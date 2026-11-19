Snapshot Η Ζεϊνάμπ Τζαβάντλι κατηγορεί ότι υπέστη ξυλοδαρμό και χορήγηση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια έφοδου που στόχευε στην αφαίρεση των τριών παιδιών της.

Οι δικηγόροι της ζήτησαν από τα Ηνωμένα Έθνη να διερευνήσουν τις συνθήκες κράτησης και βασανιστηρίων της μετά την έφοδο του Ιουνίου.

Η Τζαβάντλι φέρεται να κρατήθηκε χωρίς δικηγόρο για έξι ημέρες, να ανακρίθηκε με δεμένα μάτια και να εξαναγκάστηκε να ομολογήσει σε βίντεο.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Τζαβάντλι απευθύνεται στον ΟΗΕ, μετά από προηγούμενη καταγγελία για κακοποίηση και εκφοβισμό από αξιωματούχους του Ντουμπάι το 2022.

Η πρώην σύζυγος δέχθηκε απειλές από αστυνομικούς του Ντουμπάι να αποσύρει τις καταγγελίες και να σταματήσει να μιλά στα ΜΜΕ για να διατηρήσει την επιμέλεια των παιδιών της. Snapshot powered by AI

Η πρώην σύζυγος ενός πρίγκιπα του Ντουμπάι ισχυρίζεται ότι «την ξυλοκόπησαν και της χορήγησαν ναρκωτικά», στη διάρκεια νυχτερινής εφόδου προκειμένου να της πάρουν τα τρία παιδιά, σε ένα νέο επεισόδιο μίας παρατεταμένης διαμάχης για την επιμέλειά τους.

Οι δικηγόροι της Ζεϊνάμπ Τζαβάντλι έχουν πλέον ζητήσει από τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) να διερευνήσουν τους ισχυρισμούς ότι αξιωματούχοι την βασάνισαν κατά τη διάρκεια της έφοδος του Ιουνίου.

Η 35χρονη Τζαβάντλι κατηγορείται για την απαγωγή των παιδιών της.

Είναι η πρώην σύζυγος του Σεΐχη Σαΐντ μπιν Μακτούμ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, ανιψιού του ηγεμόνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ.

Σε ένα βίντεο-μήνυμα προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η Τζαβάντλι δήλωσε: «Το τελευταίο πράγμα που είδαν τα κορίτσια μου ήταν η μητέρα τους να δέχεται ξυλοδαρμό και να της χορηγούν ναρκωτικά στο πάτωμα του σπιτιού μας. Το τελευταίο πράγμα που άκουσα ήταν οι κραυγές τους.»

Ο δικηγόρος της Τζαβάντλι στο Ηνωμένο Βασίλειο, David Haigh, επιβεβαίωσε ότι ο δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Rodney Dixon KC υπέβαλε επίσημη αίτηση για παρέμβαση του ΟΗΕ «προκειμένου να διευκρινιστεί η τύχη και η ευημερία των τριών κοριτσιών».

Ζητήθηκε επίσης από τον Δρ. Πάου Πέρεζ-Σάλες, τον επικεφαλής ερευνητή του ΟΗΕ για θέματα βασανιστηρίων, να ξεκινήσει έρευνες σχετικά με τη σύλληψη και την κράτησή της μετά την έφοδο.

Η Τζαβάντλι φέρεται να «υπέστη ξυλοδαρμό, να της χορηγήθηκαν ενέσεις ναρκωτικών, να κρατήθηκε από την Κρατική Ασφάλεια για έξι ημέρες χωρίς δικηγόρο, να ανακρίθηκε με δεμένα μάτια και να εξαναγκάστηκε υπό πίεση να καταγράψει μια ομολογία σε βίντεο».

.Είναι η δεύτερη φορά που η Τζαβάντλι απευθύνεται στον ΟΗΕ. Τον Οκτώβριο του 2022, ο Ντίξον υπέβαλε αίτημα εκ μέρους της, καταγγέλλοντας κακοποίηση, παρενόχληση και εκφοβισμό από αξιωματούχους του Ντουμπάι εν μέσω της διαμάχης για την επιμέλεια.

Η Τζαβάντλι φέρεται να δέχθηκε απειλές από ανώτερους αξιωματικούς της αστυνομίας του Ντουμπάι λίγες ώρες αφότου η έκθεση δημοσιοποιήθηκε από το BBC.

Είπε ότι της είπαν να σταματήσει να μιλάει στα ΜΜΕ και να αποσύρει την καταγγελία αν ήθελε να κρατήσει τις κόρες της – κάτι στο οποίο συμφώνησε λόγω φόβου για την ασφάλειά τους.

Η πρώην γυμνάστρια Τζαβάντλι φέρεται να αντιμετώπιζε απειλές και εκφοβισμό για χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον πενταπλό Ολυμπιονίκη Σεΐχη Σαΐντ, 50 ετών.

Την προειδοποίησαν ότι διακινδύνευε να υποστεί «αναγκαστική βία» αν δεν εγκατέλειπε την προσπάθειά της για την επιμέλεια και εμπλέχθηκε σε μια εκρηκτική διαμάχη με την κυβερνώσα βασιλική οικογένεια.

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