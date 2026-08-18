Φωτιά στο Λονδίνο: Τυλίχθηκε στις φλόγες το Bermondsey – Καπνός έχει καλύψει τον ουρανό - Βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο Λονδίνο, με πυκνό καπνό να είναι ορατός από μεγάλη απόσταση στη νοτιοανατολική πλευρά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (London Fire Brigade) δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την ακριβή τοποθεσία της φωτιάς.

Ωστόσο, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή μεταξύ του London Bridge και του New Cross.

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί από το Canary Wharf και το Isle of Dogs δείχνουν τις φλόγες να έχουν επεκταθεί, ενώ πυκνός, σκούρος γκρι καπνός υψώνεται πάνω από την περιοχή.

Η φωτιά είναι ορατή από αρκετά σημεία της νοτιοανατολικής πλευράς του Λονδίνου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή για τυχόν τραυματισμούς.

Η φωτιά εικάζεται ότι προέρχεται από ένα κέντρο ανακύκλωσης δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή που διασχίζει το Μπέρμοντσεϊ. Υπάρχουν πολλές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ακόμη δεν επιβεβαιωθεί.