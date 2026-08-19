Ουκρανία: Εκλογές παρά τη ρωσική εισβολή ζητά ο πρώην υπουργός Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ

Snapshot Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ ζήτησε την άμεση εύρεση τρόπου διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία παρά τη ρωσική εισβολή.

Ο Φέντοροφ έχει ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση Ζελένσκι μετά την αποπομπή του από τη θέση του υπουργού Άμυνας τον Ιούλιο.

Αρνήθηκε να αναλάβει άλλο κυβερνητικό πόστο, παρά τις προτάσεις του Ζελένσκι.

Υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν πρέπει να παραμείνει όμηρος της Ρωσίας και ότι ο Πούτιν δεν πρέπει να αποφασίζει πότε οι Ουκρανοί θα εκλέξουν την κυβέρνησή τους.

Πρότεινε την ανάγκη για έναν νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό εκλογών ακόμα και κατά τη διάρκεια του πολέμου. Snapshot powered by AI

Αίτημα για να βρεθεί τρόπος διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία παρά τη ρωσική εισβολή απεύθυνε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φέντοροφ.

Ο δημοφιλής υπουργός έχει τοποθετηθεί επικριτικά απέναντι στην κυβέρνηση Ζελένσκι, από τότε που αποπέμφθηκε από την υπουργική θέση τον περασμένο Ιούλιο, κάτι που προκάλεσε πρωτοφανής διαμαρτυρίες.

Μετά την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση, ο Φέντοροφ ξεκαθάρισε επανειλημμένως πως δεν θα δεχόταν να αναλάβει οποιοδήποτε άλλο πόστο στην κυβέρνηση, παρότι είχε προτάσεις από τον Ζελένσκι.

Ο Φέντοροφ έκανε αυτές τις δηλώσεις για εκλογές μία μέρα αφού ο Ουκρανός πρόεδρος διαβίβασε στο κοινοβούλιο προς έγκριση τον διορισμό του Γεβχέν Χμάρα στη θέση του νέου υπουργού Άμυνας.

«Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας», τόνισε ο Φέντοροφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο YouTube, συμπληρώνοντας: «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον (πρόεδρο της Ρωσίας) Πούτιν να αποφασίσει πότε οι Ουκρανοί μπορούν να επιλέξουν την κυβέρνησή τους».

«Πρέπει να βρούμε έναν νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκαταστήσει μια απολύτως δημοκρατική διαδικασία, ακόμη κι εν μέσω ενός παρατεταμένου πολέμου», συμπλήρωσε.

Οι εκλογικές διαδικασίες έχουν ανασταλεί στην Ουκρανία από την επιβολή στρατιωτικού νόμου μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας. Η πενταετής προεδρική θητεία του Ζελένσκι ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2024, χωρίς έκτοτε να διεξαχθούν εκλογές.

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