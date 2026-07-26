Ο χάρτης της νεκρής καύσιμης ύλης στη χώρα μας - Ο ρόλος των βροχοπτώσεων

Snapshot Η υγρασία της νεκρής καύσιμης ύλης είναι κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την ένταση και συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παράγει καθημερινούς χάρτες ευφλεκτότητας βασισμένους σε δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς και μοντέλα υπολογισμού υγρασίας.

Οι βροχοπτώσεις της 25ης Ιουλίου μείωσαν σημαντικά την ευφλεκτότητα της νεκρής καύσιμης ύλης σε σύγκριση με τις 18 Ιουλίου.

Η αναμενόμενη άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξήσει ξανά την ευφλεκτότητα της νεκρής καύσιμης ύλης. Snapshot powered by AI

Τις τελευταίες δεκαετίες η χώρα μας δοκιμάζεται συνεχώς από μεγάλης έντασης και έκτασης δασικές πυρκαγιές, οι οποίες επιφέρουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες, με βασικότερες εξ αυτών τις ανθρώπινες απώλειες και τη διατάραξη των φυσικών οικοσυστημάτων.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση και τη συνολική συμπεριφορά της φωτιάς είναι η περιεχόμενη υγρασία στη νεκρή καύσιμη ύλη (π.χ. βελόνες, φύλλα, κλαδιά) που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως Dead Fuel Moisture Content (DFMC). Η γνώση του ποσοστού υγρασίας που περιέχεται στη συγκεκριμένη κατηγορία δασικής καύσιμης ύλης, επιτρέπει τον καθορισμό του βαθμού ευφλεκτότητας των δασών και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον αντιπυρικό σχεδιασμό και στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα από το πυκνό δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε συνδυασμό με εξελιγμένα μοντέλα υπολογισμού της υγρασίας, είμαστε σε θέση να παράγουμε χάρτες ευφλεκτότητας της νεκρής καύσιμης ύλης οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και ανανεώνονται σε ημερήσια βάση.

Το γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζει την υγρασία της νεκρής καύσιμης ύλης στις 18 Ιουλίου (αριστερά), καθώς και την υγρασία της νεκρής καύσιμης ύλης το Σάββατο 25 Ιουλίου (δεξιά). Ενώ στις 18 Ιουλίου η ευφλεκτότητα ήταν πολύ υψηλή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και την απουσία σημαντικών και εκτεταμένων βροχοπτώσεων, μια εβδομάδα μετά, λόγω των σημαντικών βροχοπτώσεων της Παρασκευής 25 Ιουλίου, η ευφλεκτότητα της νεκρής καύσιμης ύλης έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Η άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξήσει εκ νέου τη ευφλεκτότητα της νεκρής καύσιμης ύλης.