα μισά της θητείας μας και το 58,8% του σχεδίου μας ήδη υλοποιείται»

13:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ουγγαρία – Ελλάδα: Η Εθνική πρόσθεσε το χρυσό που της έλειπε! Τα 14 μετάλλια της

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: 270 νέα επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο – «Περισσότερες δουλειές για μία ισχυρότερη Ελλάδα»

13:00LIFESTYLE

«Εντάξει, μικρό ζουμερό κ.....κι» - Τα σχόλια του Benny Blanco στις αναρτήσεις της Selena Gomez

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για το χρυσό της εθνικής πόλο ανδρών: «Γράψατε ιστορία, μας κάνατε όλους υπερήφανους»

12:46ΕΥ ΖΗΝ

6 ασκήσεις που μπορεί να κάψουν περισσότερες θερμίδες από το τρέξιμο

12:45ΚΟΣΜΟΣ

H Ευρώπη στις φλόγες: Κερδίζει την μάχη της Μαδρίτης η Ισπανία - «Μη ευνοϊκή» η πυρκαγιά στο Μπορντό

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην εθνική πόλο ανδρών για την κατάκτηση του World Cup: «Πάντα άξιοι, δείξατε τι σημαίνει πάθος και νοοτροπία νικητή»

12:33WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε νέα κατηγορία κοσμικών εκρήξεων στο βαθύ Διάστημα

12:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15: Τα «γαλανόλευκα» παλικάρια στην κορυφή του κόσμου!

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αφόρητη δυσοσμία στη Σολωμού - Έσκαβαν για αέριο και έσπασαν αγωγό λυμάτων

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Έκρυβε την κοκαΐνη στο βάζο με το ρύζι – Συνελήφθη 40χρονος

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Νέα ανατροπή στη δολοφονία της 42χρονης – Η απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Η μέθοδος της σιλικόνης: Το νέο κόλπο των διαρρηκτών για να εισβάλλουν σε σπίτια εν μέσω διακοπών

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Ο χάρτης της νεκρής καύσιμης ύλης στη χώρα μας - Ο ρόλος των βροχοπτώσεων

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας»

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Θα πληρώνατε 58,5 εκατομμύρια δολάρια για να ζήσετε σε αυτό το εμβληματικό κτίριο της Νέας Υόρκης;

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι ουρανοί δεν έχουν ξαναδεί τέτοια κίνηση – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 153.359 πτήσεις σε 24 ώρες

11:14NEWSBOMB

Χανιά: Ώρες αγωνίας για το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από πισίνα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

11:13WHAT THE FACT

«Οδύσσεια»: Ταινία 250 εκατ. ευρώ και χρέος 5.100 ευρώ για ζημιές σε πλοίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Νέα ανατροπή στη δολοφονία της 42χρονης – Η απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Η μέθοδος της σιλικόνης: Το νέο κόλπο των διαρρηκτών για να εισβάλλουν σε σπίτια εν μέσω διακοπών

12:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15: Τα «γαλανόλευκα» παλικάρια στην κορυφή του κόσμου!

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Κρατούσε αγκαλιά το νεκρό παιδί της για πάνω από ένα 24ωρο - Οικογενειακό δράμα πίσω από το θάνατο του 24χρονου

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι ουρανοί δεν έχουν ξαναδεί τέτοια κίνηση – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 153.359 πτήσεις σε 24 ώρες

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

12:45ΚΟΣΜΟΣ

H Ευρώπη στις φλόγες: Κερδίζει την μάχη της Μαδρίτης η Ισπανία - «Μη ευνοϊκή» η πυρκαγιά στο Μπορντό

21:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία αλλά μακριά από την αυτοδυναμία

10:02LIFESTYLE

Η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη κρύβει τον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη στα δυτικά - Πώς θα κυλήσει η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου

07:42LIFESTYLE

Copy αλλά ελληνικά - Ξένες σειρές που διασκευάζονται για τη νέα σεζόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ