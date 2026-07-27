Βιβλική καταστροφή σε Γαλλία, Ισπανία: Πάνω από 1 εκατ. στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη

Snapshot Πάνω από 1 εκατ. στρέμματα έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, με χιλιάδες κατοίκους να εκκενώνουν τις εστίες τους.

Οι πυροσβέστες παλεύουν με δύσκολες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα όπως η «πυροσωρειτομελανία» που δημιουργεί ανεξέλεγκτους ανέμους.

Στη Γαλλία, η πυρκαγιά στη Ζιρόντ βρίσκεται κοντά στο Μπορντό και η κατάσταση χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως εξαιρετικά απρόβλεπτη και επικίνδυνη.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αφήσουν ελεύθερα τα ζώα τους και να πάρουν μαζί τα κατοικίδιά τους κατά την εκκένωση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η Ιβηρική χερσόνησος βιώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης με έντονες φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα. Snapshot powered by AI

Στα μέτωπα των καταστροφικών πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τον χρόνο και τα στοιχεία της φύσης, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα, να προστατεύσουν περιουσίες και να σώσουν κάθε ζωντανό οργανισμό που βρίσκεται στον δρόμο τους. Μέσα σε ένα αποπνικτικό τοπίο, γεμάτο πυκνούς καπνούς που καθιστούν ακόμη και την αναπνοή ανυπόφορη, ελάφια, πρόβατα, κουνέλια και άγρια άλογα τρέχουν πανικόβλητα για να ξεφύγουν από την πύρινη λαίλαπα, όπως δείχνουν εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Συγκινητικά στιγμιότυπα που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν πυροσβέστες στην Ισπανία να προσφέρουν πρώτες βοήθειες και νερό σε εξαντλημένα ζώα που εγκλωβίστηκαν στις ακραίες θερμοκρασίες και τους καπνούς. «Σε σώσαμε», ακούγεται να λέει ένας από τους διασώστες σε μια σπάνια στιγμή ανακούφισης, προσφέροντας μια χαραμάδα ελπίδας μέσα στη δυστοπική πραγματικότητα της μεγαλύτερης οικολογικής καταστροφής που έχει πλήξει πρόσφατα την Ευρώπη.Οι αρχές κάνουν έκκληση στους κατοίκους να αφήσουν ελεύθερα τα ζώα τους, ώστε να έχουν έστω και μία ευκαιρία να σωθούν από τις φλόγες.

Σε άλλα βίντεο άλογα φαίνεται να τρέχουν τρομαγμένα στον δρόμο. Οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν από τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους να πάρουν μαζί τα κατοικίδιά τους.Υπολογίζεται πως σχεδόν 1 εκατ. στρέμματα έχουν μετατραπεί ήδη σε στάχτη.

Οι αρχές στη Γαλλία δίνουν μάχη για να περιορίσουν μια τεράστια πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό, καθώς η πρόβλεψη για ένα ακόμη κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την κρίση και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσες, προειδοποίησε ότι η Ισπανία και η Ιβηρική χερσόνησος βιώνουν τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Οι θυελλώδεις συνθήκες το βράδυ του Σαββάτου εμπόδισαν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Ζιρόντ στη νοτιοδυτική Γαλλία - η οποία έχει καταστρέψει μια έκταση τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι και έχει αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Στην Ισπανία , οι πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά ο Σάντσες μίλησε την Κυριακή για «δύσκολες ώρες». Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ένα ακόμη κύμα καύσωνα θα μπορούσε να πλήξει τη Γαλλία από αύριο Τρίτη (28/7) , με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει περίπου 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Γαλλία και την Ισπανία. Στη Γαλλία σχεδόν 260.000 έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στη γειτονική Ισπανία 116.000 έχουν εκκενωθεί αυτή την εβδομάδα.

Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τόμας Καζενάβ, προειδοποίησε ότι η πυρκαγιά στη Ζιρόντ αγγίζει «τις πύλες της μητροπολιτικής περιοχής», μεταξύ 25 και 30 χιλιομέτρων από την ίδια την πόλη, η οποία έχει πληθυσμό 268.000 κατοίκων. Η εκκένωση της πόλης δεν ήταν στα σχέδια, είπε. Η κατάσταση με τις πυρκαγιές στη Ζιρόντ παρέμεινε «σε γενικές γραμμές σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας» χωρίς σημαντικές εξελίξεις, δήλωσαν οι τοπικές αρχές τη Δευτέρα. «Οι υπηρεσίες ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης παραμένουν πλήρως κινητοποιημένες και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους επί τόπου», ανέφερε η δήλωση.

Η Σόφι Μπρόκα, νομάρχης της περιοχής Νέας Ακουιτανίας, η οποία περιλαμβάνει τη Ζιρόντ, δήλωσε ότι η εξαιρετικά απρόβλεπτη φύση αυτής της πυρκαγιάς ήταν ένα φαινόμενο που δεν έχει ξαναδεί κανείς στη Γαλλία. «Προτρέπω τους τουρίστες να μην έρχονται στη Ζιρόντ όσο η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», είπε. «Προκαλώ τους τουρίστες που βρίσκονται ήδη εδώ να σκεφτούν να πάνε σε άλλο προορισμό. Δεν ξέρουμε πού θα πάει η φωτιά».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επρόκειτο να συγκαλέσει το πρωί της Δευτέρας έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να συζητήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ την ίδια ώρα δήλωσε ότι η προηγούμενη νύχτα ήταν δύσκολη και «η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής». Είπε ότι η πυρκαγιά στη Ζιρόντ έγινε «εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη ξανά» το Σάββατο το βράδυ, δημιουργώντας τους δικούς της ανέμους και εξαπλούμενη ακανόνιστα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Είχε ηρεμήσει μέχρι το τέλος της νύχτας, είπε.

Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ έχει τραυματίσει 84 πυροσβέστες, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την κατάσταση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή από την νομαρχία.Ο Σεμπαστιάν Μπουβιέ, ομοσπονδιακός γραμματέας του γαλλικού συνδικάτου CFDT, δήλωσε ότι οι πυροσβέστες δεν διέθεταν επαρκή εξοπλισμό για να προστατευτούν από τις τοξικές αναθυμιάσεις των πυρκαγιών.

Ένας πυροσβέστης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η φωτιά είχε σχηματίσει το φαινόμενο της «πυροσωρειτομελανίας», μια καταιγίδα που προκαλείται από την πυρκαγιά και «δημιουργεί τον δικό της άνεμο, με ανεμοστρόβιλους, που γίνονται ασταθείς και ανεξέλεγκτοι».

Εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας δήλωσε ότι, ενώ είναι γνωστό στην Αυστραλία και τον Καναδά, χώρες που είναι επιρρεπείς σε πυρκαγιές, δεν είχε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο στη Γαλλία. Ο Αντισυνταγματάρχης της ομοσπονδίας, Éric Brocardi, δήλωσε στο AFP ότι υπάρχει ανάγκη να κατανοήσουμε μια «φυσική δύναμη πέρα ​​από τον έλεγχό μας». Είπε: «Είναι ένα σενάριο Δαβίδ εναντίον Γολιάθ: η ιδέα είναι ότι, κάποια στιγμή, θα βρούμε ένα αδύναμο σημείο και θα χτυπήσουμε εκεί».

Η αστυνομία στη Ζιρόντ προέβη σε τρεις συλλήψεις το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου ενός άνδρα που κάπνιζε στο δάσος και δύο που έκαναν μπάρμπεκιου σε δασική περιοχή. Οι αρχές στην Ισπανία δήλωσαν ότι σημαντικές περιοχές πυρκαγιάς κοντά στη Μαδρίτη έχουν τεθεί υπό έλεγχο και έχουν υποχωρήσει, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό της στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας.

«Αντιμετωπίζουμε δύσκολες ώρες, αν και είναι αλήθεια ότι η τελευταία ενημέρωση έδειξε ότι η χθεσινή νύχτα ήταν πολύ θετική όσον αφορά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις προσπάθειες για τον έλεγχό της», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσες. Μιλώντας σε προκεχωρημένο σημείο πυροσβεστικής δυτικά της Μαδρίτης, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία βιώνουν τις ποικίλες συνέπειες της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, από πυρκαγιές και καταιγίδες έως έντονες χιονοπτώσεις. «Ολόκληρη η Ιβηρική χερσόνησος υφίσταται τις επιπτώσεις της κλιματικής έκτακτης ανάγκης με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο», είπε.

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