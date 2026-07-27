Καιρός: Έρχεται αφρικανική σκόνη - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

Από σήμερα ξεκινά το φαινόμενο - Θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Καιρός: Έρχεται αφρικανική σκόνη - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
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  • Από σήμερα ξεκινά νέο επεισόδιο μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης που θα επηρεάσει σταδιακά όλη την Ελλάδα έως τις 29 Ιουλίου.
  • Οι μέγιστες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στις 28 Ιουλίου κυρίως σε Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Νησιά Ιονίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
  • Στην νότια Πελοπόννησο, η σκόνη αναμένεται να επηρεάσει παροδικά και την επιφάνεια με οριακά επιβαρυμένη ποιότητα αέρα.
  • Το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης θα παραμείνει σε ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα.
  • Συνιστάται σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ιδίως σε περιοχές με τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων.
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Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης ξεκινά από σήμερα 27 Ιουλίου, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας.

Σύμφωνα με τον Κόμβο πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, η μεταφορά της σκόνης θα είναι κυρίως εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Όπως επισημαίνεται από το AtmoHub, oι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν αύριο.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Αύριο αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως σε:

  • Στερεά Ελλάδα
  • Αττική
  • Πελοπόννησο
  • Κρήτη
  • Νησιά Ιονίου
  • Κυκλάδες
  • Δωδεκάνησα

Όπως τονίζει το AtmoHub, στην νότια Πελοπόννησο, Λακωνία , Μεσσηνία, Αχαΐα και Άργος, οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρυμένη την ποιότητα του αέρα (~50 μg/m3).

Παράλληλα το AtmoHub αναφέρει ότι οι τρέχουσες προγνώσεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου σκόνης θα παραμείνει σε υψηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα, με περιορισμένη επίδραση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ κοντά στο έδαφος ενώ προσθέτει ότι η μεταφορά της σκόνης εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει σταδιακά έως και τις 29/7, καθώς μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

Τέλος, συστήνεται στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρούνται τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων.

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