Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δυο αδέρφια 14 και 15 χρονών

Snapshot Τα παιδιά, Σαχράμ και Αλί Αζίζι, έχουν μαύρα μαλλιά και μάτια, ύψος περίπου 1,70 μέτρα και βάρος κοντά στα 60 κιλά.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα ρούχα που φορούσαν κατά την εξαφάνιση, δυσχεραίνοντας την αναζήτηση.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Αστυνομία ή την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά σε περίπτωση που έχουν σχετικές πληροφορίες.

Κάθε πληροφορία θεωρείται σημαντική και μπορεί να συμβάλει στον άμεσο εντοπισμό και την ασφαλή επιστροφή των παιδιών. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό δύο ανήλικων αδελφών, τα οποία αγνοούνται από την περιοχή των Ταγαράδων, στον δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Η εξαφάνισή τους δηλώθηκε το Σάββατο 26 Ιουλίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται άμεσα για τον εντοπισμό τους.Πρόκειται για τον Σαχράμ Αζίζι, ηλικίας 14 ετών, και τον Αλί Αζίζι, ηλικίας 15 ετών. Και οι δύο έχουν μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια, ύψος περίπου 1,70 μέτρα και βάρος κοντά στα 60 κιλά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα ρούχα που φορούσαν όταν εξαφανίστηκαν, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες αναζήτησής τους.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον πολίτη έχει δει τα δύο παιδιά ή γνωρίζει οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία καλώντας στο 100 ή με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι κάθε πληροφορία, ανεξαρτήτως του πόσο ασήμαντη μπορεί να φαίνεται, ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για τον άμεσο εντοπισμό και την ασφαλή επιστροφή των δύο ανήλικων αδελφών στις οικογένειές τους.