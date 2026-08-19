Φωτιά: Μέσος κίνδυνος σε όλη τη χώρα- Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για σήμερα

Snapshot Ο σημερινός δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι μέσης επικινδυνότητας (επίπεδο 2) σε όλη τη χώρα λόγω χαμηλών μποφόρ.

Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση καύσης σκουπιδιών και ξερών χόρτων σε υπαίθριους χώρους.

Συνιστάται η αποφυγή εργασιών με μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες σε εξωτερικούς χώρους.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 47 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Snapshot powered by AI

Καθησυχαστική είναι η σημερινή μέρα για την εμφάνιση πυρκαγιών, καθώς τα χαμηλά μποφόρ κατεβάζουν τον δείκτη κινδύνου στο επίπεδο 2, δηλαδή μέσης επικινδυνότητας, σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παραμένουν ωστόσο σε ισχύ τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας με την απαγόρευση καύσης σκουπιδιών ή ξερών χόρτων σε υπαίθριους χώρους.

Επιπλέον, συστήνεται να αποφεύγονται οι εργασίες σε εξωτερικούς χώρους με μηχανήματα που βγάζουν σπινθήρες.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική ήρθε αντιμέτωπη με 47 πυρκαγιές, από τις οποίες οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

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