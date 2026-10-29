Ελ. Βενιζέλος: Τεστ αντοχής η καθυστέρηση του νέου terminal για (τουλάχιστον) ένα έτος

Snapshot Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για την επέκταση της Νότιας Πτέρυγας του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με καθυστέρηση τουλάχιστον ενός έτους στο συνολικό έργο.

Ο στόχος ολοκλήρωσης του νέου terminal έως το 2032 θεωρείται πολύ δύσκολος, λόγω της καθυστέρησης και των αυξημένων προβλημάτων εξυπηρέτησης επιβατών στο αεροδρόμιο.

Η επιβατική κίνηση το εννεάμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 4,3% σε σχέση με το 2025, φτάνοντας τα 27,3 εκατομμύρια επιβάτες παρά τις προκλήσεις.

Τα έσοδα από αεροπορικές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 1,0% εξαιτίας της εφαρμογής προσωρινής έκπτωσης στο τέλος εξυπηρέτησης επιβατών, ενώ τα έσοδα από μη αεροπορικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 5,4%.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,2% λόγω πληθωριστικών πιέσεων και αυξημένων αναγκών προσωπικού, ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 4,0% σε σύγκριση με το 2025. Snapshot powered by AI

Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 προγραμματίζεται να αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για την επέκταση της Νότιας Πτέρυγας του Κυρίου Αεροσταθμού στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΑΑ, η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα, το Γραφείο Μελετών έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών στον σχεδιασμό για την προετοιμασία του διαγωνισμού επέκτασης της Βόρειας Πτέρυγας, καθώς και την υποστήριξη της Εταιρείας στην αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη στρατηγική της.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον σχεδιασμό του προηγούμενου διαγωνισμού για το νέο terminal, ύψους 1,2 δις ευρώ, που τελικά ακυρώθηκε, οι εργασίες θα ξεκινούσαν πριν μπει το 2027 με στόχο το έργο να είναι έτοιμο το 2032 προκειμένου το αεροδρόμιο να μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι και 50 εκατομμύρια επιβάτες.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και με το πιο ευνοϊκό σενάριο, δηλαδή της έναρξης των εργασιών στο δεύτερο μισό του 2027, ο στόχος ολοκλήρωσης του έργου έως το 2032 είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, δεδομένου ότι το project έχει ήδη μεταφερθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πίσω.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που, αν μη τι άλλο, προβληματίζει καθώς ήδη το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, με τις συνεχείς αυξήσεις της κίνησης που καταγράφει κάθε χρόνο, λόγω της ανόδου των τουριστικών ροών στη χώρα, έχει φτάσει στα όρια του, με σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση επιβατών και αναφορές για αναμονή έως δύο ώρες στον έλεγχο αποσκευών και χαμένες πτήσεις εσωτερικού.

Τι γίνεται με το πάρκινγκ οχημάτων και αεροσκαφών

Σε ότι αφορά την πρόοδο στον Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων (MSP) και στον Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών (NWA), οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται, με τα δύο έργα να αναμένεται να συμβάλουν στην αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης οχημάτων και στην αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών αντίστοιχα.

Επίσης σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του νέου VIP Αεροσταθμού, ενώ η πρώτη φάση ανάπτυξης του σχετικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, παρέχοντας πρόσθετη επιχειρησιακή ευελιξία.

Αύξηση στην επιβατική κίνηση

Κατά το εννεάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του Αεροδρομίου ανήλθε σε 27,3 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του εννεαμήνου 2025 κατά 4,2% και 4,3%, αντίστοιχα. Η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα του 2025 σε κάθε τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 8,1% το πρώτο τρίμηνο, 2,2% το δεύτερο και 4,0% το τρίτο τρίμηνο. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου διατήρησε την ισχυρή της επίδοση καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου αιχμής, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της ταξιδιωτικής ζήτησης, παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας ενός εκ των δύο διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης για δύο ημέρες τον Σεπτέμβριο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Παράλληλα, οι θεμελιώδεις παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα παρέμειναν ισχυροί, ενισχύοντας την ανταγωνιστική θέση του αεροδρομίου της Αθήνας, το οποίο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον διασυνδεδεμένων αεροδρόμιων της Ευρώπης, διατηρώντας για μια ακόμη χρονιά την 8η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο6 . Παρά τις σχετικά συγκρατημένες εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους, εν μέσω των σημαντικών πιέσεων στις τιμές των καυσίμων, διατηρούμε την πρόβλεψή μας για αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό το 2026.

Κυριότερα Οικονομικά Μεγέθη

Κατά το εννεάμηνο του 2026, το σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 0,6%, σε €530,0 εκατ. από €526,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2025. Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €393,6 εκατ., καταγράφοντας μείωση 1,0% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2025. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην τιμολογιακή πολιτική των Αεροπορικών Χρεώσεων της Εταιρείας και, ειδικότερα, στην εφαρμογή της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία ίσχυσε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 30η Απριλίου 2026.

Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόστηκε με στόχο την εναρμόνιση της κερδοφορίας των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων για το 2026 με τη μέγιστη απόδοση 15% επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο7 , μετά την εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού. Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε €136,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 5,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Κατά το τρίτο τρίμηνο, η αύξηση των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες ήταν μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης της επιβατικής κίνησης, λόγω της σύνθεσης της επιβατικής κίνησης, ιδιαίτερα στην περιοχή Extra-Schengen, τη διατήρηση ισχυρών καταναλωτικών τάσεων καθώς και των στοχευμένων βελτιώσεων που υλοποιήθηκαν στους χώρους εστίασης (F&B) στην περιοχή Intra-Schengen. Η θετική αυτή επίδοση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις συνεχιζόμενες πιέσεις στα έσοδα από τις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων, εξαιτίας των εργασιών κατασκευής του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων (MSP), με τις πιέσεις αυτές να είναι ωστόσο ηπιότερες κατά το τρίτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), τα έσοδα που προέρχονται από τις Αεροπορικές Χρεώσεις και τις υπόλοιπες Αεροπορικές Δραστηριότητες, προορίζονται να καλύπτουν τα έξοδα και τις δαπάνες των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και να παράγουν κέρδη μετά από φόρους, τα οποία δεν υπερβαίνουν καθορισμένη μέγιστη σωρευτική απόδοση επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, η οποία ισούται με το 15% του ρυθμιζόμενου κεφαλαίου, το οποίο αναπροσαρμόζεται ετησίως με τον πληθωρισμό της ΕΕ. Η εν λόγω σωρευτική απόδοση υπολογίζεται σε ευρώ για την εκάστοτε χρονική περίοδο.

Κέρδη μη πραγματοποιηθέντα σε μια περίοδο, μεταφέρονται αναπροσαρμοσμένα (Μεταφερόμενο Ποσό) με τον πληθωρισμό ΕΕ προς ανάκτηση σε επόμενες περιόδους. Παράλληλα, δεν υπάρχει ρυθμιστικός περιορισμός στην απόδοση των Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Newsbomb

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα για το εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε €187,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση €7,5 εκατ., ή 4,2%, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις πληθωριστικές πιέσεις, στις αναπροσαρμογές κατώτατων μισθών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και στους πρόσθετους πόρους (προσωπικό της Εταιρείας και υπηρεσίες από τρίτους) που απαιτήθηκαν για την εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης, τη διαχείριση των λειτουργικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES) και τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από το χαμηλότερο κόστος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας του προγράμματος «Route 2025», καθώς και από τη χαμηλότερη Αμοιβή Χορήγησης Δικαιωμάτων, η οποία υπολογίστηκε βάσει της χαμηλότερης κερδοφορίας του προηγούμενου έτους.

EBITDA και Προσαρμοσμένο EBITDA

Κατά το εννεάμηνο του 2026, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €342,5 εκατ., μειωμένα κατά €4,4 εκατ. ή 1,3% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2025, ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €331,2 εκατ., χαμηλότερα επίσης κατά 1,3% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας. Κερδοφορία Τα κέρδη προ φόρων για το εννεάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε €231,8 εκατ., έναντι €241,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €173,5 εκατ., μειωμένα κατά €12,3 εκατ. ή 6,6% έναντι του εννεαμήνου του 2025, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

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