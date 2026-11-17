Snapshot Η ΔΕΗ αναμένει οριστικοποίηση της πρώτης φάσης συμφωνίας με την Amazon Web Services για data center 300 MW στην Κοζάνη έως το πρώτο τρίμηνο του 2027, με πιθανή επέκταση στο 1 GW το 2028.

Ο στόχος για τα προσαρμοσμένα EBITDA το 2027 ανέβηκε στα 2,8 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε πάνω από 800 εκατ. ευρώ, με αύξηση μερίσματος κατά 25% στα 1 ευρώ ανά μετοχή.

Οι επενδύσεις του ομίλου για το 2026 προβλέπονται μεταξύ 4 και 4,5 δισ. ευρώ, με έμφαση στις ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ έφτασε τα 7,6 GW στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026, αυξημένη κατά 1,3 GW σε ετήσια βάση, και μαζί με νέα έργα και συμφωνίες διαμορφώθηκε σε 7,9 GW το Νοέμβριο 2026.

Το ώριμο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ καλύπτει ήδη περίπου το 81% του στόχου των 18,8 GW για το 2030, με 7,4 GW σε φάση κατασκευής ή διαγωνισμού. Snapshot powered by AI

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου στους αναλυτές, οι επαφές με την AWS, προχωρούν βάσει του δεσμευτικού μνημονίου που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο μεταξύ των δύο εταιρειών, ενώ μάλιστα προέβλεψε ότι πολύ σύντομα, δηλαδή μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους θα συζητηθεί και η δυνατότητα επέκτασης του data center στο 1 GW.

Ο κ. Στάσσης διευκρίνισε ότι βάσει του MoU η AWS έχει προτεραιότητα για το έργο της αναβάθμισης του data center, αν όμως για κάποιο λόγο αποφασίσει μα μην προχωρήσει στην επέκταση του 1 GW, τότε η ΔΕΗ θα μπορεί να διαπραγματευτεί με άλλον τεχνολογικό πάροχο για την ολοκλήρωση του.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα του ομίλου, ο κ. Στάσσης ανέβασε τον πήχη των προσαρμοσμένων EBITDA για το 2027 στα 2,8 δισ. ευρώ και των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών σε πάνω τα 800 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τον στόχο των 2,4 δισ. ευρώ και 700 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 2026.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη για το 2027, τα ανοδικά κέρδη, θα οδηγήσουν και σε αυξημένο κατά 25% μέρισμα για τη χρήση του επόμενου έτους, το οποίο θα διαμορφωθεί στο 1 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,80 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2026.

Η βελτίωση της κερδοφορίας θα στηριχθεί, μεταξύ άλλων, στην συνεχώς διευρυνόμενη συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό της μείγμα, με επενδύσεις που θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, αλλά και στη γενικότερη διεθνοποίηση του ομίλου, σε όλες τις δραστηριότητες.

Εντός των προβλέψεων του business plan κινείται και το επενδυτικό πρόγραμμα, με τις συνολικές επενδύσεις για το 2026 να εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 4 και 4,5 δισ. ευρώ.

Αυξημένα κέρδη και επενδύσεις στο εννεάμηνο 2026

Στο εννεάμηνο 2026, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,8 δισ., αυξημένο κατά 9%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €0,5 δισ., αυξημένα κατά 35%. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την απόδοση του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου και την αυξανόμενη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων και των νέων επενδύσεων.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €2,6 δισ. στις 30.09.2026, ποσό αυξημένο κατά 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το 87% κατευθύνθηκε σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής, καθώς η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου επιταχύνθηκε στο γ΄ τρίμηνο και αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω στο δ΄ τρίμηνο.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,6 GW στο τέλος του εννεαμήνου 2026, αυξημένη κατά 1,3 GW σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2026, προστέθηκαν περίπου 450 MW ισχύος ΑΠΕ και αποθήκευσης, από τα οποία 326 MW μόνο στο γ΄ τρίμηνο. Οι προσθήκες περιλάμβαναν έργα αποθήκευσης στην Ελλάδα, φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία και λειτουργικά χαρτοφυλάκια ΑΠΕ στην Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Στην Πολωνία, ο Όμιλος απέκτησε χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 175,4 MW, καθώς και έργα περίπου 1,2 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, μαζί με τοπική ομάδα. Οι συναλλαγές δημιουργούν λειτουργική βάση και δυνατότητα οργανικής ανάπτυξης στη νέα αγορά.

Η ανάπτυξη συνεχίστηκε μετά την περίοδο αναφοράς, με την προσθήκη συνολικής ισχύος 131,7 MW. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η απόκτηση φωτοβολταϊκών 81,9 MW στην Ουγγαρία η οποία συνοδεύτηκε από τοπική ομάδα και χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 1 GW, ενώ στη Ρουμανία προστέθηκε έργο αποθήκευσης 49,8 MW.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προσθήκη των νέων φωτοβολταϊκών μετά την περίοδο αναφοράς, όσο και τις παραπάνω συμφωνίες, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,9 GW το Νοέμβριο 2026 σε pro forma βάση.

Επιπλέον, έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, είναι έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία. Μαζί με την εγκατεστημένη ισχύ και τις υπογεγραμμένες συμφωνίες, το ώριμο χαρτοφυλάκιο καλύπτει ήδη περίπου το 81% του στόχου των 18,8 GW για το 2030.

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