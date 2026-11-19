Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποταγή στα συμφέροντα των funds και servicers, εμποδίζοντας την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Αναφέρθηκε σε ανάρτηση του Αλέκου Φλαμπουράρη που αναλύει την αλλαγή πολιτικής μετά το 2020 με τον νέο πτωχευτικό νόμο.

Υποστήριξε ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τα funds θα λειτουργήσει με μεροληψία υπέρ της κυβέρνησης, συγκρίνοντας την με την κλήση του «πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή».

Τόνισε ότι οι πολίτες διακρίνουν ποιοι αγωνίζονται για τους απλούς ανθρώπους και ποιοι προστατεύουν συμφέροντα. Snapshot powered by AI

Αιχμές για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στα funds και τους servicers, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να λειτουργήσει η Εξεταστική Επιτροπή, άφησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο πολιτικό μνημόσυνο του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε σε παλαιότερη ανάρτηση του Αλέκου Φλαμπουράρη, στην οποία, όπως είπε, «εξηγεί αναλυτικά, βήμα βήμα, τι είχε γίνει τότε σε ένα πλαίσιο μνημονιακού καταναγκασμού για να προστατευτεί και η τελευταία κατοικία, και τι έκανε μετά το 2020, με τον νέο πτωχευτικό νόμο, η σημερινή κυβέρνηση».

Στη συνέχεια παρέθεσε το συμπέρασμα της ανάρτησης: «Σήμερα που βρισκόμαστε εκτός μνημονίων, που οι τράπεζες έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους και άρα δεν ισχύουν τα επιχειρήματα περί στήριξης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, τίποτα δεν εμποδίζει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και θα δίνει δυνατότητες βιώσιμων ρυθμίσεων. Τίποτα εκτός από την απληστία των funds και των servicers και την υποταγή της κυβέρνησης στις ορέξεις τους».

Η αιχμή για την Εξεταστική

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε την αναφορά αυτή με την Εξεταστική Επιτροπή για τα funds, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την κυβερνητική πλειοψηφία.

«Ίσως αυτή την επιστολή ο Αλέκος, αν ήταν παρών, να την έστελνε στην Εξεταστική Επιτροπή που θα συνέλθει για να εξετάσει τα πώς και τα γιατί. Ίσως και να τον καλούσε πρώτο, τον πυροσβέστη, δίπλα στον εμπρηστή. Γιατί έτσι κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όμως πολλές φορές οι πράξεις μένουν στη συνείδηση των πολιτών, στη μνήμη των ανθρώπων, που γνωρίζει και διακρίνει ποιοι είναι αυτοί που αγωνιούν για να προστατεύουν τους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί που το μόνο που τους νοιάζει είναι να προστατεύουν τα συμφέροντα», κατέληξε.

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