Απολαμβάνουν το μπάνιο τους στο δυστοπικό τοπίο - Η viral φωτογραφία από την πυρκαγιά στη Ζιρόντ

Snapshot Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ της Γαλλίας έχει καταστρέψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους στο νότο της χώρας.

Οι φλόγες πλησιάζουν σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από την πόλη του Μπορντό.

Μια φωτογραφία από την παραλία Moutchic κοντά στη λιμνοθάλασσα Lacanau δείχνει ανθρώπους να κάνουν μπάνιο εν μέσω του δυστοπικού τοπίου της πυρκαγιάς.

Η εικόνα αυτή, τραβηγμένη στις 24 Ιουλίου, έγινε viral και αναδημοσιεύτηκε από διεθνή μέσα όπως οι "New York Times" και η "Wall Street Journal". Snapshot powered by AI

Απόκοσμες εικόνες καταγράφονται στη Γαλλία, η οποία δοκιμάζεται από τον πύρινο εφιάλτη που πλήττει μια απέραντη έκταση στο νότο, κι έχει καταπιεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους.

Οι φλόγες έχουν φτάσει μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό, όμως κάποιοι δεν πτοούνται από το δυστοπικό τοπίο και απολαμβάνουν (;) το μπάνιο τους.

Καθώς η τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στις 22 Ιουλίου κατέστρεψε την περιοχή της Ζιρόντ και πλησιάζει το Μπορντό, μια φωτογραφία έγινε γρήγορα viral. Αυτή η εικόνα τραβήχτηκε στην παραλία Moutchic, κοντά στη λιμνοθάλασσα Lacanau, την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο, δημοσιεύτηκε από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των "New York Times" και της "Wall Street Journal".

«Τράβηξα τη φωτογραφία επειδή αμέσως είδα την εντυπωσιακή αντίθεση» είπε ο φωτορεπόρτερ του AFP, Maximilien Lamy, ο οποίος απαθανάτισε την παραλία και τους λουόμενους.

Σε ό,τι αφορά στους παρευρισκόμενους, ο Lamy είπε: «Δεν τους κρίνω, γιατί δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν εκείνη τη στιγμή. Ήταν αδιάφοροι ή ένιωθαν ανίσχυροι;»