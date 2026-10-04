Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από το 2027 και τι πρέπει να περιλαμβάνει

16 συγκεκριμένα είδη στο νέο κιτ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από το 2027 και τι πρέπει να περιλαμβάνει
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το φαρμακείο αυτοκινήτου πρέπει να περιλαμβάνει 16 συγκεκριμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με καθορισμένες ποσότητες σύμφωνα με νέα προδιαγραφή.
  • Η συσκευασία του φαρμακείου πρέπει να φέρει τη σήμανση DIN 13164:2022 και τα επιμέρους προϊόντα τη σήμανση CE, ενώ η αγορά πρέπει να γίνεται από φαρμακεία ή εξειδικευμένα καταστήματα.
  • Το φαρμακείο δεν πρέπει να περιέχει φάρμακα λόγω πιθανής αλλοίωσης από τη θερμοκρασία στο αυτοκίνητο και πρέπει να τοποθετείται σε προστατευμένο σημείο με εύκολη πρόσβαση.
  • Οι οδηγοί οφείλουν να ελέγχουν το φαρμακείο τους έως το τέλος του 2026 για την πληρότητα, την κατάσταση και την ημερομηνία λήξης των υλικών και να το αντικαθιστούν αν δεν πληροί τις νέες απαιτήσεις.
  • Η γνώση χρήσης των υλικών πρώτων βοηθειών και η ανάγνωση των οδηγιών στα ελληνικά είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τραυματισμών μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.
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Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθενται σε εφαρμογή συγκεκριμένες προδιαγραφές για το φαρμακείο των αυτοκινήτων, γεγονός που σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να ελέγξουν το υπάρχον φαρμακείο τους και, εφόσον δεν πληροί τις απαιτήσεις, να το αντικαταστήσουν.

Για το νέο πλαίσιο, αλλά και για τα είδη που θεωρούνται απαραίτητα σε περίπτωση τροχαίου ή τραυματισμού μέχρι να φτάσει στο σημείο η επείγουσα βοήθεια, μίλησε στην εκπομπή «104,9 Μυστικά Υγείας» της Τάνιας Μαντουβάλου ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Μανόλης Κατσαράκης.

Το φαρμακείο του αυτοκινήτου δεν θα μπορεί πλέον να αποτελείται από τυχαία υλικά που έχουν μείνει για χρόνια στο πορτμπαγκάζ. Η υπουργική απόφαση προβλέπει συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο περιλαμβάνει 16 διαφορετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με ορισμένα από αυτά να απαιτούνται σε περισσότερα του ενός τεμάχια.

Στο προβλεπόμενο κιτ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ελαστικοί επίδεσμοι σε διαφορετικά μεγέθη, επιθέματα για τραύματα και εγκαύματα, επίδεσμοι στερέωσης, υλικά συγκράτησης, ισοθερμική κουβέρτα, μαντηλάκια καθαρισμού, μάσκες, καθώς και οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Επομένως, ένα απλό πακέτο με μία γάζα και λίγο οινόπνευμα δεν θεωρείται επαρκές. Η προβλεπόμενη ποσότητα κάθε υλικού είναι συγκεκριμένη, καθώς σε μια πραγματική ανάγκη μπορεί να χρειαστούν περισσότερα επιθέματα, όπως για παράδειγμα έξι τεμάχια αντί για ένα.

Τι πρέπει να αναγράφει η συσκευασία

Εξίσου σημαντικό είναι να ελέγχουν οι οδηγοί τη σήμανση που φέρει το φαρμακείο πριν από την αγορά του. Σύμφωνα με τον κ. Κατσαράκη, στην εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη DIN 13164:2022, ενώ τα επιμέρους ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως οι αποστειρωμένες γάζες, θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE.

Παράλληλα, η ίδια η συσκευασία πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προστατεύει το περιεχόμενο από τη σκόνη και τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο σημείο από όπου αγοράζεται το κιτ. Δεν διαθέτουν όλα τα καταστήματα την απαιτούμενη άδεια για τη διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, ο γενικός γραμματέας του ΠΦΣ προτείνει η αγορά να γίνεται από φαρμακείο ή από εξειδικευμένο κατάστημα ιατροτεχνολογικών ειδών.

Τι πρέπει να ελέγξουν όσοι έχουν ήδη φαρμακείο

Το γεγονός ότι υπάρχει ένα φαρμακείο στο αυτοκίνητο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό καλύπτει τις νέες απαιτήσεις. Οι οδηγοί θα πρέπει να ανοίξουν το κουτί και να ελέγξουν ένα προς ένα τα υλικά που περιέχει.

Απαραίτητο είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα είδη στις σωστές ποσότητες, αλλά και αν τα προϊόντα έχουν λήξει ή έχουν υποστεί φθορά. Ιδανικά, οι οδηγοί θα πρέπει να επιλέγουν κιτ που περιλαμβάνουν προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής, περίπου τέσσερα έως πέντε χρόνια, ώστε να μη χρειάζεται συχνή αντικατάσταση.

Γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν φάρμακα μέσα στο κιτ

Ένας ακόμη παράγοντας που δεν πρέπει να παραβλέπεται είναι η υψηλή θερμοκρασία που μπορεί να αναπτυχθεί στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την κατάσταση και την καταλληλότητα ορισμένων προϊόντων.

Το προβλεπόμενο φαρμακείο πρώτων βοηθειών δεν περιλαμβάνει φάρμακα. Επομένως, φάρμακα που ενδέχεται να χρειάζεται να έχει μαζί του κάποιος κατά τη διάρκεια μιας μετακίνησης δεν θα πρέπει να τοποθετούνται μόνιμα στο κιτ και να παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο.

Το φαρμακείο θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο όπου ο οδηγός ή οι επιβάτες μπορούν να το προσεγγίσουν εύκολα, χωρίς όμως να εκτίθεται άμεσα στη ζέστη. Ενδεικτικά, μπορεί να τοποθετηθεί στο ντουλαπάκι ή κάτω από ένα κάθισμα. Παράλληλα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο όχημα, συνιστάται να ελέγχεται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια η κατάσταση των υλικών.

Ποια είδη είναι χρήσιμα σε έναν τραυματισμό

Σε περίπτωση τροχαίου ή άλλου σοβαρού τραυματισμού, το περιεχόμενο του φαρμακείου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Ιδιαίτερη χρησιμότητα έχουν τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση πίεσης και τον περιορισμό μιας αιμορραγίας, οι ελαστικοί επίδεσμοι, τα υλικά στερέωσης και συγκράτησης, αλλά και οι κατάλληλοι επίδεσμοι για την υποστήριξη ενός τραυματισμένου άκρου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η ύπαρξη των υλικών από μόνη της δεν αρκεί. Ο οδηγός θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τι περιλαμβάνει το κιτ και πώς χρησιμοποιείται κάθε προϊόν. Σε μια κατάσταση πανικού, η άγνοια μπορεί να οδηγήσει σε λάθος επιλογή υλικού, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι γάζας και επιθεμάτων.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχουν διαβαστεί οι οδηγίες του κιτ πριν υπάρξει ανάγκη χρήσης του και ο οδηγός να γνωρίζει ποιο υλικό ενδείκνυται για αιμορραγία, έγκαυμα, τραύμα ή διάστρεμμα.

Οι οδηγίες που συνοδεύουν το φαρμακείο θα πρέπει, σύμφωνα με τον κ. Κατσαράκη, να είναι γραμμένες στα ελληνικά. Παράλληλα, τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά θα πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη ελληνική σήμανση.

Μέχρι το τέλος του 2026 ο έλεγχος του παλιού φαρμακείου

Η υποχρεωτική εφαρμογή των νέων προδιαγραφών ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2027. Μέχρι τότε, οι οδηγοί έχουν τον χρόνο να ελέγξουν το φαρμακείο που ήδη διαθέτουν στο αυτοκίνητό τους και να διαπιστώσουν αν χρειάζεται αντικατάσταση ή συμπλήρωση.

Ο έλεγχος θα πρέπει να αφορά τόσο το περιεχόμενο και τις προβλεπόμενες ποσότητες όσο και τις ημερομηνίες λήξης και την κατάσταση των υλικών. Εφόσον το υπάρχον κιτ δεν ανταποκρίνεται στις νέες προδιαγραφές, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα που πληροί τις απαιτήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το φαρμακείο αυτοκινήτου δεν είναι χρήσιμο απλώς και μόνο επειδή υπάρχει μέσα στο όχημα. Η πραγματική του αξία αποδεικνύεται όταν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί σε μια δύσκολη και ενδεχομένως κρίσιμη στιγμή.

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