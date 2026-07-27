Αμάλφι: Εφιαλτική πρόσδεση μέσα στη φουρτούνα – Κύματα έσπασαν τη σκάλα σκάφους

Snapshot Τουριστικό σκάφος στην Ακτή Αμάλφι προσπάθησε να δέσει σε έντονη θαλασσοταραχή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη σκάλα επιβίβασης που έσπασε.

Τα κύματα έφτασαν μέχρι τον προβλήτα και βρέξανε τους τουρίστες, αναγκάζοντάς τους να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

Παρά τις ζημιές και την επικίνδυνη κατάσταση, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών.

Το περιστατικό ανέδειξε την ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας στους προβλήτες και τα σημεία πρόσδεσης κατά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Ποζιτάνο της Ακτής Αμάλφι, όταν ένα τουριστικό σκάφος επιχείρησε να δέσει στον προβλήτα εν μέσω έντονης θαλασσοταραχής.

Βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ο Βρετανός τουρίστας Ντέιβιντ Χιουζ καταγράφει τη δραματική στιγμή κατά την οποία η προσπάθεια πρόσδεσης μετατράπηκε σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη επιχείρηση, με τα κύματα να χτυπούν με σφοδρότητα το σκάφος και την αποβάθρα.

Το τουριστικό πλοιάριο, που εκτελεί δρομολόγια μεταφοράς επιβατών και εκδρομές κατά μήκος της Ακτής Αμάλφι, προσπαθούσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσδεσης, όταν ισχυρά κύματα άρχισαν να το παρασύρουν, δυσκολεύοντας τον έλεγχο της πρύμνης.

Η μανία της θάλασσας προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη σκάλα επιβίβασης και αποβίβασης, η οποία υπέστη ζημιές και έσπασε, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η ασφαλής αποβίβαση των επιβατών.

Την ίδια στιγμή, τεράστια κύματα ξεπερνούσαν τον κυματοθραύστη και έφταναν μέχρι τον προβλήτα, καταβρέχοντας τους τουρίστες που περίμεναν να επιβιβαστούν. Έντρομοι, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν γρήγορα για να αποφύγουν τα ορμητικά νερά.

Παρά τις δραματικές στιγμές και τις ζημιές που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό του σκάφους, η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, καθώς δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί.

Το περιστατικό, ωστόσο, επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των προβλητών και των σημείων πρόσδεσης στην Ακτή Αμάλφι, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται απότομα και η θάλασσα γίνεται επικίνδυνα ταραγμένη.