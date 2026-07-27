Μετρό: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις προσλήψεων για σταθμάρχες και εκδότες εισιτηρίων

Snapshot Η ΣΤΑ.ΣΥ. ξεκίνησε την υποβολή αιτήσεων για 21 θέσεις εργασίας, 14 σταθμαρχών και 7 εκδοτών εισιτηρίων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες ή πολίτες ΕΕ, να πληρούν τυπικά προσόντα, να έχουν καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ, και να έχουν γεννηθεί έως το 2005.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΣΤΑΣΥ από 27 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2026, ώρα 23:59.

Παράλληλα, λήγουν ή τρέχουν αιτήσεις για άλλες προκηρύξεις της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ που αφορούν πρόσληψη τεχνικών, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οδηγών λεωφορείων με διαφορετικές προθεσμίες. Snapshot powered by AI

Στην πρόσληψη 21 εργαζομένων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) προχωρά η ΣΤΑ.ΣΥ. μέσω της προκήρυξης 4/2026. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 14 θέσεις σταθμαρχών και 7 θέσεις εκδοτών εισιτηρίων.

Όπως αναφέρει και το athenstransport.com, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα για την ειδικότητα που επιλέγουν, να έχουν την απαιτούμενη υγεία και φυσική καταλληλότητα και να μην έχουν κώλυμα διορισμού. Για τους άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2005.

Στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα περιλαμβάνεται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η γνώση χρήσης Η/Υ.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας προσλήψεων της ΣΤΑΣΥ στη διεύθυνση proslipseis.stasy.gr από 27 Ιουλίου 2026 έως και τις 10 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59.

Σημειώνεται ότι σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 2/2026 της ΣΤΑΣΥ για την πρόσληψη 59 εργαζομένων διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Παράλληλα, ως τις 4 Αυγούστου «τρέχει» η προκήρυξη 3/2026 για την πρόσληψη 13 εργαζομένων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τέλος, ως τις 31 Αυγούστου για γίνονται δεκτές αιτήσεις για την αγγελία 3/2026 της ΟΣΥ για την πρόσληψη οδηγών λεωφορείων για περίοδο 8 μηνών.

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