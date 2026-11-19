Κλήρωση Τζόκερ 19/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1,3 εκατ. ευρώ.
Oι τυχεροί αριθμοί είναι: 15,34,39,40,42, και Τζόκερ ο αριθμός 4
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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