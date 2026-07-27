Όλη η ταινία «Οδύσσεια» σε ένα tweet: H viral διαρροή στο Χ με πάνω από 2 εκατ. προβολές σε 2,5 ώρες

Snapshot Μια υψηλής ποιότητας πειρατική έκδοση της ταινίας «Η Οδύσσεια» διέρρευσε στο X και συγκέντρωσε 2,1 εκατομμύρια προβολές σε 2,5 ώρες πριν διαγραφεί ο λογαριασμός.

Η ταινία γυρίστηκε από τον Νόλαν σε φιλμ 70 mm, σχεδιασμένο για μεγάλες οθόνες IMAX, προσφέροντας υψηλή ανάλυση.

Μια έκδοση χαμηλότερης ποιότητας εμφανίστηκε και αφαιρέθηκε μέσα σε δύο ώρες μετά από σχεδόν 50.000 προβολές.

Η Universal ενεργοποίησε άμεσα τα πρωτόκολλα αφαίρεσης και ανακοίνωσε ότι θα προστατεύσει τα πνευματικά της δικαιώματα με όλα τα κατάλληλα μέτρα.

Η διαρροή δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα εισιτήρια, καθώς η ταινία έχει ήδη αποφέρει 215 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο Σαββατοκύριακο και συνολικά 640 εκατομμύρια δολάρια. Snapshot powered by AI

Μία υψηλής ποιότητας πειρατική έκδοση ολόκληρης της ταινίας «η Οδύσσεια» διέρρευσε στο X, στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, που κατάφερε μέσα σε 2,5 ώρες να συγκεντρώσει 2,1 εκατομμύρια προβολές, πριν ο λογαριασμός τεθεί σε αναστολή.

Ο Νόλαν γύρισε ολόκληρη την ταινία διάρκειας τριών ωρών σε φιλμ 70 mm, ένα μεγάλο φορμάτ υψηλής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για γιγαντιαίες οθόνες IMAX.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι χρήστες εμφανίστηκαν δύσπιστοι, ωστόσο σύμφωνα με το το περιοδικό «Variety» σε ένα μήνυμα στο X, είχε ενσωματωθεί μια έκδοση της ταινίας υψηλής ποιότητας.

«Ολόκληρη η ταινία *The Odyssey* σε ένα ενσωματωμένο βίντεο στο Twitter. Τρελό», έγραψε κάποιος σε μια ανάρτηση στο X.

«Κάποιος διέρρευσε την ταινία *The Odyssey* σε HD. Νόμιζα ότι ήταν ψεύτικο, αλλά είναι αλήθεια», ανέφερε ένας άλλος χρήστης.

Το Hollywood Reporter ανέφερε ότι μια έκδοση χαμηλότερης ποιότητας εμφανίστηκε στο X την Κυριακή και αφαιρέθηκε δύο ώρες αργότερα, αφού συγκέντρωσε σχεδόν 50.000 προβολές.

Σε απάντηση, η κινηματογραφική εταιρεία Universal δήλωσε: «Ενημερωθήκαμε για τη μη εξουσιοδοτημένη ανάρτηση της ταινίας και ενεργοποιήσαμε αμέσως τα πρωτόκολλα αφαίρεσης. Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιεχομένου μας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας».

Η διαρροή δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντική ζημιά στα εισιτήρια της ταινίας – η ταινία απέφερε 215 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδά της στα 640 εκατομμύρια δολάρια.

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