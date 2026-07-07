Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις – Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

Ανοικτό είναι το σύστημα στο stegastiko.minedu.gov.gr για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026

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Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις – Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025
  • 2026 λήγει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
  • Οι αιτούντες υποβάλλουν την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας stegastiko.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet της ΑΑΔΕ.
  • Δικαιούχοι του επιδόματος είναι κυρίως οι γονείς που βαρύνουν τον φοιτητή, με εξαιρέσεις όπου δικαιούχος μπορεί να είναι ο ίδιος ο φοιτητής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ για φοιτητές εντός Αττικής και Θεσσαλονίκης, και σε 2.000 ευρώ για φοιτητές εκτός αυτών των περιοχών.
  • Σε περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών στην ίδια πόλη, το επίδομα μπορεί να φτάσει έως 2.500 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τις συνθήκες συγκατοίκησης.
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Έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 μπορούν οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του.

Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι-δικαιούχοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τη σχετική εγκύκλιο, του υπουργείου Παιδείας, που ακολουθεί.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή,

β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής, δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφίσταται),

γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,

δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικούσε με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος της αίτησης, ο αιτών υποβάλλει συμπληρωματικά τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή:

α) αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,

β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,

γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Δικαιούχοι

Η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής. Στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Το επίδομα

Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με 1.500 ευρώ. Το επίδομα ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ αποκλειστικά για τους δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με 2.000 ευρώ. Αποκλειστικά στην περίπτωση δικαιούχου που φοιτά σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το επίδομα ορίζεται στο ποσό των 2.500 ευρώ.

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