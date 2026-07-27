Σοβαρό επεισόδιο στην Κρήτη: Επιτέθηκαν σε τουρίστες μέσα σε ξενοδοχείο

Σκηνές έντονης ανησυχίας και πανικού εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τουριστικό κατάλυμα στα Μάλια στην Κρήτη.

Newsbomb

Σοβαρό επεισόδιο στην Κρήτη: Επιτέθηκαν σε τουρίστες μέσα σε ξενοδοχείο
ΕΛΛΑΔΑ
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Σύμφωνα με σοβαρές καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το βράδυ του Σαββάτου (25/07) μια ομάδα ατόμων (παλαιστινιακής καταγωγής) εισέβαλε στους χώρους του ξενοδοχείου όπου διέμεναν πολλοί ισραηλινοί επισκέπτες.

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