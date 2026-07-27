Έκρηξη στην Κορινθία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - 'Ελαβαν εξιτήριο οι τραυματίες

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες της έκρηξης

Χάρης Γκίκας

Έκρηξη στην Κορινθία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - 'Ελαβαν εξιτήριο οι τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στην έκρηξη στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.
  • Οι τραυματίες έλαβαν πρώτες βοήθειες και έλαβαν εξιτήριο χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω νοσηλεία.
  • Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και εκκωφαντικό θόρυβο που έγινε αισθητός σε μεγάλη απόσταση.
  • Στο σημείο επιχειρούσαν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ οι έρευνες για τα αίτια συνεχίζονται.
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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στους τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τις αρμόδιες υγειονομικές δυνάμεις και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω νοσηλεία.

Έκρηξη Κορινθία

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή της βιομηχανικής μονάδας.

Έκρηξη Κορινθία

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ο πατέρας του ιδιοκτήτη έφτασε στον χώρο της βιομηχανικής μονάδας, όπου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι αρμόδιες υπηρεσίες που ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καταστροφή.

Ωστόσο, δεν προχώρησε σε καμία δήλωση προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο και αποχώρησε χωρίς να τοποθετηθεί για την τραγωδία.

Πώς έγινε η τραγική έκρηξη στο εργοστάσιο

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:30 και ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα στις εγκαταστάσεις. Ο εκκωφαντικός ήχος έγινε αντιληπτός σε μεγάλη απόσταση, με κατοίκους από την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας να κάνουν λόγο για ένα ισχυρό τράνταγμα που θύμιζε σεισμό.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης όπως ανέφερε ο Αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εξετάζεται το σενάριο κατά το οποίο οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης οδήγησαν στη δημιουργία εκρηκτικού μείγματος, το οποίο στη συνέχεια προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Παράλληλα, ο κ. Αρτοποιός γνωστοποίησε ότι μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια κατά τη διάρκεια του περιστατικού και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση και τις έρευνες στον χώρο της βιομηχανικής μονάδας, προκειμένου να εξακριβωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 32 πυροσβέστες, 10 οχήματα και ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σημειώθηκαν και μικρότερες εκρήξεις.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς προκλήθηκε η φονική έκρηξη.

Η μαρτυρία του αντιδημάρχου για τη φονική έκρηξη στα Εξαμίλια

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, Χρήστος Μελέτης, περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη.

«Περίπου στις 13:30 ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και ένα δυνατό τράνταγμα, σαν να είχε γίνει σεισμός. Ο ήχος ήταν τόσο ισχυρός που δεχόμασταν τηλεφωνήματα από πολλές περιοχές για να μάθουν τι είχε συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το εργοστάσιο δραστηριοποιείται στην παραγωγή ξυδιού και κατά τη διαδικασία χρησιμοποιείται οινόπνευμα, το οποίο ενδέχεται να συνέβαλε στην ένταση της έκρηξης.

«Στην παραγωγή χρησιμοποιείται και οινόπνευμα. Η ποσότητα αυτή μπορεί να προκαλέσει μια τόσο ισχυρή έκρηξη, όπως αυτή που είδαμε σήμερα», είπε, διευκρινίζοντας πάντως ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Ο κ. Μελέτης αποκάλυψε ακόμη ότι την ώρα της έκρηξης στο εργοστάσιο βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα και σε κατάσταση σοκ, ενώ ο πέμπτος εργαζόμενος βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης και έχασε τη ζωή του.

Αναφερόμενος στα πιθανά αίτια της τραγωδίας, ο αντιδήμαρχος τόνισε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

«Υπάρχει μία μεγάλη κεντρική δεξαμενή στις εγκαταστάσεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη. Ίσως υπήρξε κάποια αστοχία ή να συνέβαλαν και οι υψηλές θερμοκρασίες, όμως όλα αυτά διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες», υπογράμμισε.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη που συγκλόνισε την Κορινθία.

Εκρηξη Κορινθία

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

25 ετών ο νεκρός από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, επιβεβαίωσε την τραγική εξέλιξη, αναφέροντας πως το θύμα ήταν ένας νεαρός 25 ετών.

«Πρόκειται για έναν 25χρονο που απανθρακώθηκε μέσα στο εργοστάσιο. Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν συνολικά πέντε εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αντιληπτή σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έκρηξη Κορινθία

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