Κορινθία: Η στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια - Τρεις συλλήψεις

Τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας 27/07 στα Εξαμίλια Κορινθίας όπου μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής και τυποποίησης ξυδιού ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του

Κορινθία: Η στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια - Τρεις συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας προκάλεσε τον θάνατο ενός εργαζόμενου και εκτεταμένες καταστροφές.
  • Η έκρηξη συνέβη πιθανώς κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης σε δεξαμενή με περίπου 13 τόνους ξύδι που περιείχε 15% οινόπνευμα.
  • Τέσσερις εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως, ενώ ένας κηπουρός τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύτηκε.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδική ομάδα, που εντόπισαν τη σορό του 67χρονου θύματος.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά το περιστατικό και προχώρησε σε προσαγωγή του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ενώ διαπιστώθηκε ότι το θύμα δεν ήταν ασφαλισμένο.
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Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου στα Εξαμίλια Κορινθίας, όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής και τυποποίησης ξυδιού, με αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πλησίον παροχής υγραερίου. Επιπλέον, τραυματίστηκε με ελαφρά εγκαύματα ένας 37χρονος ημεδαπός.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της φονικής έκρηξης, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Στο οπτικό υλικό φαίνεται η στιγμή που μια τεράστια πύρινη μπάλα υψώνεται από το εργοστάσιο, ενώ ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης συγκλονίζει την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τη 13:30. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η φωτιά εξαπλώθηκε, ενώ ένας εργάτης εγκλωβίστηκε και δεν κατάφερε να σωθεί.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από την ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο ξυδιού:

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας, 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της έκρηξης

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άτυχος εργαζόμενος πραγματοποιούσε εργασίες στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με το τραγικό περιστατικό.

Την ώρα της έκρηξης στο εργοστάσιο βρίσκονταν ακόμη τέσσερις εργαζόμενοι, οι οποίοι κατάφεραν να απομακρυνθούν την τελευταία στιγμή και να βγουν από το κτίριο.

Ένας ακόμη άνδρας, που εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο ως κηπουρός, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου με ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι. Η κατάσταση της υγείας του δεν κρίθηκε ανησυχητική.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Μετά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και ειδική ομάδα δασοκομάντος, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του 67χρονου εργαζομένου.

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κορινθίας, οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι πιθανότατα πραγματοποιούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, ενώ η δεξαμενή που εξερράγη περιείχε περίπου 13 τόνους ξυδιού με περιεκτικότητα περίπου 15% σε οινόπνευμα.

Έρευνες για τις ευθύνες - Προσήχθη ο ιδιοκτήτης

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και αναζητά τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 47χρονου ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε πως ο εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του δεν ήταν ασφαλισμένος.

Το νέο περιστατικό φέρνει για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και της τήρησης των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

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