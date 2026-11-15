Σε πορεία αποτελεσμάτων ρεκόρ CrediaBank και Optima Bank -  Πώς διαμορφώθηκαν τα μεγέθη στο 9μηνο

Οι δύο τράπεχες είναι έντονα ανερχόμενες και φιλοδοξούν να μεγαλώσουν την ευελιξία και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες προς του πελάτες τους

Γεώργιος Καλούμενος

Σε πορεία αποτελεσμάτων ρεκόρ CrediaBank και Optima Bank -  Πώς διαμορφώθηκαν τα μεγέθη στο 9μηνο
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  • Η CrediaBank κατέγραψε το καλύτερο εννεάμηνο στην ιστορία της με αύξηση 44% στις εκταμιεύσεις δανείων και 56% στα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη.
  • Η CrediaBank ενίσχυσε την κεφαλαιακή της βάση μέσω συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings και εξαγορών, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα (2,4%).
  • Η Optima Bank αύξησε τα καθαρά κέρδη της κατά 34% στο 9μηνο 2026, προσεγγίζοντας τα κέρδη ολόκληρου του 2025, με σημαντική ανάπτυξη σε δάνεια (+25%) και καταθέσεις (+32%).
  • Η Optima Bank βελτίωσε την αποδοτικότητά της με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 27,8% και μείωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα στο 22,1%.
  • Και οι δύο τράπεζες επιδεικνύουν ισχυρή πιστωτική επέκταση και αύξηση ενεργητικού, με την CrediaBank να φτάνει τα €10,8 δισ. και την Optima Bank τα €9,1 δισ. στο τέλος του 9μήνου.
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Σε χρονιά επίτευξης ιστορικών ρεκόρ σε ότι αφορά τα αποτελέσματα τους εξελίσσεται το 2026 για τις CrediaBank και Optima Bank τις δύο τράπεζες δηλαδή που συμπληρώνουν την εξάδα των ελληνικών εισηγμένων τραπεζών μαζί με τις συστημικές (Πειραιώς, Alpha, Εθνικη και Eurobank) στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Πρόκειται για δύο τράπεζες που αν και δεν έχουν το μέγεθος των τεσσάρων συστημικών, είναι έντονα ανερχόμενες και φιλοδοξούν να μεγαλώσουν με όπλα τους τη μεγαλύτερη ευελιξία και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους πελάτες τους.

Για να γίνει αντιληπτό το πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο τράπεζες σε κάποια βασικά μεγέθη, αναφέρουμε την εκταμίευση νέων δανείων στο 9μηνο στα οποία η CrediaBank έφτασε τα 3,5 δις ευρώ και η Optima τα 3,1 δις ευρώ. Στις συνολικές καταθέσεις η πρώτη βρίσκεται στα επίπεδα των 8,8 δις ευρώ και η δεύτερη στα 7,5 δις ευρώ, στα υπόλοιπα δανείων (προ προβλέψεων.) αντίστοιχα βρίσκονται στα 6,0 δισ. ευρώ (+45% ετησίως) και 6,1 δισ. ευρώ (+38% ετησίως), ενώ στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) στα 158,1 εκατ. ευρώ (+32% ετησίως) η CrediaBank και 203,5 εκατ. ευρώ (+33% ετησίως) η Optima Bank. Τέλος το σύνολο του ενεργητικού τους βρίσκεται στα επίπεδα των 10,8 δισ. € (+32% ετησίως) και 9,1 δισ. ευρώ (+36% ετησίως) αντίστοιχα.

CrediaBank: Το καλύτερο εννεάμηνο στην ιστορία της

Πιο ειδικά η CrediaBank κατέγραψε το καλύτερο εννεάμηνο στην ιστορία της, με νέα ιστορικά υψηλά στις εκταμιεύσεις δανείων, στην πιστωτική επέκταση και στην επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Οι επιδόσεις αυτές συνοδεύτηκαν από βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, αύξηση των καταθέσεων και διατήρηση της υψηλής ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Η Τράπεζα υπερκάλυψε ήδη από το εννεάμηνο τον ετήσιο στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης, ενώ συνέχισε την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, με σημαντικές κινήσεις που διευρύνουν τις δραστηριότητες και τις πηγές εσόδων του Ομίλου.

Tα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2026:

  • Νέο ιστορικό υψηλό στις εκταμιεύσεις δανείων, που ανήλθαν σε €3,5 δισ., αυξημένες κατά 44% σε ετήσια βάση. Μόνο στο Γ΄ τρίμηνο οι εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν σε €1,46 δισ., με αύξηση 78% σε ετήσια βάση.
  • Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων €87,3 εκατ., αυξημένα κατά 56% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.
  • Επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη €49,5 εκατ., αυξημένα κατά 56%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €37,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 278% σε ετήσια βάση.
  • Καθαρά έσοδα από τόκους €158,1 εκατ., αυξημένα κατά 32% σε ετήσια βάση, και καθαρά έσοδα από προμήθειες €35,1 εκατ., με αύξηση 34% σε ετήσια βάση.
  • Περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, με τον δείκτη κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα να υποχωρεί στο 57,2%, από 65,8% το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τα αυξημένα κόστη μετασχηματισμού.
  • Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σχεδόν σε €8,8 δισ., με αύξηση 16% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ρυθμός αύξησης σχεδόν διπλάσιος από τον υπόλοιπο τραπεζικό κλάδο (9%).
  • Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 2,4%, παρά την ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων.
  • Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με τον δείκτη CET1 στο 15,5% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,1%, σε προσαρμοσμένη βάση, λαμβάνοντας υπόψη τη συναλλαγή με την Ευρώπη Holdings.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2026, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου είναι τα καλύτερα στην ιστορία της CrediaBank. Έχουμε ήδη υπερβεί βασικούς στόχους που είχαμε θέσει για ολόκληρο το 2026, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να ξεπερνά τα €1,5 δισ. και τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 56%. Παράλληλα, προχωρούμε τις στρατηγικές μας κινήσεις μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε ανακοινώσει. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings, η συμφωνία για την απόκτηση της Παντελάκης Χρηματιστηριακή και η επικείμενη εξαγορά της HSBC Malta διευρύνουν σημαντικά τις δυνατότητες του Ομίλου. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις επενδύσεις και τις συνέργειες που δημιουργούνται, προσφέροντας περισσότερες υπηρεσίες στους πελάτες μας, διευρύνοντας συνεχώς το μερίδιο αγοράς σε κάθε υπηρεσία και τελικώς ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την κερδοφορία για τους μετόχους μας κάθε τρίμηνο. Συνεχίζουμε με συγκεκριμένο σχέδιο, διατηρώντας την προσωπική σχέση με τον πελάτη και την ευελιξία που χαρακτηρίζουν την CrediaBank».

Παράλληλα με τις οικονομικές επιδόσεις, η CrediaBank προχώρησε σε σημαντικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κεφαλαιακή της βάση, διευρύνουν τις δραστηριότητές της και δημιουργούν νέες δυνατότητες για τους πελάτες της:

  • Ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings, με την οποία ο Όμιλος ενισχύει την παρουσία του στον ασφαλιστικό κλάδο, διευρύνει τις πηγές εσόδων του και αποκτά νέες δυνατότητες συνδυασμού τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Παράλληλα ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή της δομή.
  • Απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή, που ενδυναμώνει την παρουσία της CrediaBank στις κεφαλαιαγορές και στις επενδυτικές υπηρεσίες.
  • Σε διεθνές επίπεδο, η Τράπεζα κερδίζει ολοένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη διεθνών εταίρων. Πρώτη πιστοληπτική αξιολόγηση από τη Fitch Ratings, η οποία απέδωσε στην CrediaBank μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση BB με θετικές προοπτικές και αξιολόγηση BB+ στις μακροπρόθεσμες καταθέσεις, μόλις μία βαθμίδα χαμηλότερα από την επενδυτική.
  • Πρώτη απευθείας μεταβίβαση χαρτοφυλακίου επαναεξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων σε τράπεζα στην Ελλάδα, από υφιστάμενες τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής». Η συναλλαγή σηματοδοτεί την επιστροφή περισσότερων από 800 δανειοληπτών στο τραπεζικό σύστημα ως πελατών της CrediaBank.
  • Προετοιμασία για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta, η οποία αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα για τον Όμιλο, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων. Η HSBC Malta κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων €80 εκατ. στο εννεάμηνο του 2026, διατηρώντας υψηλή ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το συνολικό ενεργητικό της CrediaBank αναμένεται να ξεπεράσει τα €18 δισ., διευρύνοντας σημαντικά το μέγεθος και τη γεωγραφική παρουσία του Ομίλου.

Optima Bank: Αύξηση κερδών κατά 34% με ισχυρή ανάπτυξη σε δάνεια και καταθέσεις

Η Optima bank κατέγραψε στο εννεάμηνο 2026 σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και ισχυρή ανάπτυξη σε δάνεια και καταθέσεις. Οι επιδόσεις του 9μήνου επιβεβαιώνουν τη σταθερή ανοδική πορεία της τράπεζας και τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου, ενισχύοντας την παρουσία της στην ελληνική αγορά

Κερδοφορία που προσεγγίζει την επίδοση ολόκληρου του 2025

Τα καθαρά κέρδη του 9μήνου ανήλθαν σε €165,1 εκατ., έναντι €123,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αυξημένα κατά 34%.

Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στους πρώτους εννέα μήνες του 2026 η Optima bank πέτυχε ήδη το 97% των συνολικών καθαρών κερδών του 2025, τα οποία είχαν διαμορφωθεί στα €170 εκατ.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση και αύξηση καταθέσεων

Η Optima bank συνέχισε να διευρύνει τις χρηματοδοτήσεις της, καλύπτοντας τις ανάγκες και στηρίζοντας τα επενδυτικά σχέδια της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Oι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων κατά το 9μηνο έφτασαν τα €3,1 δισ., αυξημένες κατά 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025

Tα υπόλοιπα δανείων διαμορφώθηκαν στα €6,1 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 38% σε ετήσια βάση και κατά €1,0 δισ. από την αρχή της χρονιάς

Oι καταθέσεις ανήλθαν στα €7,5 δισ., αυξημένες κατά 32% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και ενισχυμένες κατά €1,2 δισ. από το τέλος του προηγούμενου έτους, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη ιδιωτών και επιχειρήσεων στην τράπεζα

Tο σύνολο του ενεργητικού έφτασε τα €9,1 δισ., καταγράφοντας αύξηση 36% σε ετήσια βάση.

Υψηλή αποδοτικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα

Η Optima bank συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα την εξαιρετική της λειτουργική αποτελεσματικότητα, διατηρώντας με διαφορά τις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα και από τις καλύτερες στην Ευρώπη:

  • η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 27,8%, έναντι 25,3% στο 9μηνο του 2025
  • ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (C:CI) υποχώρησε στο 22,1%, από 25,2% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποτυπώνοντας τη δυνατότητα της τράπεζας να αναπτύσσει αποτελεσματικά τις εργασίες της.

Σε τροχιά επίτευξης του αναθεωρημένου ετήσιου στόχου

Μετά τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η Optima bank είχε αναθεωρήσει ανοδικά τον στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2026, από €195 εκατ. σε €210 εκατ. Τα σημερινά αποτελέσματα του 9μήνου ενισχύουν την πορεία της τράπεζας προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε:

«Το γεγονός ότι σε εννέα μήνες προσεγγίσαμε την κερδοφορία ολόκληρου του 2025 αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την πρόοδο της Optima bank. Πίσω από αυτή την επίδοση βρίσκονται η εμπιστοσύνη των πελατών μας και η καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων μας. Οι επιχειρήσεις μάς εμπιστεύονται τα αναπτυξιακά σχέδιά τους και οι ιδιώτες μάς επιλέγουν για τις καταθέσεις και τις επενδύσεις τους. Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για εμάς αναγνώριση, αλλά και ευθύνη. Μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια, ως τράπεζα αναφοράς για την ελληνική αγορά».

Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε:

«Στο 9μηνο του 2026 πετύχαμε καθαρά κέρδη €165,1 εκατ., αυξημένα κατά 34%, και εκταμιεύσεις δανείων €3,1 δισ., ενισχύοντας παράλληλα την αποδοτικότητά μας. Η σημαντική αύξηση των χρηματοδοτήσεων και των καταθέσεων δείχνει ότι εξακολουθούμε να παρέχουμε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση με προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας, ενισχύοντας παράλληλα περαιτέρω τη θέση μας στην ελληνική τραπεζική αγορά. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους της Optima bank για τη συμβολή τους και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της αγοράς και δημιουργώντας σταθερά αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας».

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