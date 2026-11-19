Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, και ο γιος του, X Γ† A-Xii, περπατούν καθώς ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ συναντά Αμερικανούς διευθύνοντες συμβούλους, στο Πεκίνο της Κίνας, την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Snapshot Ο 6χρονος γιος του Έλον Μασκ, X Æ A-Xii, συνόδευσε ξανά τον πατέρα του στην Κίνα και κέρδισε τις εντυπώσεις με τον παιδικό του ενθουσιασμό.

Ο Μασκ χαρακτήρισε την Κίνα «παράδεισο για τα παιχνίδια», καθώς εκεί κατασκευάζονται τα περισσότερα καταναλωτικά αγαθά και τα παιχνίδια του γιου του.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μασκ επανέλαβε τη δέσμευση της Tesla για αύξηση της παραγωγής στο Gigafactory της Σαγκάης.

Ο Μασκ ζήτησε στενότερη συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου και ενθάρρυνε τους Αμερικανούς να επισκεφθούν την Κίνα για καλύτερη κατανόηση της χώρας.

Το ντύσιμο και τα αξεσουάρ του μικρού X έγιναν δημοφιλή και εξαντλήθηκαν γρήγορα στις κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Snapshot powered by AI

«Σκιά» του πατέρα του, φαίνεται πως έχει γίνει ο 6χρονος γιος του Έλον Μασκ, με το παράξενο όνομα, X Æ A-Xii, ο οποίος τον συνόδευσε για δεύτερη φορά στο ταξίδι του στην Κίνα, όπου για μία ακόμα φορά κέρδισε τις εντυπώσεις με τον παιδικό ενθουσιασμό του.

Κατά τη διάρκεια μίας συνάντησης του δισεκατομμυριούχου πατέρα του, με έναν υψηλόβαθμο Κινέζο αξιωματούχο, ο μικρός ρωτήθηκε από τον Έλον Μασκ, αν αγαπούσε την Κίνα για να εισπράξει το «ΝΑΙ», σχεδόν ακαριαία και χωρίς περιστροφές.

Η σύντομη ανταλλαγή, που καταγράφηκε σε βίντεο, πρόσφερε μια χαρούμενη στιγμή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μασκ στο τεχνολογικό κέντρο της Σενζέν

Ο Μασκ, ο οποίος ηγείται των εταιρειών Tesla και SpaceX, χαρακτήρισε τον εαυτό του «μεγάλο θαυμαστή» της Κίνας και της τεχνολογίας της, πριν στραφεί προς τον γιο του, ο οποίος καθόταν δίπλα του. Το βίντεο αυτής της συνομιλίας έχει γίνει viral, με τον πιτσιρικά Μασκ να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής στους Κινέζους χρήστες.

🇺🇸🇨🇳 Elon brought his son X along to China, and the little guy is having the time of his life. Elon says X sees China as a “toy paradise,” because that’s where all his toys are made. Who needs Disneyland when you’ve got Shenzhen 😆 Writer: Julie https://t.co/RG5YPrh2da — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 19, 2026

Εξηγώντας τον ενθουσιασμό του γιου του, ο Μασκ αναφέρθηκε στην τεράστια βιομηχανική βάση της Κίνας και στον ρόλο της στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. «Η Κίνα κατασκευάζει τα πάντα, σχεδόν τα πάντα», είπε. «Η Κίνα είναι ένας παράδεισος για τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια του κατασκευάζονται εδώ», πρόσθεσε, εξηγώντας γιατί ο γιος του ήθελε εδώ και καιρό να επισκεφθεί τη χώρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο μικρός X τραβάει την προσοχή στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης επίσκεψης του Τραμπ στο Πεκίνο τον Μάιο του 2026, ο νεαρός συνόδευσε τον πατέρα του στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού. Ντυμένος με ένα μεταξωτό σακάκι κινέζικου στυλ και κρατώντας μια τσάντα ώμου με μοτίβο τίγρη, κινηματογραφήθηκε να περπατά δίπλα στον Μασκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ντύσιμο και το αξεσουάρ εξαντλήθηκαν γρήγορα στις κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο Μασκ, αποτελεί μέλος της της αμερικανικής επιχειρηματικής αντιπροσωπείας που συνοδεύει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη διήμερη σύνοδο κορυφής του APEC. Επανέλαβε τη δέσμευση της Tesla για αύξηση της παραγωγής στην Κίνα, όπου το Gigafactory της Σαγκάης λειτουργεί ως σημαντική βάση παραγωγής και εξαγωγών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μασκ εξήρε επίσης την αρχιτεκτονική, τα φυσικά τοπία και το σιδηροδρομικό δίκτυο της Κίνας, ενώ ζήτησε στενότερη συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου. Ενθάρρυνε τους Αμερικανούς να επισκεφθούν την Κίνα, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορείς να καταλάβεις την Κίνα αν δεν την επισκεφτείς».

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