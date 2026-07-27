Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κορινθία: Στο σημείο ο πατέρας του ιδιοκτήτη που συνελήφθη

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα αίτια της έκρηξης

Χάρης Γκίκας

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κορινθία: Στο σημείο ο πατέρας του ιδιοκτήτη που συνελήφθη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας.
  • Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου συνελήφθη από τις Αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.
  • Ο πατέρας του ιδιοκτήτη βρέθηκε στο σημείο αλλά δεν έκανε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.
  • Η έκρηξη προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού.
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Στο σημείο της τραγωδίας στα Εξαμίλια Κορινθίας βρέθηκε και ο πατέρας του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές μετά τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο.

Ο πατέρας του ιδιοκτήτη έφτασε στον χώρο της βιομηχανικής μονάδας, όπου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι αρμόδιες υπηρεσίες που ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καταστροφή.

Ωστόσο, δεν προχώρησε σε καμία δήλωση προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο και αποχώρησε χωρίς να τοποθετηθεί για την τραγωδία.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης που προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή του εργοστασίου παραγωγής ξυδιού.

Υπενθυμίζεται ότι από την ισχυρή έκρηξη ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Στους τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

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