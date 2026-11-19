Snapshot Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ Σίσι και ο Λίβυος πρωθυπουργός Ντμπέιμπα υπέγραψαν εννέα νέες συμφωνίες συνεργασίας που καλύπτουν τομείς όπως η ενέργεια, η εκπαίδευση και η αλιεία.

Η Αίγυπτος δεσμεύτηκε να διευκολύνει τις διαδικασίες για Λίβυους πολίτες σε θέματα θεωρήσεων, παραμονής και εκπαίδευσης μέσω συντονισμού των υπουργείων Εσωτερικών.

Η αιγυπτιακή προεδρία απέφυγε να αναφερθεί στη διαμάχη για τα θαλάσσια σύνορα και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο το Κάιρο θεωρεί άκυρο και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου.

Η Αίγυπτος διατηρεί διαύλους επικοινωνίας και με τα δύο κέντρα εξουσίας της Λιβύης, τόσο με την κυβέρνηση της Τρίπολης όσο και με το στρατό του Χαφτάρ στην Ανατολική Λιβύη.

Η Αίγυπτος κατέθεσε ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου και συνεργάζεται με την Ελλάδα για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ. Snapshot powered by AI

Εννέα συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας υπέγραψαν την Πέμπτη στο Κάιρο ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και ο επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε εν μέσω διπλωματικής έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το πακέτο των συμφωνιών αφορά την ενέργεια, τα δίκτυα φυσικού αερίου, τη διύλιση πετρελαίου, τους φυσικούς πόρους, την αλιεία, την ανώτατη εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα. Περιλαμβάνει ακόμη ρυθμίσεις για την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη συνεργασία στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της κυβερνητικής επικοινωνίας.

Ο Αλ Σίσι επανέλαβε τη στήριξη της Αιγύπτου στην ενότητα και τη σταθερότητα της Λιβύης. Όπως ανακοινώθηκε, έδωσε εντολή στις αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές να επιλύσουν τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Λίβυοι πολίτες με τις θεωρήσεις εισόδου, τις άδειες παραμονής, την εκπαίδευση και τις διελεύσεις από τα σύνορα. Για τον σκοπό αυτό, τα υπουργεία Εσωτερικών των δύο χωρών αναλαμβάνουν άμεσο συντονισμό.

Σιωπή για τις θαλάσσιες ζώνες και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η επίσημη ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας δεν έκανε καμία αναφορά στο αν τέθηκε στο τραπέζι η διαμάχη για τα θαλάσσια σύνορα. Κι όμως, η επίσκεψη Ντμπέιμπα στο Κάιρο έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη νέα ένταση που προκάλεσε η απόφαση του κοινοβουλίου της Ανατολικής Λιβύης, τον Οκτώβριο του 2026, να επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 — μια κίνηση την οποία χαιρέτισε η κυβέρνηση της Τρίπολης.

Το Κάιρο απάντησε χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία άκυρη και μη δεσμευτική, με το επιχείρημα ότι παραβιάζει τα αιγυπτιακά κυριαρχικά δικαιώματα στη θάλασσα. Στις 5 Νοεμβρίου η Αίγυπτος κατέθεσε επίσημη ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, Αθήνα και Κάιρο έχουν επιταχύνει τις διαβουλεύσεις για την επέκταση της μερικής συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ που υπέγραψαν τον Αύγουστο του 2020.

Οι διπλές ισορροπίες του Καΐρου στη Λιβύη

Η Αίγυπτος διατηρεί ανοιχτούς διαύλους και με τα δύο κέντρα εξουσίας της γειτονικής χώρας. Μετά από δώδεκα χρόνια απουσίας, το Κάιρο επαναλειτούργησε την πρεσβεία του στην Τρίπολη και έχει υποδεχθεί τον Ντμπέιμπα δύο φορές τους τελευταίους μήνες. Δεν εγκαταλείπει ωστόσο τις στενές επαφές με το στρατόπεδο του Χαλίφα Χαφτάρ στην Ανατολική Λιβύη. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο γιος του στρατάρχη, Σαντάμ Χαφτάρ, βρέθηκε στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα για συνομιλίες με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ.

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