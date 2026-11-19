Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για μη ορθή εφαρμογή του κανονισμού κατά της αποψίλωσης των δασών.

Η Ελλάδα δεν έχει ορίσει ή κοινοποιήσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού, παρά τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Δεκεμβρίου 2023.

Ο κανονισμός αποσκοπεί στην αποτροπή διάθεσης προϊόντων που σχετίζονται με αποψίλωση ή υποβάθμιση δασών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές και σε άλλες χώρες, όπως Βουλγαρία, Μάλτα και Πολωνία, για παρόμοιες παραλείψεις.

Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών να απαντήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω νομικές ενέργειες. Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή για τη μη ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού σχετικά με την αποψίλωση των δασών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της να ορίσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού ή/και να τις κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι η σχετική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Δεκεμβρίου 2023.

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την αποψίλωση των δασών (EUDR) αποσκοπεί στη διασφάλιση, ότι βασικά προϊόντα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά δεν συνδέονται με την αποψίλωση ή την υποβάθμιση των δασών, είτε εντός της ΕΕ είτε σε τρίτες χώρες. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του κανονισμού, καθώς είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις και στους εμπόρους, προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Έχουν επίσης την αρμοδιότητα να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα ή κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων.

Εκτός από την Ελλάδα, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στη Βουλγαρία, τη Μάλτα και την Πολωνία για αντίστοιχες ελλείψεις στην εφαρμογή του κανονισμού. Ειδικότερα, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Πολωνία δεν έχουν ορίσει ή/και κοινοποιήσει τις απαιτούμενες αρμόδιες αρχές.

Η Ελλάδα και τα υπόλοιπα τρία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή και να αποκαταστήσουν τις ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί.

Σε περίπτωση που οι απαντήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

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