Η «Γυναίκα με τις Πλεξούδες»: Τι αποκάλυψαν οι επιστήμονες για την αιγυπτιακή μούμια 3.000 ετών

Η νέα έρευνα βασίστηκε σε αξονικές τομογραφίες υψηλής ανάλυσης, οι οποίες επέτρεψαν στους επιστήμονες να εξετάσουν το σώμα χωρίς να επέμβουν στα εύθραυστα μουμιοποιημένα κατάλοιπα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Radiology Case Reports. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η γυναίκα είχε σημαντική φθορά στα δόντια, περιοδοντική νόσο και τουλάχιστον ένα κάταγμα δοντιού. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα προβλήματα αυτά ενδέχεται να συνδέονται με τη διατροφή της εποχής, καθώς τα τρόφιμα μπορούσαν να περιέχουν μικροσκοπικά λειαντικά σωματίδια.

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