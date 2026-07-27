Μακρόν: Η Γαλλία αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποιεί ότι η αυριανή ημέρα θα είναι «πιο δύσκολη», καθώς τα σύννεφα καπνού πλησιάζουν και παραμένει η απειλή για την περιοχή του Μπορντό. Οι πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση περισσότερων από 360.000 ανθρώπων από τις εστίες τους 

Δημήτρης Μάνωλης

Μακρόν: Η Γαλλία αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την τρέχουσα πυρκαγιά στη Γαλλία ως την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με περισσότερους από 360.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.
  • Η παρατεταμένη ξηρασία έχει αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών, και ο Μακρόν προειδοποίησε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες.
  • Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές και να στηρίξει όσους έχασαν περιουσίες, ενώ εξετάζει την αναδάσωση με προσαρμοσμένα στις κλιματικές αλλαγές δάση.
  • Οι αμπελώνες του Μπορντό, παρότι απειλούνται από τις φωτιές, δεν έχουν υποστεί ζημιές μέχρι στιγμής, με την ξηρασία να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την οινοπαραγωγή της περιοχής.
  • Στην Ισπανία, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει πάνω από 50.000 στρέμματα γης και έχει εκκενώσει περισσότερους από 100.000 κατοίκους, δημιουργώντας τεράστιες καταστροφές.
Snapshot powered by AI

Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους και στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πυρόσβεσης και Διάσωσης στο Μπορντό, στη Ζιρόντ, την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Μετά την ενημέρωση από τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο Μακρόν ευχαρίστησε τους ανθρώπους και τις χώρες που συνέβαλαν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της κρίσης.

Η φωτιά είναι «πρωτοφανής», υπογράμμισε.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση πιο δύσκολη από οποιαδήποτε άλλη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε.

Ο Μακρόν απέδωσε την κατάσταση στην παρατεταμένη ξηρασία των τελευταίων εβδομάδων, η οποία έχει αυξήσει δραματικά τον κίνδυνο πυρκαγιών.

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να επιμείνουμε», ανέφερε.

«Το κλειδί είναι η ταχύτητα αντίδρασης και η ανθεκτικότητα».

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας:

«Θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη όλοι μαζί και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Θα προσαρμοστούμε στις ανάγκες… για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

Ο Μακρόν πρόσθεσε:

«Προτεραιότητα είναι προφανώς οι ανθρώπινες ζωές. Όταν είναι απαραίτητο να μετακινήσουμε ανθρώπους σε ασφαλή σημεία… το κάνουμε.

Όταν είναι απαραίτητο να θυσιάσουμε δάση ή κάποιες φορές υλικές περιουσίες… το κάνουμε».

«Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε: να κερδίσουμε τη μάχη απέναντι σε αυτή τη φωτιά», τόνισε.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη βοήθεια που έχει δοθεί στους πληγέντες οικονομικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων και ο τουρισμός, καθώς οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν «στην καρδιά της τουριστικής περιόδου».

Νωρίτερα, ο Μακρόν αναγνώρισε «την αγωνία και τον φόβο που εξακολουθούν να υπάρχουν», αλλά και «κάποιες φορές τον θυμό» των πολιτών.

Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί περισσότερα από 200 σπίτια και διαβεβαίωσε πως «όλοι όσοι έχασαν τα πάντα» θα στηριχθούν από την κυβέρνηση.

Μετά το τέλος της περιόδου των πυρκαγιών, πρόσθεσε ότι η Γαλλία θα «φυτέψει ένα διαφορετικό δάσος», προσαρμοσμένο στις δομικές αλλαγές που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

«Αύριο θα είναι πιο δύσκολα», προειδοποιεί ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε και στην κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών.

«Οι τελευταίες 24 ώρες εξελίχθηκαν καλά, χάρη στη δουλειά σας», είπε στους πυροσβέστες της περιοχής Ζιρόντ.

Ωστόσο προειδοποίησε:

«Αυτό είναι που πρέπει να διασφαλίσουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, με την αυριανή ημέρα να είναι αναμφίβολα πιο δύσκολη από τη σημερινή».

Απειλούνται οι αμπελώνες του Μπορντό;

Η περιοχή του Μπορντό είναι παγκοσμίως γνωστή για την παραγωγή κρασιού και η μεγάλη πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία μαίνεται στα περίχωρά του.

Χάρτες δείχνουν ότι η φωτιά πλησίασε όχι μόνο την πόλη του Μπορντό αλλά και τους γύρω αμπελώνες, αν και οι αρχές αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν επεκτείνεται προς την περιοχή.

Μέχρι στιγμής, οι πολύτιμες αμπελουργικές εκτάσεις δεν έχουν πληγεί, δήλωσε ο Κριστόφ Σατό, διευθυντής επικοινωνίας της Ένωσης Βιομηχανιών Οίνου του Μπορντό (CIVB).

Όπως ανέφερε, η ξηρασία, και όχι η ίδια η φωτιά, παραμένει η μεγαλύτερη ανησυχία για τον κλάδο.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι δασικές πυρκαγιές θα γίνονται συχνότερες, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον της οινοπαραγωγής σε μία από τις θερμότερες περιοχές της Ευρώπης.

«Σαν ποτάμι λάβας»: Εναέρια πλάνα αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στην Ισπανία

Η πυρκαγιά στην Ισπανία έχει κάψει περισσότερα από 50.000 στρέμματα γης και έχει αναγκάσει περισσότερους από 100.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Νέα εναέρια πλάνα αποτυπώνουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής, με τις φλόγες να αφήνουν πίσω τους ένα τοπίο που μοιάζει με «ποτάμι λάβας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μάγιερ γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ: Ποιος είναι και τα χαρακτηριστικά του

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μέλλουσα νύφη πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το χωριό

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Εκτός λειτουργίας ο ένας από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες

23:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου: Γιατί προστατεύει την ευγονία και την εγκυμοσύνη - Η ευλογία των μήλων

23:39ΚΟΣΜΟΣ

«Πού να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ»: Βίντεο που συνδέεται με τον IRGC καλεί σε δολοφονία της Πρώτης Κυρίας

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Κεραμέως: «Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας»

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό επεισόδιο στην Κρήτη: Επιτέθηκαν σε τουρίστες μέσα σε ξενοδοχείο

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Γαλλία αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - «Πιο δύσκολα αύριο» - Απειλούνται οι αμπελώνες του Μπορντό;

23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται αφρικανική σκόνη - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Το φάντασμα της ισλαμικής τρομοκρατίας απειλεί και πάλι την Ευρώπη

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές στιγμές στο Χονγκ Κονγκ: Κατέρρευσε σκαλωσιά λόγω των θυελλωδών ανέμων από τυφώνα

23:08ΚΥΠΡΟΣ

Στην Κύπρο ο Γκουτέρες για να «ξεκλειδώσει» το Κυπριακό - Τι φέρνει μαζί του

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις προσλήψεων για σταθμάρχες και εκδότες εισιτηρίων

23:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τις 33 διατάξεις

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Η «κρεμαστή» γέφυρα Παλαιοπύργου στη Λάρισα έγινε... διεθνής - 30 χλμ παράκαμψη λόγω Daniel

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Εμπόδια αντί για πρόσβαση» – Καταγγελίες για το Seatrac στην κεντρική παραλία

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Για πρώτη φορά γιατροί εγχείρησαν τυφλή γυναίκα και της χάρισαν την όραση

22:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για τον διαχωρισμό των επαγγελματικών κατηγοριών στις λαϊκές αγορές

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Νέα πρόκληση Τσελίκ κατά της Ελλάδας για Θράκη και επίθεση κατά της ΕΕ για το Κυπριακό

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Παράξενη ληστεία στο Παρίσι - Έκλεψαν 12 πάπυρους της Τορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

19:42ΚΟΣΜΟΣ

«Το μωρό μου δεν μεγάλωνε, οι γιατροί μου είπαν να το ταΐζω περισσότερο» - Η οδυνηρή αλήθεια

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία το τροχαίο – θρίλερ στην Κεφαλονιά; Το σημείωμα του 30χρονου οδηγού στα social

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική αντίδραση: Παίκτρια κλωτσάει την αντίπαλό της στο κεφάλι

18:03LIFESTYLE

Δυο μαύρα πουκάμισα: Βασίλης Μπισμπίκης και Μαριάννα Κιμούλη στα γυρίσματα

16:28ΥΓΕΙΑ

Φόβοι για υπερβακτήριο που μεταδίδεται από τα κατοικίδια στους ανθρώπους - Ανησυχούν οι ειδικοί

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό επεισόδιο στην Κρήτη: Επιτέθηκαν σε τουρίστες μέσα σε ξενοδοχείο

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο 50 εκατοστών

23:39ΚΟΣΜΟΣ

«Πού να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ»: Βίντεο που συνδέεται με τον IRGC καλεί σε δολοφονία της Πρώτης Κυρίας

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μέλλουσα νύφη πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το χωριό

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξανακάνει ζέστη και πότε θα δροσίσει - Τι σημαίνει η αύξηση της βαροβαθμίδας

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης άρπαξε απόρρητη συμφωνία με τις ΗΠΑ και το έσκασε

21:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να διακρίνετε τα τσιμπήματα κοριών από εκείνα άλλων εντόμων

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δυο αδέρφια 14 και 15 χρονών

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στη Γερμανία το δίχρονο αγοράκι από τα Χανιά

23:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου: Γιατί προστατεύει την ευγονία και την εγκυμοσύνη - Η ευλογία των μήλων

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές στιγμές στο Χονγκ Κονγκ: Κατέρρευσε σκαλωσιά λόγω των θυελλωδών ανέμων από τυφώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ