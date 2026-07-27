Κορινθία: «Ακούστηκε σαν σεισμός» - Η μαρτυρία του αντιδημάρχου για τη φονική έκρηξη στα Εξαμίλια

Snapshot Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, προκαλώντας φωτιά και τον θάνατο ενός εργαζομένου.

Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, από την Κόρινθο μέχρι το Λουτράκι και το Κιάτο.

Στο εργοστάσιο χρησιμοποιείται οινόπνευμα στη διαδικασία παραγωγής, το οποίο πιθανώς συνέβαλε στην ένταση της έκρηξης.

Τέσσερις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και σε κατάσταση σοκ.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της έκρηξης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, όπως αστοχία ή επιρροή των υψηλών θερμοκρασιών. Snapshot powered by AI

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το στα Εξαμίλια Κορινθίας, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7).

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, Χρήστος Μελέτης, περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη.

«Περίπου στις 13:30 ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και ένα δυνατό τράνταγμα, σαν να είχε γίνει σεισμός. Ο ήχος ήταν τόσο ισχυρός που δεχόμασταν τηλεφωνήματα από πολλές περιοχές για να μάθουν τι είχε συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το εργοστάσιο δραστηριοποιείται στην παραγωγή ξυδιού και κατά τη διαδικασία χρησιμοποιείται οινόπνευμα, το οποίο ενδέχεται να συνέβαλε στην ένταση της έκρηξης.

«Στην παραγωγή χρησιμοποιείται και οινόπνευμα. Η ποσότητα αυτή μπορεί να προκαλέσει μια τόσο ισχυρή έκρηξη, όπως αυτή που είδαμε σήμερα», είπε, διευκρινίζοντας πάντως ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Ο κ. Μελέτης αποκάλυψε ακόμη ότι την ώρα της έκρηξης στο εργοστάσιο βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα και σε κατάσταση σοκ, ενώ ο πέμπτος εργαζόμενος βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης και έχασε τη ζωή του.

Αναφερόμενος στα πιθανά αίτια της τραγωδίας, ο αντιδήμαρχος τόνισε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

«Υπάρχει μία μεγάλη κεντρική δεξαμενή στις εγκαταστάσεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη. Ίσως υπήρξε κάποια αστοχία ή να συνέβαλαν και οι υψηλές θερμοκρασίες, όμως όλα αυτά διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες», υπογράμμισε.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη που συγκλόνισε την Κορινθία.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

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