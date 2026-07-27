Κορινθία: Πώς έγινε η τραγική έκρηξη στο εργοστάσιο - Ένας νεκρός και μία εγκαυματίας

Snapshot Η έκρηξη στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας προκλήθηκε κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.

Η έκρηξη πιθανόν οφείλεται στη δημιουργία εκρηκτικού μείγματος λόγω των εργασιών αυτών.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου για ιατρική περίθαλψη.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να προσδιορίσουν με ακρίβεια τα αίτια της έκρηξης. Snapshot powered by AI

Η έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης όπως ανέφερε ο Αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εξετάζεται το σενάριο κατά το οποίο οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης οδήγησαν στη δημιουργία εκρηκτικού μείγματος, το οποίο στη συνέχεια προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Παράλληλα, ο κ. Αρτοποιός γνωστοποίησε ότι μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια κατά τη διάρκεια του περιστατικού και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση και τις έρευνες στον χώρο της βιομηχανικής μονάδας, προκειμένου να εξακριβωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

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