Snapshot Η εταιρεία Ζορπίδης Α.Ε., μετά από 51 χρόνια λειτουργίας στον οργανωμένο τουρισμό της Βόρειας Ελλάδας, ανακοινώνει προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της λόγω σοβαρών οικονομικών και δικαστικών προβλημάτων.

Τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία βρίσκεται σε εσωτερική δικαστική διαμάχη που, μαζί με λειτουργικές δυσκολίες, οδήγησε στην απόφαση παύσης δραστηριότητας.

Ο πρόεδρος Μιχάλης Ζορπίδης εκφράζει ευγνωμοσύνη προς τους εργαζομένους και τους ταξιδιώτες, και ελπίζει σε μελλοντική επανεκκίνηση της εταιρείας.

Η εταιρεία τονίζει την ανάγκη υπεύθυνης αντιμετώπισης των ζητημάτων με σεβασμό προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αποφεύγει πρόωρα συμπεράσματα για τις εκκρεμότητες.

Η Ζορπίδης Α.Ε. έχει αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στην τουριστική αγορά της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας μέσω της μακρόχρονης παρουσίας και προσφοράς της. Snapshot powered by AI

Σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της προχωρά η εταιρεία Ζορπίδης Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον χώρο του οργανωμένου τουρισμού για περισσότερό από 5 δεκαετίες, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ταξιδιωτική αγορά της Βόρειας Ελλάδας.

Η εταιρεία, όπως αναφέρει στη χθεσινή ανακοίνωσή της, περνά μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται σε εσωτερική δικαστική διαμάχη, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα. «Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν αναγκαία, στην παρούσα φάση, την προσωρινή παύση της λειτουργίας της εταιρείας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί οδηγούν στην απόφαση για προσωρινή παύση της δραστηριότητάς της».

Για την προσωρινή παύση λειτουργίας της Ζορπίδης Α.Ε., δήλωση έκανε και ο πρόεδρος, Μιχάλης Ζοπρίδης. Ο κ. Ζορπίδης στην δήλωση του μεταξύ άλλων κάνει λόγο για μία «δύσκολη πραγματικότητα» και «πως δεν είναι να βλέπεις μια προσπάθεια δεκαετιών να δοκιμάζεται».

Ο Μιχάλης Ζορπίδης ευχαρίστησε επίσης στη δήλωσή του τους ανθρώπους που εργάστηκαν στην εταιρεία και τους ταξιδιώτες που την εμπιστεύτηκαν και εκφράζει την ελπίδα οι συνθήκες να επιτρέψουν στο μέλλον να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο.

«Μέχρι τότε, αντιμετωπίζουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο με ευθύνη, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Εις το επανιδείν», κατέληξε.

Η ανακοίνωση της «ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε.»

«Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν αποτελούν απλώς μέρος της αγοράς. Γίνονται κομμάτι της ιστορίας ενός τόπου, της ζωής των ανθρώπων του και των αναμνήσεων ολόκληρων γενεών.

Μία από αυτές είναι η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε.

Από το 1975 μέχρι σήμερα, ο Τουριστικός Οργανισμός Ζορπίδης συνέδεσε το όνομά του με την εξέλιξη του οργανωμένου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας σε χιλιάδες ταξιδιώτες την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους προορισμούς, να ανακαλύψουν τον κόσμο και να δημιουργήσουν αναμνήσεις ζωής.

Πίσω από αυτή τη διαδρομή βρίσκεται ο Μιχάλης Ζορπίδης, ένας επιχειρηματίας που αφιέρωσε περισσότερες από πέντε δεκαετίες στον τουρισμό, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Με όραμα, επιμονή και διαρκή παρουσία στον κλάδο, συνέβαλε στην εξέλιξη της τουριστικής αγοράς, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην επιχειρηματική ιστορία της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, ύστερα από 51 χρόνια διαδρομής, η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε. βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία βρίσκεται σε εσωτερική δικαστική διαμάχη, ενώ παράλληλα έχουν συσσωρευτεί σοβαρές οικονομικές και λειτουργικές δυσκολίες. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν αναγκαία, στην παρούσα φάση, την προσωρινή παύση της λειτουργίας της εταιρείας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη εξέλιξη, με συνέπειες για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους ταξιδιώτες και όλους όσοι συνδέθηκαν με την πολυετή πορεία του οργανισμού.

Η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε. αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την εύλογη ανησυχία που έχει δημιουργηθεί. Τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, καθώς και οι σχετικές εκκρεμότητες, απαιτούν υπεύθυνη αντιμετώπιση, με σεβασμό προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, η εταιρεία επισημαίνει τη σημασία της αντικειμενικής ενημέρωσης και της αποφυγής πρόωρων συμπερασμάτων σχετικά με εξελίξεις και διαδικασίες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί».

Η δήλωση του Μιχάλη Ζορπίδη, Προέδρου της ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε.

«Πριν από 51 χρόνια ξεκίνησα ένα ταξίδι με ένα όνειρο: να δώσω σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο. Αυτό το όνειρο έγινε μια ολόκληρη ζωή. Μια διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, προσπάθεια, επιτυχίες, δυσκολίες και πάνω απ’ όλα ανθρώπους. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις συνέπειές της για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους ταξιδιώτες μας. Προτεραιότητά μας είναι η υπεύθυνη αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει, με σεβασμό προς όλους. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις μια προσπάθεια δεκαετιών να δοκιμάζεται. Όμως, όσα δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούν να σβηστούν από μια δύσκολη στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της διαδρομής. Τους ανθρώπους που εργάστηκαν δίπλα μου, τους συνεργάτες μας και τις χιλιάδες των ταξιδιωτών που μας εμπιστεύτηκαν. Η εμπιστοσύνη τους είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση της πορείας μου και η ιστορία που γράψαμε μαζί θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στη ζωή μου.

Ελπίζω οι συνθήκες να επιτρέψουν στο μέλλον να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο. Μέχρι τότε, αντιμετωπίζουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο με ευθύνη, αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Εις το επανιδείν”».

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