Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του

Snapshot Ο Ελβετός Μάικλ Σέρερ δημιούργησε στην αυλή του ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό με κόστος 10.000 λίρες και διαστάσεις 15x15 μέτρα.

Το χωριό αποτελεί μέρος ενός θεματικού πάρκου συνολικού κόστους 20.000 λιρών, που περιλαμβάνει επίσης ιρλανδικό μπαρ, στενά σοκάκια και χώρους με θέμα το Halloween.

Ο Μάικλ σχεδιάζει να μετατρέψει ένα από τα μικρά σπιτάκια σε ξενώνα για διαμονή επισκεπτών την άνοιξη.

Το θεματικό πάρκο καλύπτει ήδη 600 τετραγωνικά μέτρα από τα συνολικά 1.500 που έχει διαθέσιμα για κατασκευή.

Ο Μάικλ σκοπεύει να προσθέσει επιπλέον θεματικές περιοχές, όπως ένα ψαροχώρι και ένα πειρατικό πλοίο. Snapshot powered by AI

Ψύχωση με τα κυκλαδίτικα νησιά έχει ένας Ελβετός, ο οποίος μετέτρεψε την αυλή του σπιτιού του σε ελληνικό νησί! Πλακόστρωτα, μπλε παντζούρια, μέχρι και μπαρ έφτιαξε ο Μάικλ Σέρερ από την Κωνσταντία της Ελβετίας.

Με τη βοήθεια του αδελφού του, του 46χρονου Σάμιουελ, ο Μάικλ δημιούργησε έναν μεσογειακό παράδεισο – με το χωριό να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου θεματικού πάρκου, η κατασκευή του οποίου του κόστισε το εντυπωσιακό ποσό των 20.000 λιρών. Μόνο το ελληνικό χωριό κόστισε 10.000 λίρες για την κατασκευή του και έχει διαστάσεις μόλις 15Χ15 μέτρα.

Γεμάτος με μαγικά δωμάτια και θεματικές περιοχές εμπνευσμένες από διαφορετικές χώρες, ιδέες και εποχές, ο πρωτοποριακός κήπος του διαθέτει επίσης ένα μικρό ιρλανδικό μπαρ, στενά σοκάκια και χώρους με θέμα το Halloween.

«Ήθελα να φτιάξω ένα μέρος όπου θα μπορούσαμε να καθίσουμε στο θεματικό πάρκο για να συνομιλήσουμε με τους πελάτες μας, οπότε σκέφτηκα το εξής - χρειάστηκε περισσότερος χρόνος από όσο νομίζεις για να κατασκευαστεί λόγω των αδειών στην Ελβετία - και λόγω του ότι έπρεπε να κάνω διαλείμματα για τον καιρό», είπε ο Μάικλ.

«Η ιδέα να κατασκευάσουμε το θεματικό πάρκο προήλθε από την επιθυμία μας να καλλιεργήσουμε και να χτίσουμε. Συνολικά, έχουμε 1.500 τετραγωνικά μέτρα για να χτίσουμε και - μέχρι στιγμής έχουμε χτίσει 600 μέτρα» πρόσθεσε.

Το μικρό χωριό σχεδιάστηκε με στόχο να αναδημιουργήσει την ατμόσφαιρα ενός ηλιόλουστου προορισμού διακοπών, με δαιδαλώδη πλακόστρωτα δρομάκια, φωτεινά μπλε παντζούρια και έναν παραδοσιακό χώρο μπαρ.

«Επειδή είναι καλοκαίρι, κάθε φορά που πηγαίνω εκεί μέσα, νιώθω σαν να παρασύρομαι», αποκάλυψε ο Μάικλ.

«Προσπαθήσαμε να κατασκευάσουμε το σημείο με το μπαρ έτσι ώστε να είσαι εντελώς βυθισμένος στο μίνι χωριό – και να νιώθεις πραγματικά σαν να βρίσκεσαι εκεί».

«Οι φίλοι μου έρχονται στο μπαρ και λατρεύουν να βγάζουν φωτογραφίες – ξεγελούν τους φίλους τους και ο κόσμος πιστεύει πραγματικά ότι είναι σε διακοπές.

Η αδερφή μου το έκανε μια φορά στους συναδέλφους της και όταν επέστρεψε, έξι διαφορετικά άτομα την πλησίασαν στο γραφείο και τη ρώτησαν πώς ήταν το Σαββατοκύριακο των διακοπών της».

Θα προσφέρει το ελληνικό χωριό για διαμονή στους φίλους του

Όπως είπε ο 48χρονος, «θα αφήσω το ελληνικό χωριό όπως είναι τώρα με το σπιτικό μπαρ, επειδή δεν έχει και πολύ νόημα τώρα που γίνεται. Πιο κοντά στο Halloween, όταν σταματάω να δουλεύω πάνω τους μέχρι την άνοιξη.

Μόλις έρθει η άνοιξη, σκέφτομαι να βάλω ένα κρεβάτι σε ένα από τα μικρά σπιτάκια και να το κάνω ένα είδος ξενώνα ή ένα μέρος όπου θα μπορούν να μείνουν οι επισκέπτες».

Εκτός από το ελληνικό χωριό και τον ιαπωνικό κήπο, ο Μάικλ ελπίζει να προσθέσει ένα «ψαροχώρι και ένα δωμάτιο για τους επισκέπτες», και σκέφτεται ακόμη και να δημιουργήσει ένα «πειρατικό πλοίο» στον κήπο του.