Οι τουρίστες αγαπούν τόσο την Αθήνα που κάνουν τα «στραβά μάτια» στις αυξημένες τιμές των δωματίων

Snapshot Η Αθήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη πληρότητα ξενοδοχείων μεταξύ 11 ευρωπαϊκών πόλεων τον Σεπτέμβριο, με μέση πληρότητα άνω του 92%.

Η μέση τιμή δωματίου (ADR) στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 12,8% και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) κατά 15% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με το 2025.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, η Αθήνα σημείωσε σημαντική αύξηση στην ADR (+7,3%) και στο RevPAR (+6,9%) παρά σταθερή μέση πληρότητα (-0,4%).

Ο ξενοδοχειακός κλάδος της Αθήνας αντιμετωπίζει αυξημένο λειτουργικό κόστος, όπως ενεργειακά έξοδα και μισθολογικές δαπάνες, που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος της ΕΞΑ επισημαίνει ότι η αύξηση του τέλους διαμονής από 0,75% σε 1% θα επιβαρύνει αρνητικά τις επιχειρήσεις και την ελκυστικότητα του προορισμού. Snapshot powered by AI

Η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας - Αττικής διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 92%, αυξημένη κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Και αυτές τις επιδόσεις η Αθήνα τις πέτυχε ενώ είχε από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην τιμή των δωματίων, σε σχέση με πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα, μαζί με το Παρίσι, το Βερολίνο, τη Μαδρίτη και την Κωνσταντινούπολη συγκαταλέγεται στις πόλεις που πέτυχαν διψήφια αύξηση τόσο στη Μέση Τιμή Δωματίου όσο και στο Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Αντίθετα, το Άμστερνταμ και η Βιέννη κατέγραψαν αρνητικές μεταβολές και στους δύο δείκτες.

Η ισχυρή ζήτηση υποστήριξε περαιτέρω την αύξηση των βασικών δεικτών απόδοσης των ξενοδοχείων της Αθήνας, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025: η Μέση Τιμή Δωματίου (ADR) ενισχύθηκε κατά 12,8%, ενώ το Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPAR) αυξήθηκε κατά 15%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση του έτους.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, σε σύγκριση με το 2025, η μέση πληρότητα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή (-0,4%), ενώ οι δείκτες ADR και RevPAR αυξήθηκαν κατά 7,3% και 6,9% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της ξενοδοχειακής αγοράς της Αθήνας.

Δηλαδή η Αθήνα, σε επίπεδο εννεαμήνου, κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση ADR και την υψηλότερη αύξηση RevPAR μεταξύ των πόλεων του δείγματος, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση της στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.

Βασικοί Δείκτες, Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2026 2026/2025 2026/2024 Μέση Πληρότητα -0,4% -0,1% Μέση Τιμή Δωματίου (ADR) 7,3% 9,4% Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPAR) 6,9% 9,3%

Πηγή: 09 2026 Athens Benchmarking – GBR Consulting

Ο Πρόεδρος της ΕΞΑ, κ. Ευγένιος Βασιλικός, δήλωσε:

«Τα στοιχεία του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν ότι η Αθήνα συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα του Σεπτεμβρίου, με πληρότητα άνω του 92% και σημαντική αύξηση τόσο της Μέσης Τιμής Δωματίου όσο και του Εσόδου ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο.

Ωστόσο, πίσω από τους θετικούς δείκτες, οι οποίοι δεν πρέπει να οδηγούν σε εφησυχασμό, ο ξενοδοχειακός κλάδος καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με το συνεχώς αυξανόμενο λειτουργικό κόστος. Η ενέργεια, οι μισθολογικές δαπάνες, το κόστος προμηθειών και συνολικά οι δαπάνες λειτουργίας των επιχειρήσεων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, ασκώντας σημαντικές πιέσεις στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αύξηση του ανώτατου συντελεστή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων από 0,75% σε 1% κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να απορροφήσουν διαρκώς αυξανόμενα κόστη, νέες επιβαρύνσεις θα έπλητταν ευθέως τόσο τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όσο και την ελκυστικότητα του ίδιου του προορισμού.

Η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της Αθήνας προϋποθέτει ένα σταθερό και υποστηρικτικό πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις, που θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις, την αναβάθμιση των υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη.

Στόχος μας παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Αθήνας μέσα από επενδύσεις στις υποδομές, βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και εφαρμογή ενός συνεκτικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του προορισμού.»

Διαβάστε επίσης