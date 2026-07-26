Φοιτητικό σπίτι: Πώς θα το στήσετε από την αρχή - Ο πλήρης οδηγός με ενδεικτικό κόστος

Από τα βασικά έπιπλα και τις ηλεκτρικές συσκευές μέχρι τον εξοπλισμό της κουζίνας και του μπάνιου, το κόστος για ένα πλήρως λειτουργικό φοιτητικό σπίτι μπορεί να κυμανθεί από 600 έως και πάνω από 2.000 ευρώ, ανάλογα με το αν το διαμέρισμα είναι ήδη επιπλωμένο ή χρειάζεται να εξοπλιστεί από την αρχή

Φοιτητικό σπίτι: Πώς θα το στήσετε από την αρχή - Ο πλήρης οδηγός με ενδεικτικό κόστος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το βασικό κόστος για την κουζίνα σε ένα φοιτητικό σπίτι κυμαίνεται μεταξύ 150 και 250 ευρώ.
  • Η διαμόρφωση ενός άνετου υπνοδωματίου απαιτεί περίπου 250 έως 500 ευρώ.
  • Τα απαραίτητα είδη για το μπάνιο κοστίζουν περίπου 100 έως 180 ευρώ.
  • Ο εξοπλισμός γραφείου και καθιστικού μπορεί να φτάσει από 190 έως 390 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται καναπές και τραπεζάκι σαλονιού.
  • Το συνολικό κόστος εξοπλισμού για ένα φοιτητικό σπίτι κυμαίνεται από 600 έως πάνω από 2.000 ευρώ, ανάλογα με το αν το σπίτι είναι ήδη επιπλωμένο και εξοπλισμένο με βασικές ηλεκτρικές συσκευές.
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Η ανακοίνωση των βάσεων σηματοδοτεί για χιλιάδες νέους την αρχή μιας νέας ζωής. Η εύρεση του κατάλληλου σπιτιού είναι μόνο το πρώτο βήμα. Αμέσως μετά έρχεται το μεγάλο ερώτημα: τι χρειάζεται πραγματικά ένα φοιτητικό σπίτι για να είναι λειτουργικό, άνετο και οικονομικό;

Το βασικό είναι να γίνουν οι σωστές αγορές, χωρίς περιττά έξοδα. Ακολουθεί ένας οδηγός με τα απαραίτητα είδη και ενδεικτικές τιμές της αγοράς.

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Κουζίνα: Τα απολύτως απαραίτητα

Η κουζίνα είναι από τους σημαντικότερους χώρους του σπιτιού. Ένα βασικό σετ περιλαμβάνει:

Σετ πιάτων και μπολ: 20-40 ευρώ

Μαχαιροπίρουνα (24 τεμάχια): 15-30 ευρώ

Κατσαρόλες και τηγάνι: 40-80 ευρώ

Ποτήρια και κούπες: 15-30 ευρώ

Τάπερ αποθήκευσης: 10-20 ευρώ

Βραστήρας: 20-40 ευρώ

Τοστιέρα: 25-50 ευρώ

Συνολικό βασικό κόστος: περίπου 150-250 ευρώ.

Υπνοδωμάτιο: Άνεση και ξεκούραση

Για ένα λειτουργικό υπνοδωμάτιο χρειάζονται:

Στρώμα: 150-350 ευρώ

Δύο σετ σεντόνια: 30-60 ευρώ

Πάπλωμα: 40-80 ευρώ

Μαξιλάρια: 15-40 ευρώ

Κρεμάστρες και κουτιά αποθήκευσης: 20-40 ευρώ

Συνολικό κόστος: περίπου 250-500 ευρώ.

Μπάνιο: Όσα δεν πρέπει να λείπουν

Τα βασικά είδη περιλαμβάνουν:

Σετ πετσετών: 30-60 ευρώ

Χαλάκι μπάνιου: 10-20 ευρώ

Κουρτίνα μπάνιου: 10-20 ευρώ

Καλάθι απλύτων: 15-30 ευρώ

Κάδος απορριμμάτων και πιγκάλ: 15-25 ευρώ

Κουτί πρώτων βοηθειών: 20-30 ευρώ

Συνολικό κόστος: περίπου 100-180 ευρώ.

Γραφείο και καθιστικό

Η μελέτη απαιτεί έναν σωστά οργανωμένο χώρο.

Γραφείο: 70-150 ευρώ

Καρέκλα γραφείου: 60-150 ευρώ

Βιβλιοθήκη ή ράφια: 40-100 ευρώ

Φωτιστικό γραφείου: 20-40 ευρώ

Αν το σπίτι είναι άδειο, ένας καναπές μπορεί να κοστίσει από 250 έως 600 ευρώ, ενώ ένα μικρό τραπεζάκι σαλονιού από 40 έως 100 ευρώ.

Ηλεκτρικές συσκευές

Στα περισσότερα φοιτητικά σπίτια υπάρχουν ήδη οι βασικές συσκευές. Αν όχι, το κόστος διαμορφώνεται περίπου ως εξής:

Ψυγείο: 250-500 ευρώ

Πλυντήριο ρούχων: 280-500 ευρώ

Φούρνος μικροκυμάτων: 70-150 ευρώ

Ηλεκτρική σκούπα: 70-180 ευρώ

Σίδερο: 25-60 ευρώ

Καφετιέρα: 30-100 ευρώ

Μην ξεχάσετε

Πριν από τη μετακόμιση, καλό είναι να ελεγχθούν:

  • οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
  • τα υδραυλικά,
  • οι κλειδαριές,
  • η λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών,
  • καθώς και η σύνδεση σε ίντερνετ και ηλεκτρικό ρεύμα.

Πόσο κοστίζει συνολικά;

Αν το σπίτι είναι ήδη επιπλωμένο και διαθέτει τις βασικές ηλεκτρικές συσκευές, ένας φοιτητής μπορεί να το εξοπλίσει με περίπου 600 έως 1.000 ευρώ.

Αν όμως πρόκειται για εντελώς άδειο σπίτι, το συνολικό κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ, ανάλογα με την ποιότητα των επίπλων και των συσκευών που θα επιλεγούν.

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