Μακρόν: Η Γαλλία αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την τρέχουσα πυρκαγιά στη Γαλλία ως την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με περισσότερους από 360.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Η παρατεταμένη ξηρασία έχει αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών, και ο Μακρόν προειδοποίησε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές και να στηρίξει όσους έχασαν περιουσίες, ενώ εξετάζει την αναδάσωση με προσαρμοσμένα στις κλιματικές αλλαγές δάση.

Οι αμπελώνες του Μπορντό, παρότι απειλούνται από τις φωτιές, δεν έχουν υποστεί ζημιές μέχρι στιγμής, με την ξηρασία να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την οινοπαραγωγή της περιοχής.

Στην Ισπανία, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει πάνω από 50.000 στρέμματα γης και έχει εκκενώσει περισσότερους από 100.000 κατοίκους, δημιουργώντας τεράστιες καταστροφές. Snapshot powered by AI

Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους και στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πυρόσβεσης και Διάσωσης στο Μπορντό, στη Ζιρόντ, την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Μετά την ενημέρωση από τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο Μακρόν ευχαρίστησε τους ανθρώπους και τις χώρες που συνέβαλαν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της κρίσης.

Η φωτιά είναι «πρωτοφανής», υπογράμμισε.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση πιο δύσκολη από οποιαδήποτε άλλη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε.

Ο Μακρόν απέδωσε την κατάσταση στην παρατεταμένη ξηρασία των τελευταίων εβδομάδων, η οποία έχει αυξήσει δραματικά τον κίνδυνο πυρκαγιών.

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να επιμείνουμε», ανέφερε.

«Το κλειδί είναι η ταχύτητα αντίδρασης και η ανθεκτικότητα».

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας:

«Θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη όλοι μαζί και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Θα προσαρμοστούμε στις ανάγκες… για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

Ο Μακρόν πρόσθεσε:

«Προτεραιότητα είναι προφανώς οι ανθρώπινες ζωές. Όταν είναι απαραίτητο να μετακινήσουμε ανθρώπους σε ασφαλή σημεία… το κάνουμε.

Όταν είναι απαραίτητο να θυσιάσουμε δάση ή κάποιες φορές υλικές περιουσίες… το κάνουμε».

«Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε: να κερδίσουμε τη μάχη απέναντι σε αυτή τη φωτιά», τόνισε.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη βοήθεια που έχει δοθεί στους πληγέντες οικονομικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων και ο τουρισμός, καθώς οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν «στην καρδιά της τουριστικής περιόδου».

Νωρίτερα, ο Μακρόν αναγνώρισε «την αγωνία και τον φόβο που εξακολουθούν να υπάρχουν», αλλά και «κάποιες φορές τον θυμό» των πολιτών.

Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί περισσότερα από 200 σπίτια και διαβεβαίωσε πως «όλοι όσοι έχασαν τα πάντα» θα στηριχθούν από την κυβέρνηση.

Μετά το τέλος της περιόδου των πυρκαγιών, πρόσθεσε ότι η Γαλλία θα «φυτέψει ένα διαφορετικό δάσος», προσαρμοσμένο στις δομικές αλλαγές που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

«Αύριο θα είναι πιο δύσκολα», προειδοποιεί ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε και στην κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών.

«Οι τελευταίες 24 ώρες εξελίχθηκαν καλά, χάρη στη δουλειά σας», είπε στους πυροσβέστες της περιοχής Ζιρόντ.

Ωστόσο προειδοποίησε:

«Αυτό είναι που πρέπει να διασφαλίσουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, με την αυριανή ημέρα να είναι αναμφίβολα πιο δύσκολη από τη σημερινή».

Απειλούνται οι αμπελώνες του Μπορντό;

Η περιοχή του Μπορντό είναι παγκοσμίως γνωστή για την παραγωγή κρασιού και η μεγάλη πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία μαίνεται στα περίχωρά του.

Χάρτες δείχνουν ότι η φωτιά πλησίασε όχι μόνο την πόλη του Μπορντό αλλά και τους γύρω αμπελώνες, αν και οι αρχές αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν επεκτείνεται προς την περιοχή.

Μέχρι στιγμής, οι πολύτιμες αμπελουργικές εκτάσεις δεν έχουν πληγεί, δήλωσε ο Κριστόφ Σατό, διευθυντής επικοινωνίας της Ένωσης Βιομηχανιών Οίνου του Μπορντό (CIVB). Όπως ανέφερε, η ξηρασία, και όχι η ίδια η φωτιά, παραμένει η μεγαλύτερη ανησυχία για τον κλάδο.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι δασικές πυρκαγιές θα γίνονται συχνότερες, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον της οινοπαραγωγής σε μία από τις θερμότερες περιοχές της Ευρώπης.

«Σαν ποτάμι λάβας»: Εναέρια πλάνα αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στην Ισπανία

Η πυρκαγιά στην Ισπανία έχει κάψει περισσότερα από 50.000 στρέμματα γης και έχει αναγκάσει περισσότερους από 100.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Νέα εναέρια πλάνα αποτυπώνουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής, με τις φλόγες να αφήνουν πίσω τους ένα τοπίο που μοιάζει με «ποτάμι λάβας».