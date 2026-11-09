Τουρισμός: «Κρύες» οι προβλέψεις για τη χειμερινή σεζόν – Μείωση των αεροπορικών θέσεων προς Ελλάδα

Snapshot Οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις προς την Ελλάδα για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 μειώνονται κατά 2,4% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 6,05 εκατομμύρια.

Η μείωση αυτή αποτελεί την πρώτη πτώση μετά από χρόνια συνεχούς ανόδου και αντανακλά αβεβαιότητες λόγω ενεργειακής κρίσης, πιέσεων εισοδημάτων και αυξημένων αεροπορικών κόστους.

Παρά τη μείωση των θέσεων, οι διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 8,6% στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, με σημαντική άνοδο από Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στρέφουν τη ζήτηση προς την Ελλάδα ως ασφαλέστερο μεσογειακό προορισμό, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της έναντι άλλων περιοχών.

Οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες των αεροπορικών εταιρειών και η πίεση στα εισοδήματα των νοικοκυριών αποτελούν βασικές προκλήσεις για τον χειμερινό τουρισμό, ενώ οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την περιοχή παραμένουν θετικές. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για το διάστημα Νοεμβρίου 2026 – Μαρτίου 2027 περιορίζονται σε 6,05 εκατομμύρια, έναντι 6,20 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πρόκειται για μείωση 150.000 θέσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ή πτώση 2,4% και αποτυπώνει έναν πιο συγκρατημένο σχεδιασμό από τις αεροπορικές εταιρείες προς τη χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης του ελληνικού τουρισμού εμφανίζει μείωση για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια συνεχόμενης ανόδου.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει και αυτόματη μείωση των τουριστικών αφίξεων καθώς τα προγράμματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο στην πορεία. Πρόκειται όμως για ένα πρώτο δείγμα ότι η διεθνής αβεβαιότητα που προέρχεται από την ενεργειακή κρίση, την πίεση στα εισοδήματα και τα αεροπορικά κόστη αρχίζει να επηρεάζει τις προσδοκίες για τη χειμερινή ζήτηση.

Και η εικόνα αυτή της μειωμένης χειμερινής αεροπορικής χωρητικότητας έρχεται σε μία περίοδο που γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την επιμήκυνση της ελληνικής τουριστικής περιόδου.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η ανάπτυξη του χειμερινού και του δωδεκάμηνου τουρισμού προϋποθέτει σταθερές διεθνείς συνδέσεις, ανταγωνιστικά τουριστικά προϊόντα και συνεργασία μεταξύ αεροπορικών εταιρειών, αεροδρομίων και τοπικών φορέων.

Προοπτική μείωσης μετά από χρονιά ρεκόρ

Πάντως η προοπτική της μείωσης των αφίξεων ενόψει της χειμερινής σεζόν έρχεται κόντρα στη συνολικά θετική εικόνα που είχε φέτος ο τουρισμός. Μέχρι στιγμής, οι διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 8,6% στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν η συνολική ευρωπαϊκή αγορά κατέγραψε αύξηση μόλις 2,9% και οι διανυκτερεύσεις 2,7%.

Ακόμα καλύτερες ήταν οι επιδόσεις στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 12%, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Βέβαια το γεγονός ότι οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά μόλις 2% όταν οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 8,6% δείχνει ότι η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών μειώνεται.

Πώς πήγαν οι αφίξεις ανά χώρα προέλευσης

Τη μεγαλύτερη άνοδο σε αφίξεις τουριστών τη χρονιά που ολοκληρώνεται σημείωσε η Ιταλία, με τις αφίξεις Ιταλών τουριστών να αυξάνονται κατά 24,6% και ακολουθεί η Βρετανία, με αντίστοιχη αύξηση 12,3%.

Θετική και η συνεισφορά της Γερμανίας με την αύξηση από εκεί να καταγράφεται στο 7,7%, με τους Γερμανούς ταξιδιώτες, ωστόσο, να εμφανίζονται περισσότερο προσεκτικοί στις δαπάνες τους, αναζητώντας οικονομικότερες επιλογές και προσφορές.

Αντίθετα, η γαλλική αγορά εμφανίζει μείωση 5,1%, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου οι αφίξεις περιορίστηκαν κατά 8,2%, αλλά οι ταξιδιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στρέφουν τη ζήτηση σε ασφαλή μεσογειακά «λιμάνια»

Σύμφωνα με στοιχεία της ETC, οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή στρέφουν μέρος της ζήτησης προς μεσογειακούς προορισμούς που θεωρούνται ασφαλέστεροι, ενισχύοντας την ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας.

Βέβαια οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις δεν επηρεάζουν όλους τους ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς με τον ίδιο τρόπο.

Για παράδειγμα στην Ισπανία οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,4% στο οκτάμηνο, ενώ στην Ιταλία η άνοδος περιορίστηκε στο 1,2% στο επτάμηνο.

Αντίθετα στην Κύπρο που οι ανησυχίες για την ασφάλεια ήταν μεγαλύτερες και επηρέασαν τη ζήτηση, καταγράφηκε μείωση 7%, όπως και στην Τουρκία που οι αφίξεις υποχώρησαν κατά 1,8%.

Πρόκληση για τη χειμερινή ζήτηση τα αυξημένα κόστη

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους επόμενους μήνες είναι η αύξηση του κόστους των ταξιδιών. Η ενεργειακή κρίση ανεβάζει τις λειτουργικές δαπάνες των αεροπορικών εταιρειών, ενώ οι πιέσεις στα εισοδήματα περιορίζουν την αγοραστική δυνατότητα των ευρωπαϊκών νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την έρευνα Travel Industry Monitor της ETC, το 50% των επαγγελματιών του τουρισμού θεωρεί το αυξημένο λειτουργικό κόστος μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις, ενώ το 83% εκφράζει οικονομικές ανησυχίες.

Η πίεση δεν αφορά μόνο τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και τα ξενοδοχεία. Παρότι τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 4,6% στο εννεάμηνο, το υψηλότερο ενεργειακό και μισθολογικό κόστος περιορίζει τα περιθώρια κερδοφορίας.

Πάντως, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές. Η Tourism Economics προβλέπει αύξηση των διεθνών αφίξεων στην Ευρώπη κατά 5,3% το 2026 και 5,4% το 2027.

Για τη Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη οι αντίστοιχες εκτιμήσεις διαμορφώνονται σε 6% και 5,9%.