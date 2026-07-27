Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του

Το θεματικό πάρκο καλύπτει ήδη 600 τετραγωνικά μέτρα από τα συνολικά 1.500 που έχει διαθέσιμα για κατασκευή.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ελβετός Μάικλ Σέρερ δημιούργησε στην αυλή του ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό με κόστος 10.000 λίρες και διαστάσεις 15x15 μέτρα.
  • Το χωριό αποτελεί μέρος ενός θεματικού πάρκου συνολικού κόστους 20.000 λιρών, που περιλαμβάνει επίσης ιρλανδικό μπαρ, στενά σοκάκια και χώρους με θέμα το Halloween.
  • Ο Μάικλ σχεδιάζει να μετατρέψει ένα από τα μικρά σπιτάκια σε ξενώνα για διαμονή επισκεπτών την άνοιξη.
  • Το θεματικό πάρκο καλύπτει ήδη 600 τετραγωνικά μέτρα από τα συνολικά 1.500 που έχει διαθέσιμα για κατασκευή.
  • Ο Μάικλ σκοπεύει να προσθέσει επιπλέον θεματικές περιοχές, όπως ένα ψαροχώρι και ένα πειρατικό πλοίο.
Snapshot powered by AI

Ψύχωση με τα κυκλαδίτικα νησιά έχει ένας Ελβετός, ο οποίος μετέτρεψε την αυλή του σπιτιού του σε ελληνικό νησί! Πλακόστρωτα, μπλε παντζούρια, μέχρι και μπαρ έφτιαξε ο Μάικλ Σέρερ από την Κωνσταντία της Ελβετίας.

Με τη βοήθεια του αδελφού του, του 46χρονου Σάμιουελ, ο Μάικλ δημιούργησε έναν μεσογειακό παράδεισο – με το χωριό να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου θεματικού πάρκου, η κατασκευή του οποίου του κόστισε το εντυπωσιακό ποσό των 20.000 λιρών. Μόνο το ελληνικό χωριό κόστισε 10.000 λίρες για την κατασκευή του και έχει διαστάσεις μόλις 15Χ15 μέτρα.

Γεμάτος με μαγικά δωμάτια και θεματικές περιοχές εμπνευσμένες από διαφορετικές χώρες, ιδέες και εποχές, ο πρωτοποριακός κήπος του διαθέτει επίσης ένα μικρό ιρλανδικό μπαρ, στενά σοκάκια και χώρους με θέμα το Halloween.

1785153119376-1145949-nhsi.jpg

«Ήθελα να φτιάξω ένα μέρος όπου θα μπορούσαμε να καθίσουμε στο θεματικό πάρκο για να συνομιλήσουμε με τους πελάτες μας, οπότε σκέφτηκα το εξής - χρειάστηκε περισσότερος χρόνος από όσο νομίζεις για να κατασκευαστεί λόγω των αδειών στην Ελβετία - και λόγω του ότι έπρεπε να κάνω διαλείμματα για τον καιρό», είπε ο Μάικλ.

«Η ιδέα να κατασκευάσουμε το θεματικό πάρκο προήλθε από την επιθυμία μας να καλλιεργήσουμε και να χτίσουμε. Συνολικά, έχουμε 1.500 τετραγωνικά μέτρα για να χτίσουμε και - μέχρι στιγμής έχουμε χτίσει 600 μέτρα» πρόσθεσε.

plakostrota.jpg

Το μικρό χωριό σχεδιάστηκε με στόχο να αναδημιουργήσει την ατμόσφαιρα ενός ηλιόλουστου προορισμού διακοπών, με δαιδαλώδη πλακόστρωτα δρομάκια, φωτεινά μπλε παντζούρια και έναν παραδοσιακό χώρο μπαρ.

«Επειδή είναι καλοκαίρι, κάθε φορά που πηγαίνω εκεί μέσα, νιώθω σαν να παρασύρομαι», αποκάλυψε ο Μάικλ.

«Προσπαθήσαμε να κατασκευάσουμε το σημείο με το μπαρ έτσι ώστε να είσαι εντελώς βυθισμένος στο μίνι χωριό – και να νιώθεις πραγματικά σαν να βρίσκεσαι εκεί».

sokakia.jpg

«Οι φίλοι μου έρχονται στο μπαρ και λατρεύουν να βγάζουν φωτογραφίες – ξεγελούν τους φίλους τους και ο κόσμος πιστεύει πραγματικά ότι είναι σε διακοπές.

Η αδερφή μου το έκανε μια φορά στους συναδέλφους της και όταν επέστρεψε, έξι διαφορετικά άτομα την πλησίασαν στο γραφείο και τη ρώτησαν πώς ήταν το Σαββατοκύριακο των διακοπών της».

sokakia2.jpg

Θα προσφέρει το ελληνικό χωριό για διαμονή στους φίλους του

Όπως είπε ο 48χρονος, «θα αφήσω το ελληνικό χωριό όπως είναι τώρα με το σπιτικό μπαρ, επειδή δεν έχει και πολύ νόημα τώρα που γίνεται. Πιο κοντά στο Halloween, όταν σταματάω να δουλεύω πάνω τους μέχρι την άνοιξη.

Μόλις έρθει η άνοιξη, σκέφτομαι να βάλω ένα κρεβάτι σε ένα από τα μικρά σπιτάκια και να το κάνω ένα είδος ξενώνα ή ένα μέρος όπου θα μπορούν να μείνουν οι επισκέπτες».

Εκτός από το ελληνικό χωριό και τον ιαπωνικό κήπο, ο Μάικλ ελπίζει να προσθέσει ένα «ψαροχώρι και ένα δωμάτιο για τους επισκέπτες», και σκέφτεται ακόμη και να δημιουργήσει ένα «πειρατικό πλοίο» στον κήπο του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Κινηματογραφικός καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες σε επαρχιακό δρόμο - 7 συλλήψεις

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Βιετνάμ: Ναυάγιο εμπορικού πλοίου με 62 επιβαίνοντες - 16 ακόμη αναζητούνται

14:57ΕΛΛΑΔΑ

«Διάβαζα όταν κοιμόντουσαν τα παιδιά, ξυπνούσα νωρίς ή ξενυχτούσα»: Η πολύτεκνη μητέρα που πέτυχε πρώτη στο Παιδαγωγικό Ρεθύμνου μιλά στο Newsbomb

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Για ακόμη μια ημέρα στην Ισπανία τα ελληνικά Canadair – Πότε επιστρέφουν στη χώρα

14:45WHAT THE FACT

Πετάμε με έναν «εκρηκτικό» κίνδυνο στην τσέπη: Γιατί οι μπαταρίες λιθίου απειλούν την ασφάλεια των πτήσεων

14:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Ξεπέρασαν τα 153.000 τα προπωλημένα εισιτήρια - Νέες προβολές λόγω της τεράστιας ζήτησης

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραυματίας επιβάτης της πτήσης της Ryainair: «Μου στέλνουν μέιλ και ρωτούν αν θέλω να κάνω νέα κράτηση»

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα στην Κρήτη - Οκτώ συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες άνω των 270.000 ευρώ

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι - «Ο Αλλάχ με διέταξε να το κάνω»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη απάτη στην Άρτα: Έπεισαν ηλικιωμένη ότι καταργείται το ευρώ και της πήραν 32.000 ευρώ

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Φωτιά ξέσπασε σε δωμάτιο ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής - Ένας εγκαυματίας

14:28LIFESTYLE

Άντζελα Γκερέκου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Τόλη Βοσκόπουλο - «Σαν σήμερα γεννήθηκες και κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική!»

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά στην Αληθινή – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα, επιχειρούν εναέρια μέσα

14:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Δεν έχουμε κάνει τίποτα, είμαστε αθώοι» - Η απολογία του πρώτου κατηγορούμενου

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά στη Μεσαρά - Επιχειρούν και εναέρια μέσα, ήχησε το 112

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε ένας νεκρός

14:12NEWSBOMB

Ταϊλάνδη: Ιταλοί μαθητές καθύβρισαν γυναίκα στο τρένο – Ζήτησαν δημόσια συγγνώμη

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Οδύσσεια: Σάλος με την πειρατική «κόπια» που κυκλοφόρησε στο Χ - 3 εκατομμύρια προβολές σε λίγες ώρες

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Τρόμος με παγόβουνο που ανατρέπεται στη θάλασσα - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Της τρύπησε τον θώρακα με μια μαχαιριά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη 41χρονη - Την Τρίτη η κηδεία

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

14:00ΥΓΕΙΑ

Η Ματίνα Παγώνη νέα πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με απόφαση Γεωργιάδη - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραυματίας επιβάτης της πτήσης της Ryainair: «Μου στέλνουν μέιλ και ρωτούν αν θέλω να κάνω νέα κράτηση»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε ένας νεκρός

12:51LIFESTYLE

Τζέιμς Χάρντεν: Έφαγε... άκυρο από τουρίστρια στη Μύκονο - Η αμήχανη στιγμή στα Ματογιάννια

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Μετά το φθινόπωρο και πάλι… καλοκαίρι – Άνοδος θερμοκρασίας και μελτέμια το επόμενο πενταήμερο

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

09:02WHAT THE FACT

Έκοψαν το βουνό στα δύο: Κινέζοι μηχανικοί βρήκαν λύση για να φτιάξουν αυτοκινητόδρομο (Βίντεο)

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Άλλοι έψαχναν ανεμιστήρα και άλλοι… κουβέρτα – Διαφορά 17,2℃ στην Ελλάδα μέσα στην ίδια νύχτα

12:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: «Αποκλείεται η ληστεία», λέει στο Newsbomb η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης – «Τα παιδιά δράστη και θύματος έκαναν πολλή παρέα»

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι - «Ο Αλλάχ με διέταξε να το κάνω»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της επειδή αποκάλυψε στο TikTok ότι είναι παιδόφιλος

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις και επιδόματα: Όλες οι πληρωμές έως τις 31 Ιουλίου – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη απάτη στην Άρτα: Έπεισαν ηλικιωμένη ότι καταργείται το ευρώ και της πήραν 32.000 ευρώ

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ