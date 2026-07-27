Φωτιές και στην Πορτογαλία εν μέσω καύσωνα - Πάνω από 1.000 πυροσβέστες επιχειρούν

Snapshot Πάνω από 1.000 πυροσβέστες, με 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα, επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιών στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία.

Οι πιο ενεργές πυρκαγιές βρίσκονται στις περιοχές Σανταρέμ, Γκουάρντα, Μπράγκα και Μπραγκάνσα, κυρίως σε θαμνώδεις εκτάσεις.

Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως 40 βαθμούς Κελσίου σε κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο κίνδυνος φωτιάς χαρακτηρίζεται «πολύ υψηλός» σχεδόν σε όλη την Πορτογαλία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Η Ιβηρική Χερσόνησος επηρεάζεται έντονα από την κλιματική αλλαγή, με συχνότερα κύματα καύσωνα και παρατεταμένες ξηρασίες, ενώ πέρυσι καταγράφηκε το θερμότερο καλοκαίρι από το 1931. Snapshot powered by AI

Πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία και για την κατάσβεσή τους έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες, που υποστηρίζονται από 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Οι πιο ενεργές εστίες είναι εκείνες του Σανταρέμ, της Γκουάρντα, της Μπράγκα και της Μπραγκάνσα και αφορούν κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν ενώ η θερμοκρασία στην Πορτογαλία αυξάνεται και πάλι και μπορεί να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κίνδυνος φωτιάς θεωρείται «πολύ υψηλός» σε όλη σχεδόν τη χώρα, ανέφερε το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Σχεδόν κάθε καλοκαίρι, στην Πορτογαλία ξεσπούν μεγάλες πυρκαγιές. Φέτος, η σημαντικότερη ήταν εκείνη του Βιζέου, πριν από περίπου έναν μήνα, όπου έγιναν στάχτη 130.000 στρέμματα βλάστησης.

Η Ιβηρική Χερσόνησος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία ευθύνεται για τα συχνότερα κύματα καύσωνα και τις παρατεταμένες ξηρασίες. Η Πορτογαλία βίωσε πέρυσι το θερμότερο καλοκαίρι της από το 1931.

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