Πάτρα: Αφόρητη δυσοσμία στη Σολωμού - Έσκαβαν για αέριο και έσπασαν αγωγό λυμάτων
Προβληματισμένοι οι περίοικοι από το περιστατικό
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- Στην οδό Σολωμού στην Πάτρα προκλήθηκε αφόρητη δυσοσμία λόγω σπασμένου αγωγού λυμάτων κατά τη διάρκεια εργασιών για το φυσικό αέριο.
- Τα λύματα γέμισαν την τάφρο μετά το ατύχημα με τον αγωγό.
- Οι περίοικοι εκφράζουν μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση για την κατάσταση.
- Στο σημείο δεν πραγματοποιούνται εργασίες την ημέρα του συμβάντος.
Αντιμέτωποι με αφόρητη δυσοσμία βρίσκονται οι κάτοικοι της οδού Σολωμού στην Πάτρα μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών.
Τα συνεργεία που εκτελούν το έργο του φυσικού αερίου έσπασαν αγωγό λυμάτων με αποτέλεσμα το περιεχόμενό του να γεμίσει την τάφρο.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, η κατάσταση που επικρατεί στο σημείο έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους περίοικους καθώς η δυσοσμία είναι αφόρητη.
Σημειώνεται ότι σήμερα δεν γίνονται έργα στο σημείο.
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