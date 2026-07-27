Η «κρεμαστή» γέφυρα Παλαιοπύργου στη Λάρισα έγινε... διεθνής - 30 χλμ παράκαμψη λόγω Daniel

Snapshot Η γέφυρα του Παλαιοπύργου στη Λάρισα υπέστη σοβαρές ζημιές από την καταιγίδα Daniel πριν από τρία χρόνια και παραμένει επικίνδυνη.

Παρά τις προειδοποιήσεις και το κλείσιμο της γέφυρας, οδηγοί συνεχίζουν να τη διασχίζουν για να αποφύγουν παράκαμψη 30 χλμ.

Η γέφυρα αποτελεί κρίσιμη διαδρομή για τους αγρότες που συνδέει γειτονικά χωριά και αγροτικές εκτάσεις.

Υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης εξα Snapshot powered by AI

To θέμα γνώριμο εδώ και τρία χρόνια, όμως αποκτά ξεχωριστή σημασία όταν βγαίνει εκτός συνόρων.

Η γέφυρα του Παλαιοπύργου στη Λάρισα, υπέστη σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία Daniel πριν από τρία χρόνια, και πρόσφατα το τοπικό μέσο larissanet.gr, αποτύπωσε τη σημερινή εικόνα.

Το κεντρικό τμήμα της κρέμεται επικίνδυνα πάνω από τον ποταμό Πηνειό.

Η βρετανική The Telegraph αναπαρήγαγε το θέμα, επισημαίνοντας πως η καταιγίδα «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023, άφησε με ζημιές 79 γέφυρες μόνο στη βόρειο-κεντρική Ελλάδα.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά, οι οδηγοί εξακολουθούν να διακινδυνεύουν τη διέλευση από τη στραβωμένη γέφυρα, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν εναλλακτική διαδρομή, ενώ η γέφυρα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Πλάνα από drone δείχνουν αυτοκίνητα να περνούν με δυσκολία πάνω από τα κατεστραμμένα τμήματα, σε μια τολμηρή μανούβρα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδρομή είναι ζωτικής σημασίας, όπως επισημαίνεται στο άρθρο, καθώς για τους αγρότες αποτελεί τη μόνη άμεση διαδρομή προς τα γειτονικά χωριά και τις αγροτικές εκτάσεις.

Επίσης, όπως αποκαλύπτεται οι υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης εξακολουθούν να κατευθύνουν τους οδηγούς να περάσουν από τη γέφυρα.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί , αλλά οι τοπικές αρχές έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση είτε να επισκευάσει το έργο, είτε να επιβάλει πλήρως το κλείσιμό της.

Greek drivers are ignoring warnings and crossing a collapsed bridge instead of taking a 19-mile detour ⤵️https://t.co/EwDBpL0jqL pic.twitter.com/KQhXG8LtUU — The Telegraph (@Telegraph) July 21, 2026

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