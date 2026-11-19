Snapshot Ο Αλεξάντερ Χάσκιν, 38 ετών και γνωστός ηθοποιός του Netflix και Hulu, βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα κοντά στην αποβάθρα της Σάντα Μόνικα στις 16 Νοεμβρίου.

Οι λιμενικοί τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά κηρύχθηκε νεκρός 50 λεπτά μετά την πρώτη αναφορά.

Η αστυνομία δεν εντόπισε στοιχεία εμπλοκής άλλου ατόμου, καθώς ο ηθοποιός ήταν μόνος του πριν το περιστατικό, κάτι που επιβεβαιώθηκε από βίντεο ασφαλείας.

Ο πατέρας του δήλωσε ότι είχε επικοινωνία με τον Αλεξάντερ την ίδια μέρα και ότι ο γιος του δεν φαινόταν αναστατωμένος και περίμενε να περάσει την Ημέρα των Ευχαριστιών με την οικογένεια.

Πριν την υποκριτική, ο Αλεξάντερ υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και εργάστηκε ως προσωπικός γυμναστής. Snapshot powered by AI

Ο Αλεξάντερ Χάσκιν ήταν μόλις 38 ετών και ήδη διάσημος μέσα από τις πλατφόρμες του Netflix, αλλά και του Hulu, σε σειρές των οποίων έχει πρωταγωνιστήσει.

Ο ηθοποιός ανασύρθηκε από τη θάλασσα, χωρίς τις αισθήσεις του, από λιμενικούς οι οποίοι ειδοποιήθηκαν για έναν άνθρωπο μέσα στο νερό κοντά κοντά στην αποβάθρα της Σάντα Μόνικα στις 16 Νοεμβρίου.

Εντοπίστηκε από τους λιμενικούς και μεταφέρθηκε σε σωσίβια λέμβο, όπου του έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Σύμφωνα με αναφορές, μεταφέρθηκε από το κατάστρωμα της αποβάθρας και οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίστηκαν.

Κηρύχθηκε νεκρός μόλις 50 λεπτά με την πρώτη αναφορά.

🚨 ACTOR ALEXANDER HASKIN, 38, DEAD AFTER INCIDENT AT SANTA MONICA PIER. The Netflix series You actor allegedly slapped a woman during an argument before going over the pier railing on November 16 His body was recovered from the water ~50 minutes later #MenToo #ウィクロス https://t.co/02490BDSE8 — GlobeUpdate (@Globupdate) November 19, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν στοιχεία εμπλοκής άλλου ατόμου, καθώς όπως σημειώνει ο άνδρας ήταν μόνος του και δεν είχε επαφή με κανέναν κατά τη διάρκεια της περιόδου αμέσως πριν από το περιστατικό με τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας να επιβεβαιώνουν αυτό το συμπέρασμα.

Ωστόσο μυστήριο παραμένουν οι ισχυρισμοί, ότι προηγήθηκε καυγάς με μία γυναίκα, την οποία χαστούκισε πριν πηδήξει στον ωκεανό.

Ο πατέρας του ηθοποιού, Ντάνα, δήλωσε στην εφημερίδα The California Post ότι είχε νέα από τον Αλεξάντερ για τελευταία φορά αφού εκείνος του έστειλε ένα μήνυμα κειμένου νωρίτερα εκείνη την ημέρα.

Η εφημερίδα «Metro» ανέφερε: «Αρνήθηκε να αποκαλύψει το περιεχόμενο του μηνύματος, αλλά παραδέχτηκε ότι αυτό είχε δημιουργήσει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο του γιου του.

Ο Ντάνα, πρώην αξιωματικός της Τροχαίας της Καλιφόρνιας, είπε επίσης ότι ο Αλεξάντερ δεν φαινόταν αναστατωμένος πριν από το περιστατικό και ανυπομονούσε να περάσει την Ημέρα των Ευχαριστιών με την οικογένειά του», ενώ αμφιβάλλει για τα περί πνιγμού του γιου του, ο οποίος όπως ισχυρίζεται ήξερε κολύμπι.

Ο Αλεξάντερ, πριν την υποκριτική, εργάστηκε ως προσωπικός γυμναστής και υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Ο ηθοποιός ήταν γνωστός κυρίως για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στις σειρές «You» και «The Rookie» του Netflix, καθώς και στη σειρά «Mayans M.C.» του Hulu.