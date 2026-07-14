Τρία χρόνια μετά τον Daniel: Ρισκάρουν τη ζωή τους στην κατεστραμμένη γέφυρα Παλαιόπυργου Λάρισας

Snapshot Τρία χρόνια μετά την κακοκαιρία Daniel, η γέφυρα Παλαιόπυργου στη Λάρισα παραμένει σπασμένη και μη λειτουργική.

Η καταστροφή της γέφυρας έχει διακόψει τη σύνδεση μεταξύ των παραλιακών κοινοτήτων των Δήμων Τεμπών και Αγιάς.

Κάτοικοι και γνώστες της περιοχής ρισκάρουν τη ζωή τους περνώντας από την επικίνδυνη γέφυρα, ενώ οι υπόλοιποι αναγκάζονται να ακολουθούν μακρύτερες διαδρομές.

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στη γέφυρα στην Αλεξανδρινή, όπου μεγάλο τμήμα καταστράφηκε το 2023. Snapshot powered by AI

Τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel που πλήγωσε ιδιαίτερα την περιοχή της Θεσσαλίας.

Οι εικόνες βιβλικής καταστροφής έκαναν τον γύρο του κόσμου, και όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς σύμφωνα με όσα παραθέτει ρεπορτάζ τους larissanet.gr, ελάχιστα έχουν αλλάξει από εκείνον τον μαύρο Σεπτέμβριο, όταν τα πάντα βυθίστηκαν στη λάσπη, γέφυρες κόπηκαν στα δύο, οδοστρώματα βούλιαξαν, ζωές και σπίτια καταστράφηκαν.

Μέχρι σήμερα, όπως αποδεικνύει το φωτογραφικό υλικό του larissanet, η γέφυρα Παλαιόπυργου στη Λάρισα, παραμένει «βυθισμένη» σπασμένη στα δύο, κόβοντας κάθε σύνδεση μεταξύ παραλιακών κοινοτήτων του Δήμου Τεμπών και του Δήμου Αγιάς, κάνοντας μία διαδρομή λίγων λεπτών, μαραθώνιο μετ' εμποδίων και με κίνδυνο ζωής.

Πολλοί, κυρίως κάτοικοι και γνώστες της περιοχής παίζουν τη ζωή τους «κορώνα - γράμματα» τολμώντας να περάσουν από την υπό κατάρρευση γέφυρα, ενώ χειρότερα είναι τα πράγματα για εκείνους που δεν γνωρίζουν. Φτάνοντας στο σημείο, δεν παίρνουν το ρίσκο της διέλευσης και φυσικά βάζουν όπισθεν και ακολουθούν άλλη διαδρομή αρκετών χιλιομέτρων μέσω της Εθνικής Οδού.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη γέφυρα στο ύψος της Αλεξανδρινής, της οποίας ένα μεγάλο τμήμα παρασύρθηκε από τα νερά το 2023: