Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία: Νέες εκκενώσεις οικισμών και μάχη με τις φλόγες

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει το πύρινο μέτωπο που μαίνεται δυτικά της Μαδρίτης, υποχρεώνοντας τις ισπανικές αρχές να προχωρήσουν εκτάκτως το βράδυ του Σαββάτου στην απομάκρυνση κατοίκων από ακόμα οκτώ δήμους στην ευρύτερη περιοχή του Τολέδο.

Εφιάλτης κοντά στη Μαδρίτη

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών μέσω της πλατφόρμας X, η εντολή εκκένωσης αφορά τους δήμους Μπουεναβεντούρα, Ναβαμορκουέντε, Ρεάλ ντε Σαν Βιθέντε, Χινοχόσα ντε Σαν Βιθέντε, Καστίγιο ντε Μπαγιουέλα, Γκαρσιοτούμ, Νούνιο Γκόμεθ και Πελαουστάν. Η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ιδιαίτερα περίπλοκη.

Κάτοικοι ξεκουράζονται σε ένα αθλητικό κέντρο, αφού εκκενώθηκαν από τα σπίτια τους λόγω της απειλής πυρκαγιάς στη Βιλαμάντα, στην επαρχία της Μαδρίτης, στην Ισπανία, το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 AP

«Η κατάσταση είναι περίπλοκη», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. «Σήμερα, είμαστε λίγο πιο απαισιόδοξοι από χθες. Οι καιρικές συνθήκες, όπως διαπιστώσατε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν βοήθησαν καθόλου. Η νύχτα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή, δεν θα είναι διόλου εύκολη για εμάς», συμπλήρωσε.

Συναγερμός και στη Ζιρόντ

Την ίδια ώρα, σοβαρή υποτροπή παρουσιάζει η κατάσταση και στο γαλλικό νότο, όπου εκδόθηκαν νέες εντολές εκκένωσης για περίπου 8.000 κατοίκους κοντά στην πόλη του Μπορντό. Οι πυρκαγιές που κατακαίνε τη Ζιρόντ από την Τετάρτη γνώρισαν απότομη αναζωπύρωση. Η τοπική νομαρχία αποφάσισε την άμεση απομάκρυνση των πολιτών από πολλές συνοικίες των δήμων Μαρσπρίμ και Σεστά, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Μπορντό.

Φλόγες φαίνονται σε ένα δάσος που καίγεται κοντά στο Λακανό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026. AP

Η Ισπανία και η Γαλλία βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα από τα πιο καταστροφικά κύματα πυρκαγιών των τελευταίων ετών, καθώς δεκάδες εστίες φωτιάς μαίνονται εκατέρωθεν των Πυρηναίων, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις και τεράστιες καταστροφές.

Οι εκτός ελέγχου πυρκαγιές που μαίνονται στη Γαλλία και την Ισπανία έχουν αναγκάσει την εκκένωση περισσότερων από 250.000 ανθρώπων συνολικά, ανακοίνωσαν οι αρχές και στις δύο χώρες.

BREAKING: Wildfires force more than 200,000 in total to flee in France and Spain, authorities say pic.twitter.com/AWo9ubvL0E — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 25, 2026

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (Aemet), οι τεράστιες στήλες καπνού από τις εστίες στην περιοχή της Μαδρίτης ταξίδεψαν εκατοντάδες χιλιόμετρα και συνενώθηκαν στον ορίζοντα με τα σύννεφα καπνού των πυρκαγιών του Μπορντό.

A firefighter stands on a truck on a road near Lacanau, southwestern France, Saturday, July 25, 2026, as wildfires rage in the area. (AP Photo/Emma Da Silva)

Η πιο κρίσιμη κατάσταση καταγράφεται στην περιφέρεια της Μαδρίτης, όπου τρεις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, αναγκάζοντας τις αρχές να απομακρύνουν τουλάχιστον 20.000 κατοίκους.

Περισσότερα από 6.000 εκτάρια γης έχουν ήδη καεί, με την πρόεδρο της Περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, να χαρακτηρίζει την πυρκαγιά ως «τη χειρότερη στην ιστορία της περιοχής».

A tree trunk burns in Lanton, in the Lege-Cap-Ferret region, southwestern France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva)

«Πρόκειται για καταστροφή. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου.

Την ίδια ώρα, ακόμη 9.000 εκτάρια έχουν καταστραφεί από τις φλόγες στην περιφέρεια Καστίλλη και Λεόν.

Μαζικές εκκενώσεις και στη Γαλλία

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 197.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν λόγω πυρκαγιών κοντά στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Flames advance in a burning forest in the Lθge-Cap-Ferret region, western France, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Caroline Blumberg)

Δραματική είναι η εικόνα και στη νότια Γαλλία, όπου οι αρχές αντιμετωπίζουν δεκάδες ενεργές πυρκαγιές.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνυ διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να αναπτύξουν ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος A400M ήδη από το Σάββατο για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών που μαίνονται στα νοτιοδυτικά, ανέφερε το γραφείο του.

Οι έντονες πυρκαγιές έχουν αναγκάσει περισσότερους από 250.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Ακολουθήστε το live ιστολόγιό μας για όλες τις τελευταίες ενημερώσεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νινιέζ, ανακοίνωσε ότι εξαιτίας 32 πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό έχουν απομακρυνθεί τουλάχιστον 63.000 άνθρωποι: περίπου 40.000 από το διαμέρισμα Ζιρόντ και ακόμη 23.000 από το Λαντ.

Μεγάλος αριθμός των εκτοπισμένων είναι τουρίστες που παραθέριζαν στη χερσόνησο του Καπ Φερέ και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή με σκάφη.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να κατασβέσουν φωτιά που είχε επεκταθεί σε κτίριο του αεροδρομίου του Μπορντό.

Σε δηλώσεις του στο AFP, ο Γάλλος υπουργός επισήμανε ότι από την αρχή του 2026 έχουν καεί περισσότερα από 50.000 εκτάρια γης, σχεδόν τριπλάσια έκταση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

«Ζούμε μια δραματική κατάσταση», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός

Smoke and flames rise as a wildfire advances near La Adrada, Αvila province, Spain, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες» βιώνουν «μια δραματική κατάσταση» λόγω των βίαιων πυρκαγιών που ξέσπασαν ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων αρκετών στα περίχωρα της Μαδρίτης, περίπου 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, εν μέσω ενός κύματος καύσωνα.

«Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και πλήττουν πολλές πόλεις και χωριά», έγραψε ο Πέδρο Σάντσες στο X το πρωί της Παρασκευής, καλώντας για άλλη μια φορά τον πληθυσμό να «ακολουθήσει τις οδηγίες» των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός

Η Ισπανία και η Γαλλία ζήτησαν την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι στη Γαλλία επιχειρούν πλέον δύο καναντέρ από την Κροατία, δύο αεροσκάφη Air Tractor από την Πορτογαλία, καθώς και δύο βαρέα ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία.

Στην Ισπανία έχουν αναπτυχθεί τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair που προέρχονται από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Παράλληλα, η ισπανική Guardia Civil ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά στην Καστίλλη και Λεόν, ενώ ακόμη ένα άτομο βρίσκεται υπό έρευνα.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο άνδρες φέρονται να προκάλεσαν σπινθήρες κατά τη χρήση μηχανημάτων, οι οποίοι εκτιμάται ότι ήταν η αιτία εκδήλωσης της καταστροφικής πυρκαγιάς.

«Είμαστε κάθε άλλο παρά υπό έλεγχο η πυρκαγιά», λέει Γάλλος αξιωματούχος

Ο νομάρχης της Λαντ λέει ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι «ελαφρώς λιγότερο» κρίσιμη από χθες, καθώς οι συνθήκες είναι πιο υγρές το Σάββατο.

Ωστόσο, δημιουργούνται νέες εστίες εκατοντάδες μέτρα από την κύρια πυρκαγιά στην περιοχή, δήλωσε ο Ζιλ Κλαβρέουλ στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Ici.

«Είμαστε πολύ μακριά από το να έχουμε την πυρκαγιά υπό έλεγχο», λέει.

Στο Μπορντό, οι εκτοπισμένοι βρίσκουν καταφύγιο σε εκθεσιακό κέντρο

Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την εκκένωση πόλεων στα δυτικά προάστια του Μπορντό τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Οι πόλεις βρίσκονται στην πιθανή πορεία της πυρκαγιάς και περιλαμβάνουν μέρος του Μερινιάκ, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της πόλης.

Γαλλία: Στο Μπισκαρός, 105 σπίτια και κτίρια «έχουν πληγεί από φλόγες», «ή ακόμη και καταστράφηκαν»

Η δασική πυρκαγιά που απειλεί την Μπισκαρός (Λανδ) από την Πέμπτη και είχε καλύψει 2.600 εκτάρια έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές, με 105 σπίτια και κτίρια «να έχουν πληγεί από τις φλόγες» «ή ακόμη και να έχουν καταστραφεί», δήλωσε ο Νομάρχης Ζιλ Κλαβέλ.

«Η φωτιά έχει προχωρήσει προς την πόλη Μπισκαρός», πρόσθεσε, για να δικαιολογήσει την εκκένωση 18.000 ανθρώπων από αυτήν την παραθαλάσσια πόλη και 5.000 άλλων από ένα κοντινό κάμπινγκ στο Παρέντις.

Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, πυραγός Νικολά Μπραζ, το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας επικίνδυνους στροβιλισμούς που καθιστούν την πορεία της φωτιάς απρόβλεπτη. Οι αρχές προετοιμάζονται για άλλη μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα στη μάχη με τις φλόγες.

Μήνυμα αλληλεγγύης προς τη Γαλλία και την Ισπανία έστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη κινητοποιεί άμεσα τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας rescEU για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών.

«Ήδη έχουν αποσταλεί πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα στη Γαλλία, ενώ, τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη κατευθύνονται στην Ισπανία», όπως τόνισε σε σημερινή (25/07) ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται στους πυροσβέστες που δίνουν γενναία μάχη με τις φλόγες, καθώς και σε όλους όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», καταλήγει το μήνυμα της επικεφαλής της Κομισιόν.