ΗΠΑ: Εισήγηση για την τροπολογία νόμου που απαγορεύει εργασίες σε παρθένα δάση

Σχεδόν 180 εκατ. παρθένων δασών θα εκτεθούν στην ανθρώπινη παρέμβαση 

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: Εισήγηση για την τροπολογία νόμου που απαγορεύει εργασίες σε παρθένα δάση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εισηγήθηκε την τροπολογία που επιτρέπει εργασίες σε σχεδόν 180 εκατ. στρέμματα παρθένων δασών, καταργώντας την απαγόρευση ανθρώπινης παρέμβασης.
  • Η υπουργός Γεωργίας υποστηρίζει ότι η τροπολογία θα επιτρέψει μέτρα διαχείρισης δασών που μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών και βελτιώνουν την υγεία των δασών.
  • Περισσότερο από το 95% των «ζωνών χωρίς δρόμους» αφορά δέκα πολιτείες και εξαιρούνται οι περιοχές Κολοράντο και Άινταχο λόγω τοπικών νόμων.
  • Οικολογικές οργανώσεις επικρίνουν έντονα την πρόταση και αναφέρουν ότι θα διαταράξει κρίσιμα οικοσυστήματα, ενώ αναμένεται να προσφύγουν στα δικαστήρια.
  • Μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότερες δασικές πυρκαγιές ξεκινούν κοντά σε δρόμους, με κίνδυνο πυρκαγιάς σχεδόν τετραπλάσιο σε απόσταση έως 50 μέτρων από δρόμους.
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Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εισηγήθηκε την τροπολογία νόμου του 2001, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων σε παρθένες δασικές εκτάσεις.

Η πρόταση για τροπολογία του νόμου αυτού ανοίγει το δρόμο για εκμετάλλευση σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών, τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα σε οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση.

Το σκεπτικό της υπουργού Γεωργίας, Μπρουν Ρόλις, βασίζεται στο ότι μέσω αυτής της νομοθεσίας εμποδίζεται η αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των δασών να εκτελεί εργασίες μέσα στα δάση, που έχουν σκοπό να περιορίσουν τις πυρκαγιές. Όπως δήλωσε: «Σε όλη τη χώρα, έχουμε δει καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί --πολύ πυκνά δάση, εισβολές εντόμων και ασθένειες-- να μεταμορφώνουν υγιή τοπία σε αληθινές πυριτιδαποθήκες».

«Εδώ και πολύ καιρό, απαρχαιωμένοι περιορισμοί εμποδίζουν να εφαρμόζονται, σε εκατομμύρια στρέμματα δασών μέθοδοι οι οποίες βελτιώνουν την υγεία των δασών και μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών», πρόσθεσε.

Έντονες κριτικές

Πάνω από το 95% των «ζωνών χωρίς δρόμους» εκτείνεται σε δέκα πολιτείες, όπως η Αλάσκα, η Αριζόνα, η Γιούτα και η Γουαϊόμιγκ. Μόνο τα παρθένα δάση στις πολιτείες Κολοράντο και Άινταχο δεν υπόκεινται στην κατάργηση των περιορισμών, λόγω συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε πολιτειακό επίπεδο.

Η ανακοίνωση επικρίθηκε έντονα από οικολογικές οργανώσεις και μπορεί να θεωρείται βέβαιο ότι το ζήτημα θα οδηγηθεί στις αίθουσες δικαστηρίων.

Για τη Ράντι Σπίβακ του Center for Biological Diversity, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «πιέζει για να εφαρμοστεί η μεγαλύτερη εξολόθρευση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος σε δημόσιες εκτάσεις στην ιστορία των ΗΠΑ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που αγωνίζεται για την προστασία της βιοποικιλότητας, το μέτρο που προτάθηκε από την κυβέρνηση για παράδειγμα θα διαταράξει το οικοσύστημα στα βόρεια Βραχώδη Όρη, όπου τα δάση χωρίς δρόμους είναι «σωσίβια» για τις αρκούδες και τους λύγκες, ή την περιοχή Τόγκας, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο δάσος των ΗΠΑ, στην Αλάσκα, με αιωνόβια δέντρα του είδους ελάτη Σίτκα και νερά κρίσιμα για τους πληθυσμούς των σολομών.

Οι περισσότερες από τις δασικές πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες και ξεσπούν κοντά σε δρόμους, επισήμανε ακόμη το Center for Biological Diversity.

Η επιστημονική επιθεώρηση Fire Ecology δημοσίευσε νωρίτερα φέτος μελέτη σύμφωνα με την οποία ο κίνδυνος να εκδηλωθεί πυρκαγιά είναι σχεδόν τετραπλάσιος σε περιοχές που απέχουν μέχρι και 50 μέτρα από δρόμους.

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